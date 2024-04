El encanto de Karol G en su primer show en Buenos Aires: su look argentino, Nathy Peluso de invitada y un guiño romántico a Feid

Karol G brilló en Buenos Aires (Crédito: RS Fotos)

El servicio meteorológico no daba las mejores expectativas en Buenos Aires y alrededores y las suspensiones reciente de varios conciertos no parecía alentador. Pero nada de esto le importó a los fanáticos de Karol G, que fieles a su ídola y colmaron el estadio de Vélez para presenciar el primer show del Mañana será bonito tour.

“Vamos a brindar porque no llovió”, dijo la cantante colombiana casi al final del show, conectando una vez más con su público. “Miren cómo se nos despejó el cielo, mi mamá le prendió no sé cuántas velas a no sé quién y funcionó”, remarcó, mientras sus fanáticos gritaban de manera efusiva. Seguramente, cada uno de ellos habían hecho lo mismo, apelando a creencias y rituales diversos para que el clima acompañe y poder darle todo el color y el color caribeños a una Buenos Aires demasiado otoñal.

La Sirenita versión Karol G: la colombiana hizo vibrar a miles de personas con su show en el estadio de Vélez Sarsfield

Estaba previsto que arranque a las 21 horas, la cancha estaba repleta de mujeres, hombres, niñas con sus vinchas con la frase “Bichota season”, todos con un mismo objetivo: escuchar a Karol G en vivo y en directo. El espectáculo arrancó a las 21.15 luego de un conteo en las pantallas gigantes, las cuales se encendieron para dar inicio a una historia con dibujos animados de una sirena llamada Karolina.

El relato contaba la historia de una joven que vivía feliz hasta que un día le congelaron los sentimientos. Cuatro minutos más tarde, la Bichota irrumpió desde el suelo y al ritmo de “TQG”, la canción que sacó con Shakira, dio inicio a su primera performance de la noche.

Karol G y Nati Peluso cantaron juntas por primera vez en vivo

La colombiana deslumbró a sus fanáticos quienes a lo largo del show también la sorprendieron a ella, con cánticos, carteles especiales y la euforia que caracteriza al público argentino.

Cabe destacar que la ambientación, las luces y las pantallas gigantes le dieron sentido al relato. El hilo conductor de la historia era el de una joven sirena que había sufrido mucho, musicalizada con sus canciones de desamor, y su posterior transformación a la Bichota. En este nuevo mundo, habló del empoderamiento femenino, el amor propio y dejó un mensaje especial de lucha por los sueños, al ritmo de sus canciones más recientes.

Con inflables gigantes, luces led y pantallas inmensas para que se viera de todos los ángulos, Karol G lució su primer outfit de cuatro: un catsuit color piel que le marcaba toda su figura repleto de piedras y brillos rosas que llamaban la atención aún cuando las luces estaban apagadas.

La colombiana mantuvo un permanente ida y vuelta con sus fanáticos

Karol fue pasando por varios hits hasta que tuvo la oportunidad de dialogar por primera vez con los fans locales: “Algunos músicos dicen que la Argentina tiene uno de los mejores públicos del mundo”, comentó emocionada, antes de comprobarlo por sus propios medios. “Ahora viene una canción que les encanta porque ustedes la pusieron número 1″, relató antes de ”Tusa”, uno de los momentos calientes del show.

Hubo varios detalles que hicieron del espectáculo una gran puesta, desde los fuegos artificiales que salían del escenario a las pulseras que entregaban en la entrada, con luces led que luego se sincronizaban con la música e iban cambiando de color durante toda la noche.

La artista alternó momentos de soledad en el escenario con un cuerpo de baile de 18 bailarines y por una banda de guitarra, bajo, batería, teclados y vientos conformada exclusivamente por mujeres, siempre bajo el mismo lema del empoderamiento femenino que caracterizó al show.

Karol G en medio de su cuerpo de baile

La versión libre de la sirenita volvió a las pantallas gigantes para que Karol pudiera lucir su segundo outfit. Las luces de azules pasaron a rosas y ahí entonó sus canciones más destacadas del Bichota season su álbum que marcó un antes y un después en su carrera.

Si antes lo había hecho desde el suelo, esta vez irrumpió dentro de un tiburón plateado gigante y vestida con un top, una mini y botas altas todo del color de la bandera de Argentina. Y después de cantar, se hizo lugar para hacer la famosa lectura de carteles. “Bichota cancelé mi casamiento para venir a verte hoy”, decía uno. Otro le pidió un autógrafo para tatuárselo, o una foto porque era su cumpleaños. “Viajé 700 kilómetros para verte”, decía otro, entre ellos los más divertidos o llamativos

El guiño de Karol G a Feid tras el regalo de una fan en Buenos Aires

Muchos artistas aprovechan sus shows para invitar a otros, y en este caso, Karol G eligió una invitada más que especial. Por primera vez en la historia, ella y Nathy Peluso estuvieron juntas en el escenario cantando “Gato malo”, la canción que tienen en común. “Te amo Carolina sos un ejemplo de superación, amor, valentía, inspiración para todas las mujeres, gracias por invitarme a cantar en Buenos Aires”, le dijo la argentina, antes de fundirse en un abrazo.

Karol le dejó por un rato el protagonismo a la banda y a los bailarines y regresó con un tercer look: un vestido corto al cuerpo, botas y una flor en su cabello de accesorio, todo coronado con brillos plateados. Esta vez lo hizo sobre una nube gigante, para recorrer la pasarela acompañada por su tecladista.

Con más de dos horas de show encima, Karol bajó a saludar a los fans y cumplió con algunos pedidos que había leído anteriormente en los carteles: se tomó la foto con el cumpleañero y le firmó el autógrafo a la chica que se lo quería tatuar. También recibió dos peluches realizados por una fan uno de ella y el otro de Feid, el cantante paisa con el que se la vincula sentimentalmente desde hace meses. ”Rompiste reina, gracias”, le dijo con una sonrisa gigante antes de chocar las palmas con su fan.

Karol G se sorprendió por el gesto que tuvieron sus fans en su primer show en Buenos Aires

Alrededor de las 23, con el cielo completamente despejado y los primeros fríos de la temporada, Karol lució su cuarto atuendo: un top de crochet y un pantalón largo de la misma tela en colores crema, celeste y amarillo. En esa parte del show sus fanáticos la sorprendieron con pañuelos azules y carteles que decían: “Nos sanamos con tu compañía”, ella emocionada sin poder creer lo que estaba pasando le pidió al equipo técnico que filme al público y les agradeció: “No sé cómo hacen para ponerse de acuerdo pero gracias por esto. Ustedes se piensan que son los que se sanan conmigo pero en realidad yo me curo gracias a ustedes, los amo familia”.

Llegando al final del show, la cantante se puso la camiseta de Argentina y cerró el espectáculo con papeles de colores, fuegos artificiales al cielo, llamas saliendo del escenario y una bandera gigante de nuestro país colgada en sus hombros. “Crea en usted, que tal vez las personas que no están de acuerdo con lo que estás haciendo no tienen esa idea genial que tienes tú así que confía en ti, daleee“, concluyó Karol mirando a cámara y se despidió del primer show en Buenos Aires. Todavía le queda el de esta noche, donde volverá a ponerle todo su encanto caribeño a un público rendido a sus pies.

Fotos: RS Fotos