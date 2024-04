La emoción de Pampita tras su encuentro con un sobreviviente de Los Andes: “Tanta sabiduría en tus palabras”

Gustavo Zerbino y Pampita se encontraron en Uruguay (IG pampitaoficial)

El último mes, Carolina Pampita Ardohain anunció que daría un paso muy importante en su carrera artística, en el que se instalaría un tiempo en Uruguay para encarar un nuevo proyecto en el país vecino. Primero, lo adelantó en su visita al programa de Mirtha Legrand. “A partir del 12 de marzo voy a estar en Veo cómo cantas, en Teledoce”, dijo la modelo contenta por esta oportunidad.

En sus redes sociales, la jurado del Bailando interactuó con sus seguidores orientales y explicó de qué se trataba esta convocatoria. “Hola, Uruguay. Se viene un gran 2024 en Teledoce. Estoy feliz de ser parte de este exitoso formato, Veo cómo cantas, donde voy a ser una de las asesoras. Nos vamos a divertir mucho juntos, un beso enorme, nos vemos pronto”, aseguró la modelo y conductora.

Es en medio de ese presente que en las últimas horas Pampita vivió una jornada impactante que no pudo ocultar a sus seguidores de las redes sociales. Allí se la pudo ver junto con uno de los sobrevivientes de la Tragedia de Los Andes, que en el último tiempo lograra atrapar a una nueva generación tras el estreno del filme La sociedad de la nieve, ampliamente aclamado en todos los rincones del mundo.

Pampita no ocultó su admiración a Gustavo Zerbino

“¡Que lindo encuentro con mi admirado Gustavo Zerbino!”, expresó la jurado, a lo que sumó: “¡Tanta sabiduría en tus palabras!”, pata luego compartir algunas de las apreciaciones del ahora empresario. ‘’El bolso, eso fue lo que a mí me dio el combustible, la ilusión y la tenacidad para no aflojar, ya que tener esa misión me dio la fuerza para no desistir”, revelo´en referencia a la maleta en que se recolectaron las pertenencias de aquellos amigos que perdieron la vida tras el impacto del avión, medallas, cadenas, relojes, documentos e incluso cartas que quedaron como recuerdos para los deudos.

Sobre ese punto, continuó: “Cuando me di cuenta que nunca nadie más iba a subir a ese lugar, porque nunca había sido pisado por un hombre y era como un granito en el desierto, sentí dentro de mí que si yo no traía de esas personas algún recuerdo tangible, su familia no iba a poder hacer el duelo”.

Respecto de la vida y las decisiones tomadas, aclaró que “el error y el fracaso son puro cuento, lo único que existe es el aprendizaje”, a la vez que reconoció que “estamos muy orgullosos gracias a que la historia sea muy conocida en un tiempo donde hay pocos valores y principios”. Además, entre las enseñanzas y reflexiones compartidas destacó que “tienes que levantarte una vez más de las veces que caes”, para luego rememorar que ”en la cordillera conocimos a un Dios bondadoso”.

Gustavo Zerbino recordó en una charla con Pampita los pesares y el aprendizaje tras la tragedia de Los Andes

Sobre el presente, Zerbino afirmó que ”cuando me levanto cada mañana agradezco a Dios que estoy vivo, practico la gratitud diaria; la vida me molió“, para finalmente expresar que ”el amor es la fuerza más grande”.

Pampita, quien se declaró “absoluta fan de la película La sociedad de la nieve”, instó a sus casi 8 millones de seguidores en instagram a que si aún no habían tenido la oportunidad de verla lo hagan. Además, en diálogo con El Observador, explicó cómo se logró este pendiente de realizar televisión en Uruguay, ante lo que explicó: “Justo este programa calzó en unos meses que tengo libres, así que fue perfecto, toso se dio para que pudiera hacerse. Estoy viniendo todas las semanas, me encanta, Uruguay es un lugar que elijo siempre, vengo con mi familia todos los años, he venido toda la vida y me encanta su gente, el cariño que me dan en las calles es impresionante, las cosas lindas que me dicen. Me hacen sentir muy bien y me hacen sentir en casa también”.