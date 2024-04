Andy Kusnetzoff le pidió disculpas a Raquel Mancini: “Nos reíamos de otras cosas en los 90″

Andy Kusnetzoff le pidió disculpas a Raquel Mancini: "Nos reiamos de otras cosas en los 90" (Video: Intrusos, América)

Hace una semana Raquel Mancini se sinceró sobre una situación de bullying que sufrió hace tres décadas atrás. Invitada a Noche al Dente, la exmodelo fue contundente sobre lo que sufrió en aquel momento cuando algunas personas en los medios se burlaban de su cuerpo y de sus cirugías estéticas. “Hay personas que me tienen que pedir perdón todavía, por ejemplo, Andy Kusnetzoff. Él se rió mucho de mí cuando hacía CQC. Y cuando yo trabajaba para la radio y estaba de notera, en pleno acto de la CGT, me dijo: ‘qué hacés acá, Mancini’. Y le respondí: ‘Estoy haciendo lo mismo que vos, ¿no me ves que estoy con un micrófono y un grabador?’. Y lo ponían al aire y se reían”, disparó en el living de Fer Dente.

Así las cosas, este miércoles el que habló fue Andy, cuando el cronista de Intrusos (América) lo interceptó a la salida del teatro. En ese momento, el conductor se disculpó con Mancini en particular y también se refirió al cambio de época que se vivió como sociedad en el país. “Si analizamos los 90, además de cómo uno se crió en las relaciones, el humor de los 90 nos reíamos de cosas que hoy no están buenas, y opinábamos de cosas que hoy no lo haríamos, y a veces por ser ácidos hoy te da vergüenza”, comenzó diciendo el periodista. “Por supuesto que le pido disculpas a Raquel, se las pediría personalmente, porque me parece que hay que decirlo pero no hacerlo público. A mí no me interesa hacerlo mediático, por ejemplo”, continuó con su descargo.

Acto seguido, el conductor aclaró que en esta oportunidad habló porque lo encontraron a la salida del teatro, pero que él no tendría problema en hablarlo puertas adentro con Raquel. “Los que estamos expuestos desde hace 30 años sabemos que hay cosas que estuvieron muy buenas, y otras cosas que vistas hoy dirías: ‘y esto no lo haría ni cerca’, algunas cosas que decís: ‘Qué mal que estuvo esto, horrible’”, asintió. “Así que le pido disculpas a Raquel y a todo aquel que se pudo haber sentido afetado por el humor de esa época”, afirmó mirando a la cámara y arrojando un beso con la mano. “Era un humor que además nos reíamos todos, estamos en una época donde hay mucha agresividad, yo estoy en otra historia completamente. Yo estoy en otra historia y no puedo volver el tiempo atrás, pero sí puedo decir hoy: ‘Perdoname’, o lo que haga falta, porque realmente muchas cosas hoy no la haría”, sentenció el conductor de Perros de la Calle.

Después, destacó que él no se había encontrado con Mancini. “Yo la verdad no me la encontré nunca a Raquel’. Me parece que las cosas se resuelven charlando y diciendo: ‘bueno, mirá, hace 28 años estaba en este clima, en esta energía, hoy no lo haría, nada de eso y trato de ser una mujer persona” sostuvo. Luego, cerró: “Es lo que puedo aportar, gracias”.

Cómo fue el bullying que pasó Raquel Mancini por sus cirugías estéticas

Cabe destacar que la exmodelo desde hace varias décadas se mantiene alejada de los medios. En esa misma entrevista, ella confesó que esto se debía a la situación de bullying que había vivido 26 años atrás. “Se cagaron de risa de mí. Me alejé de los medios por el bullying que me hicieron. Hay gente que todavía me tiene que pedir perdón, por ejemplo, Andy Kusnetzoff”, dijo sin filtro en la misma entrevista con Dente.

El vínculo con el conductor se resintió después de un episodio que ambos compartieron durante una cobertura. “Se rió mucho de mí, cuando él hacía CQC y todo eso, y yo trabajaba para la radio”, había detallado. La ex modelo contó que, en una ocasión, ella ejercía “de notera en pleno acto de la CGT” cuando el periodista le habría preguntado: “‘¿Qué hacés acá, Mancini?’”, a lo que ella respondió: “‘Estoy haciendo lo mismo que vos. ¿No ves que estoy con un micrófono y un grabador?’”, le dijo.