El saludo de Gianinna Maradona a Dalma por su cumpleaños: “Vos tan Máxima, yo tan Che Guevara”

Gianinna y Dalma Maradona junto a su madre Claudia Villafañe

El 2 de abril Dalma Maradona celebró su cumpleaños número 37 y su siempre incondicional hermana Gianinna expresó todo el amor que siente por ella desde bien temprano, en una emocionante publicación en su cuenta de Instagram, junto una foto de ambas mostrando un anillo que comparten.

“Vos tan Máxima, yo tan Che Guevara”, arranca la hermana menor describiendo las diferentes personalidades de cada una. “Vos tan haciendo las cosas de manual, yo todo al revés. Mi opuesto complementario, mi persona favorita, mi medio limón, celebro tu existir hoy y siempre”, agregó la madre de Benjamín Agüero.

Además, la influencer reconoció todas las cosas buenas que le brindó su hermana a lo largo de los años compartidos, desde su nacimiento: “Agradezco tenerte, haber crecido de tu mano, codo a codo, espalda con espalda. Me enseñaste desde la hora hasta el Padre nuestro, mi compañera de asiento de vuelos infinitos, gracias por cuidarme desde que tengo uso de razón”.

“Deseo tu felicidad infinita para siempre. Sos mis mejores risas, mi vida entera, tu amor me hace gigante. Gracias por ser mi hermana, la voz de mi conciencia, mi compañera de aventuras. Sigamos viviendo la vida bien cerquita. Te amo con toda mi alma. Feliz cumple, ¡feliz todo Sis! Te vuelvo a elegir para siempre”, cerró su relato despertando todo tipo de comentarios entre los seguidores de ambas jóvenes.

El posteo de Gianinna para Dalma Maradona (Foto: Instagram)

“Feliz cumple Rubia. Las amo con todo mi corazón, las 3 somos una, para siempre”, escribió en un comentario Claudia Villafañe, la madre de las chicas, quien siempre está presente en cada momento de la vida de sus hijas y se muestran unidas, en las buenas y en las malas. Además, personalidades como Nancy Dupláa y Verónica Lozano le dejaron mensajes cariñosos. “Vos tan El Diego, ella tan La Claudia”, fue uno de los comentarios de seguidores más celebrados.

Desde que murió Diego Maradona, la artista ha explicado que ya no tiene tantas ganas de festejar su cumpleaños como solía hacerlo. Pero hace un pequeño esfuerzo por pedido de sus hijas, Roma y Azul, fruto de su relación con Andrés Caldarelli. “Gracias a todos por sus mensajes. Hace años que ya no festejo (solo sopló las velitas porque me lo pide Roma). Igualmente agradezco tanto amor”, dijo en su celebración pasada, en 2023.

Tiempos felices para la familia Maradona

Hace unos días atrás, Gianinna volvió a hablar del fallecimiento de Diego y cómo fueron sus últimos días. “Me tildaron de quilombera, pero siempre pedí justicia”, comenzó diciendo la hija de Diego expresando su indignación y sumó: “Lo que puede llegar a decir medio mundo me es indiferente, porque nadie estuvo con mi papá. Para opinar están todos subidos un escalón arriba”.

“Los últimos días, mi papá estaba viviendo en Bella Vista. Fuimos a visitarlo y nos encontramos con un panorama no muy lindo. Cuando llegué vi a mi papá rodeado de gente y él dormido en su cumpleaños. Yo lo tengo grabado y tengo fotos. Fue espantoso”, recordó en diálogo con Intrusos.

“Había gente que me agarró de los brazos, que me quiso pegar. Yo me lo llevé a mi papá igual a la habitación y afuera siguieron de fiesta. Sucedieron un par de cosas espantosas y yo pedí ayuda. Vinieron unos amigos porque yo me lo quería llevar a mi papá, que estaba descompuesto. Pasaron un montón de cosas. Yo no lo voy a exponer a mi papá, pero la pasé muy mal”, insistió con la voz entrecortada.

Por su parte, la hija de Diego continuó con su relato: “Había días que yo llegaba y lo encontraba muy mal y otros que tenía, eran espectacular. Los días que estuvo en la clínica lo notaba superlúcido. Tuvimos conversaciones que no me voy a olvidar nunca más en la vida porque estaba perfecto, por eso digo que lo quisieron matar, lo tenían dopado”, agregó.