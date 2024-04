Nicole Neumann y Manu Urcera esperan la llegada de su hijo: la pregunta que no se animaron a responder

Nicole Neumann y Manu Urcera a pocas semanas del nacimiento

Nicole Neumann y Manu Urcera compartieron sus sentimientos y expectativas ante la llegada de su bebé, el cuarto hijo para la modelo y el primero para el piloto. En una charla con la prensa a la salida de la grabación de Los 8 escalones, donde ella es una de las jurados y él participó como invitado, manifestaron sus emociones por este momento tan especial en sus vidas.

La rubia destacó que el parto está previsto para mediados de junio y reveló que no tiene decidido cuándo empezará el período de reposo. “Vamos viendo, es un día a día”, expresó, y agregó que no está durmiendo bien. En cambio, prefirió mantener el silencio sobre la relación con su madre Claudia, cuyo distanciamiento volvió a hacerse presente en los medios.

Por su parte, el corredor automovilístico expresó su ansiedad y emoción por el futuro nacimiento, a la vez que confirmó que no brindarán detalles por el momento sobre el nombre que tienen elegido. A pesar de los intentos de la prensa por descubrir esta información, tanto Neumann como Urcera optaron por el humor, indicando que aún no están listos para hacer el anuncio. Manu, incluso, bromeó sobre tener la autorización final para revelar el nombre.

Manu Urcera y Nicole Neumann esperan ansiosos la llegada del primer hijo de la pareja

Consultado sobre las polémicas que envuelven a la pareja -además de la relación con Claudia, la distancia que Nicole tiene con su hija mayor Indiana-, el deportista se mostró tajante: “Solo vamos a hablar y a meternos en temas que nos hacen bien, en temas que nos ponen contentos. Y tenemos mucho de qué hablar, mi carrera y su carrera, y no mucho más”.

Tras ello, manifestó abiertamente sus sentimientos ante la inminente llegada del bebé: “Tengo un poco de ansiedad, ya quiero que salga y tenerlo ahí con nosotros, compartirlo y disfrutarlo”. La expectativa de la familia es alta, y Urcera compartió su gratitud por el bienestar que están experimentando, a la vez que señaló que es un momento de gran alegría para todos.

Sobre el presente de su entorno más íntimo, Manu explicó: “Mi familia está disfrutando de este momento de la vida que nos tiene muy bien. Y como sabemos la vida a veces está muy bien y a veces no tanto, hoy nos trata muy bien así que agradecido. Con Nicky hablamos hace pocos días de las cosas que nos pusimos a futuro y fuimos poniendo tildes. Estoy feliz”, agregó.

La modelo cuenta sobre el hecho místico que vivió en uno de los momentos más difíciles de su embarazo

Hace apenas unos días, Nicole confesó que estuvo a punto de perder a su hijo y se abrió sobre un momento místico que tuvo. “Estoy llegando a la misa del padre Fabricio, que fue quien nos casó. Les comenté que él encontró la imagen de San Expedito en Balvanera y ahora da misas en su iglesia. Voy a bendecir la pancita de paso”, explicó la rubia en sus redes. “Me hizo una imposición de manos y me dio una energía súper linda apenas entré. Me tuve que contener para no explotar en llanto. Fue emocionante”, confesó.

La modelo explicó que durante la semana 12 del embarazo vivió una difícil situación de la que pensó que no saldría adelante. Pero, su fe logró aferrarla en ese momento y se emocionó al dar los detalles en las redes sociales. “Encontré un agua bendecida de San Expedito que tenía guardada hace un montón. Tenía pérdidas y estaba en reposo total. Ahí empecé a bendecir mi panza con el agua bendita”, relató al borde de la emoción.

Según Nicole, esta práctica evitó que ocurriera lo impensable, a poco tiempo de cumplir los tres meses de gestación. Por ello, se mostró sumamente agradecida y no dudó en asistir a las celebraciones por el día de San Expedito el pasado viernes 19 de abril. Incluso, la conductora compartió una imagen del patrono de las causas urgentes y justas para mostrar su ferviente fe a través de las redes sociales.