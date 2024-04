El doloroso recuerdo de Yanina Latorre sobre su papá: “Se murió de tristeza”

El duro recuerdo de Yanina Latorre al hablar de su papá: "Se murió de tristeza"

Mirtha Legrand regresó a sus almuerzos, en reemplazo de Juana Viale que emprendió un viaje ecológico hacia África con su pareja Yago Lange, y para su vuelta tuvo a Yanina Latorre entre sus invitados. La panelista de LAM contó detalles de la decisión que tomó de volver a casarse con Diego Latorre tras 30 años juntos y terminó abriéndose sobre la adicción al alcohol contra la que luchó su padre.

“Yo creo que lo más difícil es perdurar y lo más fácil es separarse. Es un trabajo de todos los días. No existe la Familia Ingalls. Diego es mi mejor amigo. Son 30 años”, aseguró, sobre la familia que construyó con el exfutbolista y la relación de amor que tienen desde hace tres décadas.

En ese momento la conductora le preguntó por sus padres. “Era la típica familia de Belgrano de clase media. Yo iba a las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y mi papá era director de un banco. Papá murió justo cuando yo empecé a trabajar en los medios. No vio esta explosión. Mi mamá era la típica mamá, señora de dos niñas que iban al colegio a inglés y las llevaba y las traía”, contó.

Yanina Latorre habló de la enfermedad que sufría su padre (Foto: Instagram)

En ese momento la influencer se sinceró sobre cómo sufrió la enfermedad su padre. “Mi papá era alcohólico y se murió joven. No se murió de cirrosis, ni nada pero era muy alcohólico. Mi mamá y mi papá se separaron por el alcohol”, se lamentó. “Te destroza una familia. Era invivible. Era un alcohólico triste, no era que lo disfrutaba. Mi papá era depresivo. Para mi murió de tristeza”, aseveró.

“Mi papá estaba súper bien económicamente, era empresario pero lo mató el alcohol. No podía vivir sin alcohol”, contó, a corazón abierto. “Dora, mi mamá, es mucho peor que yo. De ahí vengo y cuando yo tenía 15 lo echó. No lo aguantó más. Mi papá se tomaba perfume. Le iba todo. No podía irse a dormir sin tomar. Era un alcohólico pasivo. Era muy triste porque si no tomaba, no dormía”, reveló.

También Yanina se sinceró sobre cómo, a diferencia de otros tiempos, temas como la salud mental y las adicciones no se esconden. “En ese momento no se hablaba de esas cosas. A mí me daba vergüenza decir que mi papá era alcohólico y hoy no”, confesó la panelista, mientras Brenda Gandini, también invitada al ciclo, se sinceraba. “Mi papá también era alcohólico y depresivo y eran cosas que no se hablaban”, compartió.

Yanina Latorre se abrió en el programa de Mirtha Legrand sobre la lucha que tuvo su padre (Foto: LAM, América)

Hace pocos días Yanina anunció en el ciclo de América que volverá a casarse con su marido Diego Latorre a 30 años de su primera boda. “No hay nada más lindo que gozar de la vida. En serio lo digo, y no vivir resentido”, contó.

Ángel de Brito reveló cuándo será la fecha de la celebración. “El 11 de agosto se casan Diego y Yanina”, lanzó. “Nos casamos de verdad”, remarcó la esposa del exfutbolista de Boca Juniors, Racing Club y la Selección Argentina. “El 8 de agosto de 1994 lo hicimos en el Registro Civil de la calle Uruguay y el 11 fue la fiesta”, acotó Yanina.

Divertida, Yanina contó que Diego no quería saber nada con casarse de nuevo ni hacer una fiesta. “Estoy proyectando, lo más probable es que lo hagamos... Pero te voy a decir que ‘no’ hasta el último instante. Hasta que esté preparado para ya salir para la fiesta, voy a decir ‘no quiero’”, había asegurado el periodista, con humor, cuando fue consultado sobre la posibilidad.

“Es más, ella cuenta que la última noche, antes del festejo del cumpleaños de ella, la última noche yo bajo de las escaleras, estaba tomando un vino y le digo: ‘¿Estás segura de que querés hacer una fiesta? Porque yo no quiero’. Ya hay invitados, está todo armado... Pero yo hasta último momento le voy a decir que no, que no tengo ganas de ir, se la voy a boicotear, le voy a poner piedras. Pero bueno, finalmente termino aceptando. Primero porque ella no claudica, lo va a hacer igual. Soy una queja permanente. No me gustan los festejos, no me gustan las fiestas. Yo prefiero un asado, un vino o lo que te guste, música tranquila, charla con amigos. 12 y media de la noche, 1, cada uno para su casa. Ese soy yo, feliz, y me pongo a ver la televisión en mi sillón con mi perro. Ese soy yo”, concluyó Diego.

Si vos o alguien que conocés tiene problema con las drogas, llamá a la Línea 141. Escucha y Asistencia www.sedronar.gob.ar