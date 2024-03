Gianinna Maradona rompió en llanto al recordar el estado en el que encontró a Diego en su último cumpleaños: “Fue espantoso”

Gianinna dio detalles de las veces que quiso llevarse a su papa con ella y no pudo: "Me sacó la policia” (Video: Intrusos)

Este viernes Gianinna Maradona habló como nunca con los medios de comunicación luego de la primera audiencia que se realizó por el juicio tras la muerte de Diego Armando Maradona. Angustiada, indignada y con ganas de relatar su verdad, la hija del astro futbolístico le dio una nota telefónica a Intrusos donde no se guardó nada.

Te puede interesar: El nuevo tatuaje de Claudia Villafañe en honor a sus nietos: “Mis tres amores en la piel”

“Me tildaron de quilombera, pero siempre pedí justicia”, comenzó diciendo la hija de Diego expresando su indignación y sumó: “Lo que puede llegar a decir medio mundo me es indiferente, porque nadie estuvo con mi papá. Para opinar están todos subidos un escalón arriba”.

En ese sentido, Gianinna se defendió, a ella como a su madre Claudia Villafañe y su hermana Dalma Maradona, de las críticas que recibieron a raíz de las diferentes acusaciones que salieron por parte del entorno de Maradona. “Se me hace difícil cuando hablan de mi papá. Es muy difícil hablar de una persona fallecida y de la familia de esa persona. Cuando uno no sabe lo que está pasando el otro es muy fácil señalar y juzgar a la gente. En 2024 hay cosas que no deberían pasar”.

Gianinna Maradona recordo el episodio que sufrio en el cumpleanos de su papa y acuso a su entorno: "Era luchar contra una mafia"

A raíz de su testimonio, los panelistas del ciclo que conduce Florencia de la V quisieron saber a qué se refería concretamente, entonces Gianinna relató episodios que nunca antes había contado públicamente. “Los últimos días, mi papá estaba viviendo en Bella Vista. Fuimos a visitarlo y nos encontramos con un panorama no muy lindo. Cuando llegué vi a mi papá rodeado de gente y él dormido en su cumpleaños. Yo lo tengo grabado y tengo fotos. Fue espantoso”, recordó.

Te puede interesar: Quiénes son los personajes de la serie que refleja la vida de Guillermo Coppola

“Había gente que me agarró de los brazos, que me quiso pegar. Yo me lo llevé a mi papá igual a la habitación y afuera siguieron de fiesta. Sucedieron un par de cosas espantosas y yo pedí ayuda. Vinieron unos amigos porque yo me lo quería llevar a mi papá, que estaba descompuesto. Pasaron un montón de cosas. Yo no lo voy a exponer a mi papá, pero la pasé muy mal”, insistió con la voz entrecortada.

Por su parte, la hija de Diego continuó con su relato: “Había días que yo llegaba y lo encontraba muy mal y otros que tenía, eran espectacular. Los días que estuvo en la clínica lo notaba superlúcido. Tuvimos conversaciones que no me voy a olvidar nunca más en la vida porque estaba perfecto, por eso digo que lo quisieron matar, lo tenían dopado”, agregó.

Las lágrimas de Gianinna al recordar el vínculo de Diego con su hijo Benjamín

Gianinna lloró al recordar la relación de su hijo Benjamín con Diego, su abuelo: “Me parte el alma”

Acto seguido, siguió la entrevista y continuaron abordando diferentes temáticas. “Te quiero preguntar algo. Hoy que tu hijo tiene 15 años y que yo sé que salís hablar en parte por Benja ¿Cómo son esos diálogos? O sea, yo sé que él era el favorito de Diego ¿Cómo haces cuando te pregunta por su abuelo?”, le consultó la panelista de Laura Ubfal. En ese momento también se sumó a la comunicación telefónica Fernando Burlando.

Te puede interesar: Lalo Maradona develó el misterio de por qué Diego siempre usaba dos relojes al mismo tiempo

Al escuchar la consulta, Gianinna no pudo evitar emocionarse y, entre lágrimas, se mostró muy angustiada. “Nada, yo hablo un montón con Benja, me emociona porque mi hijo es mi vida entera y siempre hablamos de lo que significa su abuelo para él o lo que significó mi hijo para mi papá. Tuvo la suerte de disfrutarlo en el mejor momento a mi papá y fue un abuelo increíble con mi hijo”, remarcó Gianinna.

“Hizo cosas por mi hijo que por ahí no hizo ni por mí y yo tengo todos esos recuerdos en mi cabeza y en mi corazón. Y hablo siempre con Benja para que nunca deje de estar presente en su vida. Por ejemplo, el otro día que íbamos a la audiencia le expliqué un día antes qué era lo que iba a pasar. O a veces le aclaro que yo puedo estar un poco triste pero que se me va a pasar y que yo estoy bien”, explicó emocionada.

Diego Maradona junto a sus hija, Dalma y Gianinna. (Instagram)

Por su parte, Flor de la V, reflexionó: “Es tremendo cuando escuchas los testimonios y eso que nosotros tenemos acceso a quizás una un porcentaje mínimo de información, no me imagino lo que piensan cuando empiezan empiezan a leer todos esos expedientes. ¿Qué sentís cuando ves a esas personas o las tenés enfrente porque la verdad creo que es extremadamente doloroso”, le consultó la conductora de Intrusos.

En tanto, Giannina con la voz entrecortada contestó: ”Es muy triste pero la verdad es como yo le dije el otro día a mi hermana (Dalma), nosotras con la frente en alta y mirémoslos a los ojos, los que tienen que agachar la cabeza son ellos”, concluyó.