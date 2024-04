Mirtha Legrand vuelve a conducir sus legendarios almuerzos: quiénes son los invitados del sábado y el domingo

Mirtha Legrand y un fin de semana bastante especial (El Trece)

Este fin de semana será bastante particular para Mirtha Legrand, debido a que volverá a estar al frente de sus dos programas semanales. Esto se da después de que Juana Viale anunciara que por unas semanas se tomará un descanso de su ciclo, para dedicarse a un compromiso vinculado a su militancia por el medio ambiente. Por esta razón, no podrá ocupar su cargo en los almuerzos, algo que hace desde principios de la pandemia por el coronavirus.

De cara a una nueva cena en La Noche de Mirtha, La Chiqui prepara una emisión con su sello propio. Con invitados de diversos ámbitos, la conductora desarrollará un programa donde hablará de actualidad, espectáculos y revivirá las mejores anécdotas de cada persona. Quienes formarán parte de esta novena mesaza serán los actores Imanol Arias, Mercedes Morán -la pareja protagónica de la obra Mejor no decirlo-, su colega Juan Leyrado y el ministro de salud porteño Fernán Quirós, una voz muy esperada para hablar de la epidemia de dengue.

Imanol Arias y Mercedes Morán formarán parte de la mesa de Mirtha Legrand

En su vuelta a los tradicionales almuerzos del domingo, La Chiqui presidirá una mesa ligada al ambiente del espectáculo. En esta ocasión, la visitarán las panelistas de LAM Yanina Latorre y Marixa Balli, el cantante de cumbia conocido como El Polaco, la actriz Brenda Gandini y la humorista Dalia Gutmann.

Según pudo saber Teleshow, Mirtha grabó el jueves después del mediodía el programa que se verá el domingo. A la noche, fue al Paseo La Plaza a ver la obra de Imanol Arias y Mercedes Morán, donde en un paso de comedia, los comprometió adelante del auditorio para “cenar juntos”, La invitación, claro, era para asisitir a La noche de Mirtha, que se grabó el viernes. Y también se animó a la pregunta Legrand: “¿Ustedes están de novios?”, consultó. A lo que el dúo respondió que no, de manera tajante. Habrá que ver si profundizan el tema en la mesa más famosa de la televisión .

Antes de ese ida y vuelta, Mirtha les había dedicado unas palabras, por su desempeño en Mejor no decirlo. “Qué noche de buen teatro nos han dado”, reveló desde su butaca, micrófono en mano y sonrisa intacta. “Son dos geniales actores, toda mi admiración para ustedes”.

Yanina Latorre, invitada para el domingo (Gustavo Gavotti)

Mirtha llegó al teatro junto a su histórico asistente Héctor Vidal Rivas y su amigo Alejandro Veroutis. Dejaron el vehículo en el estacionamiento y subieron directamente al teatro, ante la sorpresa y entusiasmo de los asistentes, que no daban crédito a lo que veían. Y cuando la hacían, buscaban la foto y el video para el recuerdo.

La sala colmada de butaca a butaca la ovacionó cuando Imanol la saludó desde el escenario. Y ella agradeció con una enorme sonrisa y repartiendo besos hacia las tablas. “Muchísimas gracias por el cariño que has mostrado por este curita desde hace muchos años”, le dijo el español, haciendo referencia a su emblemático papel del Padre Ladislao Gutiérrez en la película sobre la vida de Camila O’Gorman.

A la salida del complejo, en diálogo con Intrusos, dio a conocer cómo se siente con respecto a este regreso. “Volví a los almuerzos. Creo que son tres fines de semana los que no va a estar, pero voy a seguir también con el mío. Este es más largo también, duró dos horas, pero salió bien y todo muy lindo. Me hace bien trabajar más, me levanté temprano y sigo”.