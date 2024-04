Entre gritos y sorpresas se definió la placa de nominados de GH: cómo será la gala de eliminación

La placa de nominados en GH

Una nueva gala de Gran Hermano (Telefe) con los más variados condimentos se vivió en las últimas horas, que contó no solo con la definición de cómo queda la placa de nominados de cara a la eliminación del próximo lunes, sino también por la confirmación de la ruptura de amistades que dividieron las aguas tanto dentro de la casa como en los espectadores.

Martín el Chino Ku y Bautista Mascia, quienes fueron los ganadores de la prueba semanal del líder jugaron un papel crucial al determinar el destino de sus compañeros en el juego. Mientras Martín optó inicialmente por nominar a Zoe Bogach, Gran Hermano invalidó su elección por previas conversaciones sobre nominaciones, lo que le llevó a elegir a Paloma Méndez. Bautista, por su parte, sí pudo nominar a Zoe. Finalmente, para influir en el flujo de votos del público, ambos líderes decidieron salvar a Emmanuel Vich, al interpretar que así dejarían a Juliana Furia Scaglione en una posición vulnerable.

Así, la elección de los líderes no solo afectó las dinámicas dentro de la casa sino que también preparó el escenario para una emisión especial anunciada por el conductor Santiago del Moro: “Atención, país. Dado el placón, la magnitud de la placa y la intensidad que va a tener el programa, se va a hacer una gala doble. La gala arranca el domingo y termina el lunes. Y después, prepárense”.

La placa de Gran Hermano

Entonces, los nominados de esta semana por decisión de los compañeros de casa son Catalina Gorostidi, quien recibió la fulminante por parte de Emma, Furia, Federico Manzana Farías, Florencia Regidor y Zoe Bogach. Estas nominaciones subrayan no solo las rivalidades y estrategias individuales sino también cómo las tácticas conjuntas pueden alterar el curso del juego. La capacidad de los líderes de semana de salvar a un compañero pone de manifiesto la importancia de las alianzas y cómo estas pueden cambiar rápidamente la dinámica dentro de la competencia.

En las últimas horas, en la previa de la definición de la placa, se desató una nueva contienda entre Furia y Cata, lo que marcó uno de los enfrentamientos más álgidos desde el comienzo del ciclo. Este conflicto surge luego de la disolución de la amistad que ambas concursantes habían forjado dentro del programa, llevando ahora a intercambios verbales cargados de tensión frente a las cámaras.

Escandalosa pelea de Cata y Virgina con Furia: "Falluta"

El desencuentro alcanzó un nuevo pico cuando, en una reciente interacción, ambas desafiaron a sus seguidores a enviar mensajes de texto para apoyar doblegar a su oponente. Este episodio destaca la intensidad de la rivalidad suscitada entre ambas que fue escalando hasta convertirse en uno de los temas centrales del programa, afectando no solo a las involucradas sino también al ambiente general dentro de la casa.

“Aprovechamos para decir mandá la palabra ‘Juliana’ al 9009″, disparó a cámara Cata luego de una reyerta con Furia que también incluyera a Virginia, donde la doble de riesgo aseguraba que le quieren hacer la vida imposible por sentir envidia. Fue al escuchar esas palabras qe esta última volvió a levantar el tono de voz: “Ya te escuché, Cata. Envía la palabra ‘Catalina’ al 9009″.

En ese instante, Catalina no se contuvo: “¡Falluta! ¿Empezaste a decir Catalina? ¿Tanto miedo me tenés, nena?”, ante lo que recibió como respuesta: “¡Te escuché! Me parece que la falluta es otra. ¡Por fin alguien me compite! Por fin, tantos cagones”, para luego cerrar afirmando: “Igual que la otra. Más traicionera… Se me colgaron de la mochila para poder llegar lejos. ¡Andá a hablar mal de mí, crota! Gente, envíen la palabra y ya”.