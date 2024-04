El feroz enfrentamiento entre Virginia, Furia y Emmanuel en GH

La brutal pelea entre Virginia, Furia y Emmanuel en GH (Video: X, antes conocido como Twitter)

Las peleas y discusiones en Gran Hermano no se toman descanso. No hay celebración de Pascuas ni feriados que mermen la escalada de violencia que se da puertas para adentro de la casa más famosa del país. Porque si algo caracteriza a esta edición del reality es justamente el enfrentamiento constante. Y los participantes parecen saberlo, porque casi todo el contenido que aportan al programa está basado en peleas y gritos. En este caso, fue el turno de Virginia, Furia y Emmanuel, quienes protagonizaron una feroz pelea en el living frente a la mirada de todos sus compañeros y dividieron las aguas en las redes sociales.

Durante el intercambio hubo reclamos de todo tipo y Furia, en alianza con Emmanuel, se arrogó nuevamente ser la protagonista del reality de Telefe, casi sin dejar hablar a Virginia, quien muy hábilmente solo la dejó gritar para exponerla frente a la casa y al público que sigue el minuto a minuto del programa. ”Te agoto porque soy inteligente. Querés cámara todo el tiempo, pero lo que pasa es que la protagonista soy yo y te molesta. Lo siento”, arrancó la doble de riesgo, apuntando hacia la humorista. “Yo ya sé que vos sos la más inteligente. Ahora vas a empezar a gritar y no me vas a dejar hablar. Vos sos la mejor, la protagonista, la más inteligente. Yo ya sé que sos eso en la casa”, le respondió la mujer de La Plata de forma irónica, cansada del mismo discurso de siempre por parte de su compañera.

En los últimos días, Furia perdió muchos seguidores y algunos aseguran haberle soltado la mano

Entonces la dupla Furiosa increpó a Virginia (a quien ya vislumbran como una dura contrincante por pasar una placa tras otra), por su participación en los quehaceres domésticos. “Estás insoportable Virginia, todo el tiempo quejándote. Cagándote de risa de todo el mundo. No hacés un orto. No te vi lavar ni un plato.... Nadie te quiere chupar nada. Menos a vos que es un horror”, disparó Emma Vich.

Con el correr de las placas y al ser salvada por el público, Virginia cobra fuerza y gana protagonismo

“Están buscando la división de grupos, como no son protagonistas se ponen de la cola”, interrumpió Furia y agregó a los gritos: “Por suerte todo se ve afuera. Me viene a gritar la gente, gracias. Lo voy a hacer cuando me falten el respeto. Te molesta muchísimo que seamos pendejos y nos vaya bien. Es un tema de ego mi amor, bajá tu ego. Si querés que te grite te voy a recontra gritar. Si tanto te molesta lo que hago es porque tenés envidia. Seguís siendo espectadora, no sos la reina de esta casa”, a lo que Virginia le respondió, entre otras cosas: “Gracias a Dios todo se ve afuera. Todo lo que gritan, todo lo que tapan la boca. Lo único que saben es gritar.... Seguís gritando porque no tenés argumento”.

Así la pelea fue subiendo de tono hasta límites impensados, poniendo incómodos al resto de sus compañeros. “Basta”, se escucha un grito de fondo con voz de hombre, sin llegar a discernir de quién se trata, es alguien que pide que cese la pelea y pronto las cámaras que transmiten el programa se cortaron y ya no pudo verse cómo finalizó la pelea y si lograron calmar a los tres protagonistas.