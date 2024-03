Osvaldo Laport dio detalles de la salud de su amigo Roly Serrano: “Le sacaron por completo la sedación”

Osvaldo Laport dio detalles de la salud de Roly Serrano

La salud de Roly Serrano preocupa tanto a sus seres queridos como al mundo del espectáculo. El querido actor de 68 años sufrió un accidente el pasado 3 de marzo, cuando regresaba a Buenos Aires luego de presentarse con su unipersonal en Córdoba. El auto que conducía Serrano impactó con otro vehículo a la altura de Baradero y fue trasladado sin aparentes complicaciones al hospital municipal. Sin embargo, su cuadro se complicó, por lo que fue derivado de urgencia al Instituto Médico de Alta Complejidad, donde su situación es crítica.

Con el correr de los días, la salud del actor fue oscilando entre algunas pequeñas mejoras y otros retrocesos, derivados principalmente de su dificultad para respirar por sus propios medios. Por este motivo, Serrano se encontraba sedado desde su llegada a Buenos Aires. Pero afortunadamente, las últimas novedades marcan un avance en su salud.

El jueves pasado le realizaron una traqueotomía para continuar con el tratamiento. “Nos dijeron los médicos que tendrán que sacarle la intubación y que le van a hacer una traqueotomía porque en caso que él despierte, no va a soportar el dolor y la molestia”, señaló a Teleshow Gloria, la hermana del actor, y aclaró que los médicos aguardaban que el actor empiece a respirar por sus propios medios. “Todos los órganos están perfectos, lo único que no reacciona es uno de sus pulmones”, agregó.

Roly Serrano y su hermana Gloria, incondicional en este momento

El sábado, los doctores le realizaron la intervención pautada y los resultados fueron satisfactorios. “La traqueotomía salió bien, sigue estable, sin fiebre. Ahora los médicos están con él para ayudarlo a que respire sin el respirador”, expresó a este medio su representante, Jorge Alberto Gómez.

Y posteriormente Gloria, quien permanece a su lado junto a su familia, ratificó esta sensación. “Una alegría para todos nosotros escucharlo al médico decir que su corazón está bien, que no tiene infección, por eso no levantó temperatura. La parte renal no está del todo bien, pero por ahora está orinando por sus propios medios. Hay que esperar unos días, con mucha paciencia, para que comience a respirar por sus propios medios y que se despierte de a poquito” relató su hermana a Teleshow el domingo por la noche.

Las horas pasaron y el tiempo jugó a favor de Serrano. Y la manera de comunicar la noticia de su mejora no podría haber sido más oportuna. Lo informó Osvaldo Laport, mientras estaba dando un móvil a DDM. El uruguayo es gran amigo de su colega y compartieron recientemente elenco en Rotos de amor, junto a Víctor Laplace y Antonio Grimau.

Osvaldo Laport, Antonio Grimau, Víctor Laplace y Roly Serrano, compañeros en Rotos de amor

Laport puso pausa a su diálogo con Mariana Fabbiani para poner en altavoz lo que le había comunicado la hermana de Serrano: “No sabes qué contentos que salimos. El doctor nos dijo que al Rolito ya se le quitó por completo la sedación, van a ir esperando de a poquito a ver si empieza a abrir los ojitos. De la parte renal está completamente bien, no tiene ninguna otra medicación. Todo bien positivo, igual no deja de ser un paciente de riesgo. Lo que tine que hacer su pulmoncito es poder respirar”.

Parte médico de Roly Serrano

La sonrisa de Laport era la misma que la de Fabbiani en el estudio de América y seguramente la que se les dibujaba en el rostro a quienes seguían el programa por televisión. “Quiero agradecer a los trabajadores de la salud de la clínica IMAC que acompañan a Rolito y a una gran cantidad de amigos que amamos profundamente”, cerró el uruguayo y nombró a Coco Sily, Daniel Aráoz y Gabriel Goity como resumen de la comunidad artística que hace fuerzas por su pronta recuperación.