Cómo evoluciona la salud de Roly Serrano al cumplirse un mes del accidente que lo dejó en terapia intensiva

Roly Serrano junto con su representante y amigo, Jorge Gómez

Roly Serrano se encuentra internado y en recuperación tras un accidente de tránsito ocurrido el pasado 3 de marzo, mientras retornaba a Buenos Aires después de su actuación en Córdoba. El vehículo que manejaba el actor colisionó con otro automóvil cerca de Baradero, llevándolo inicialmente al hospital municipal sin lesiones evidentes. Sin embargo, su salud se deterioró, lo que requirió su traslado urgente al Instituto Médico de Alta Complejidad.

Este incidente generó una gran consternación tanto entre sus familiares y amistades como en el ambiente del entretenimiento, donde Serrano es muy querido y respetado. El actor, famoso por sus numerosas participaciones en cine, teatro y televisión, se encuentra mejorando día a día luego de unos momentos que su condición fuera considerada crítica.

En declaraciones a Teleshow, su representante y amigo personal, Jorge Alberto Gómez, aseguró: “Está saliendo adelante, su estado está bastante bien”, para luego ahondar al expresar que “se le empezó a hacer el destete y eso lo va cansando. En días, si todo va bien, empezará con rehabilitación con determinados ejercicios de la voz y físico leves”.

Respecto de la rehabilitación prevista aclaró que “se va a hacer en otro lado, pero aun el médico nos tiene que avisar, eso será en una semana”, para luego confirmar que se espera que en las próximas horas se presente un nuevo parte médico sobre la salud del actor.

Cabe recordar que hace poco más de diez días, los médicos le realizaron con éxito una traqueotomía, el primer paso para que pueda empezar a respirar por sus propios medios y que posibilitó que finalmente le retiraran la sedación. Y a las mejoras físicas se les sumaron las emocionales, en el reconocimiento a sus seres queridos que lo acompañan en esta batalla día a día.

La palabra de Gloria, la hermana de Roly Serrano, sobre la recuperación del actor

“Mi hermano está re bien, pero súper bien”, le aseguró en ese entonces Gloria a Teleshow y en el tono de su voz ratificaba su estado de ánimo. La mujer se convirtió en una de las voceras sobre el cuadro de Serrano, junto a los partes médicos emitidos por el IMAC, y el semblante fue cambiando a medida que evolucionaba la salud de su hermano.

“Están esperando que se cumpla un ciclo para ver que el Rolito está oxigenando bien. Le están sacando la graduación de la cánula para ya, calcula el doctor, en 10 días, o menos quizás por el avance que tiene mi hermano, ya le puedan sacar la cánula, el destete que le dicen”, agregó Gloria respecto de los pasos a seguir.

En este sentido, señaló que los doctores quieren estar seguros que todos los valores estén en los niveles correctos antes de derivarlo a otra institución. “Ahí (en el IMAC) no hacen la rehabilitación de foniatría, de fisioterapia, ergoterapia, todas las cosas que necesita mi hermanito. Entonces, lo trasladan para otro lado que van a hacer terapia de foniatría”, afirmó.

Pero lo que más celebró Gloria es la mejora en el estado de ánimo y en volver a comunicarse con su hermano. Aunque sabe que todo será paso a paso, y tiene que acostumbrarse a hacerlo de otra manera. “Esas son las novedades, por supuesto cada vez más contenta, más tranquila, intercambiamos conversaciones aunque él obviamente no puede hablar”.

En este panorama, Gloria y sus familiares tienen que contenerse por controlar sus impulsos. “Le digo que no se esfuerce, pero tiene una voluntad... modula bien los labios, se hace entender, y por ahí se enoja”, dice, y cuenta una intimidad de los días de encierro en los que de a poco empieza a asomar la luz. “Se enoja mi amorcito tan lindo, porque claro, yo no le entiendo bien cosas y hay cosas que me pide que no lo puedo hacer yo, tengo que acatarme al protocolo”, lamenta, aunque sabe que es la mejor manera de que todo se solucione cuanto antes. Y agradece, a todos los que la acompañaron, física y emocionalmente, en este camino a la recuperación, para el que siente que cada vez faltan menos pasos.