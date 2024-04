Mercedes Morán se sumó a la preocupación de Mirtha Legrand por el dengue: “Se niega el cambio climático”

La critica de Mercedes Moran al gobierno de Javier Milei por el dengue: "Qué miedo"

En La Noche de Mirtha había expresado Mirtha Legrand su preocupación por el dengue, enfermedad que vive en la Argentina un triste récord con 161 los muertos y más de 230.000 casos registrados. Fernán Quiroz, ministro de salud de Ciudad de Buenos Aires, estuvo como invitado y también Mercedes Morán, quien cuestionó las acciones y medidas de gobierno que viene tomando el gobierno de Javier Milei.

“Este es el año de mayor número de casos en la historia de Sudamérica. De todos los casos que ha habido en la región sólo Brasil explica el 80% de los casos. En Argentina es algo cercano al cuatro por ciento y solo con ese porcentaje ya es un número histórico para el país. Es decir, es una enfermedad que se ha venido a instalar en la región y tenemos que prepararon año a año para atenderla cada vez mejor”, aseguró el ministro.

“Hay dos dimensiones que facilitan mucho la evolución del dengue. La primera tiene que ver con el cambio climático. Humedad, calor y lluvia es la combinación perfecta. Por eso este año ha habido tanto”, aseveró. Ese comentario del funcionario de CABA sirvió para que la actriz de Mejor no decirlo, obra que comparte con Imanol Arias, que también estaba invitado al ciclo, exprese su descontento con ciertas posiciones del gobierno nacional.

Mirtha Legrand fue a ver a Imanol Arias y Mercedes Moran en la obra Mejor no decirlo

“Con respecto a lo que dijiste al comienzo, esto del cambio climático y de estas ciudades. Esto que pasó en Brasil, que fue donde estalló y después empezó a hacerse un problema de la zona. Justamente, pasó en un momento en el que el presidente de Brasil negaba el cambio climático y había una pobreza como nunca se había visto. Digo, qué miedo. Porque acá pasa algo parecido. Está aumentando la pobreza y hay un Poder Ejecutivo que niega el cambio climático”, señaló la protagonista de Elena sabe comparando la política medioambiental del expresidente del país vecino y la que lleva adelante la gestión del presidente.

“Es muy importante lo que decís para mí, Mercedes. Yo vengo comunicando desde el Covid hasta esta parte que las pandemias y las epidemias vinieron para instalarse. No es que fue la última. Y vamos a seguir teniendo. ¿Por qué? Yo insistía mucho con el Covid. Nos debería dejar como enseñanza la importancia que tiene lo que se llama ´una sola salud´. Es decir, la vida animal y vegetal es parte integral de la vida humana”, señaló Quiroz, mientras la actriz asentía con un “absolutamente”.

Mercedes Morán en Elena Sabe, la película de Anahí Berneri de la plataforma Netflix (Foto: Netflix )

“Mientras sigamos dañando a las otras especies, naturalmente. Hay un equilibrio entre el mundo vegetal, los animales y hay un equilibrio con el resto de los seres vivientes. Seguimos pensando que podemos destruir la vida de todos los demás seres vivos y sobrevivir nosotros. Estamos profundamente equivocados. Nosotros tenemos que entender eso y no nos tenemos que enojar con las epidemias. Hay que entender la causa raíz y cada uno tiene una lectura para hacer”, aseveró el médico.

La semana anterior fue la conductora quien había expresado su preocupación por la epidemia. “¿Qué está pasando con el dengue? La gente está… Estamos muy asustados. Los hospitales están repletos de gente. Yo tengo a mi alrededor varias personas amigas que están con dengue y se sienten muy mal”, señaló la diva en su mesa, intranquila por el brote que se viene dando en el país.

La conductora reveló que tiene personas en su entorno que se contagiaron la enfermedad y había apuntado hacia las autoridades. “¿Por qué no fumigaron? Perdón que lo interrumpa, pero yo pienso que no nos están cuidando. Estamos todos asustados, temerosos. No nos cuidan. No sabemos si vacunarnos, si no debemos hacerlo”, aseveró, en una mesa donde estaba como invitado el doctor Dnaiel López Rosetti.