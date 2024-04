Nicole Neumann y Manu Urcera compartieron imágenes del cuarto de su bebé con estilo escandinavo: “Listos para recibirte”

Nicole Neumann y Manu Urcera mostraron el cuarto de su futuro bebé (Foto: Instagram)

Faltan pocos días para que Nicole Neumann y Manu Urcera se conviertan en padres de su primer hijo juntos. La pareja está a full con los preparativos, anidando para darle la bienvenida a su bebé, y a través de sus redes sociales la modelo les enseñó a sus seguidores todos los detalles del cuarto.

“¡Qué ansiedad! ¡Ya estamos listos para recibirte con tu papá, bebé!”, escribió la animadora junto a un video en el que también aparece el corredor de autos y muestran los muebles de la habitación y la decoración que eligieron para la habitación. “¡Acá les muestro cómo va quedando!”, puso.

La modelo y el piloto eligieron un estilo escandinavo para el cuarto de su hijo, mientras transitan el octavo mes de gestación, con muebles de materiales nobles como madera en una paleta de colores en grises, blancos y detalles en celeste.

Nicole Neumann y Manu Urcera compartieron imágenes del cuarto de su bebé (Foto: Instagram)

Se destaca un sillón mecedor de un cuerpo, ideal para los momentos en que requieran dormir a su bebé, y una cómoda en gris donde la pareja se mostró guardando en los cajones las diferentes prendas, mientras aparecen a los besos, mimándose y entre risas disfrutando de la tarea de alistar todo para cuando llegue su bebé.

Ambos compartieron la publicación en sus respectivos perfiles de Instagram, cosechando todo tipo de elogios y buenos deseos para lo que viene. Como el de Geraldine, hermana de la modelo. “Qué lindo todo, ansiedad total por conocer al bebito”, escribió, en la publicación encantada por la llegada de su cuarto sobrino, luego de Indiana, Allegra y Sienna, las hijas que Nicole tuvo con Fabián Cubero.

Nicole Neumann y Manu Urcera eligieron un estilo escandinavo para la habitación de su hijo (Foto: Instagram)

La integrante de Los 8 escalones de los 3 millones había contado que el parto está previsto para mediados de junio y que todavía no tiene decidido cuándo empezará el período de reposo. “Vamos viendo, es un día a día”, contó a LAM, mientras aseguraba que no está descansando bien. También, prefirieron no revelar aun cuando el nombre que eligieron para su hijo.

El deportista también habló de sus sensaciones por la llegada del bebé: “Tengo un poco de ansiedad, ya quiero que salga y tenerlo ahí con nosotros, compartirlo y disfrutarlo”, compartió, sobre sus sensaciones. “Mi familia está disfrutando de este momento de la vida que nos tiene muy bien. Y como sabemos la vida a veces está muy bien y a veces no tanto, hoy nos trata muy bien, así que agradecido. Con Nicky hablamos hace pocos días de las cosas que nos pusimos a futuro y fuimos poniendo tildes. Estoy feliz”, contó, al ciclo de Ángel de Brito.

Nicole Neumann y Manu Urcera, guardando la ropa de su hijo en la cómoda del cuarto que prepararon (Foto: Instagram)

En una charla con Implacables había contado la modelo cómo está transitando este último tiempo de su embarazo. “Está bien, ya se está empezando a poner más pesadito, los últimos meses ya me cuesta todo”, se sinceró Nicole.

“¿Vas a bajar un cambio con el trabajo o vas a seguir hasta el último día?”, le preguntó el notero sobre su trabajo en el ciclo de Guido Kaczka. “Voy a ver hasta que el cuerpo me lo permita porque me gusta trabajar, pero ya se me está complicando ponerme los zapatos, todas esas cosas. Me gusta, lo disfruto”, expresó.

Al ser consultada sobre cómo tenía planeado el parto, a diferencia de muchas famosas que eligen dar a luz en sus casas, “Yo siempre fui tradicional, tuve a las tres en hospitales”, señaló. “Soy miedosa, yo prefiero que todo esté a mano por cualquier cosa. No quiero mucha visita el primer día porque la verdad que es doloroso, sobre todo la cesárea”, reveló, sobre cómo planifica todo.