Ángel de Brito y Beto Casella adelantan en exclusiva cómo será el nuevo streaming: “Hace más de un año que estamos trabajando”

Ángel de Brito y Beto Casella son las dos figuras confirmadas para un nuevo canal de streaming

Esta semana, tanto Ángel de Brito como Beto Casella aprovecharon el aire que les da la televisión y en el que compiten día a día a través de diferentes canales para anunciar que juntos embarcarán un nuevo proyecto laboral. A cargo de Mandarina Contenidos llega Bondi un proyecto de streaming que propone algo diferente a lo que ya existe.

La fecha de estreno está pautada para mediados de abril y el canal Bondi se emitirá por YouTube así como también podrán verse los cortes de videos constantemente en sus redes sociales: X antes conocido como Twitter, Instagram y TikTok. Además, los programas saldrán en vivo desde un nuevo estudio montado en el barrio de Palermo, el cual fue construido en su totalidad para el desarrollo del canal.

A raíz de esto, los conductores de Bendita TV (Canal 9) y LAM (América TV) fusionarán su tiempo y tendrán dos nuevos programas en esta nueva plataforma digital. En diálogo con Teleshow, ambos revelan cómo se sienten, qué expectativas tienen, a qué público estará dirigido el proyecto y mucho más.

Ángel de Brito se sube a Bondi streaming

“Hace más de un año que estamos trabajando con Mandarina en este proyecto. La productora construyó un estudio de cero con la mejor tecnología y me van a ver en una faceta totalmente distinta”, adelantó de Brito en diálogo con Teleshow: “Van a conocer a otro Ángel y voy a tener contacto directo con todos en vivo, cómo me gusta a mí”, agregó.

Además, el periodista habló de cómo fue la llegada de Casella al equipo: “Beto se sumó hace unos cuantos meses y estuvimos trabajando en los equipos y el contenido. Pronto van a empezar a ver cositas que armamos. Vamos a hacer pase picante todos los días en el que vamos a hablar sobre todos los temas”.

Además, el conductor de LAM reveló que “se van a ir sumando varios programas más a la grilla” y que no hará lo mismo que hace en televisión. “Lo único que va a tener en común es a mí como conductor. Es otro tipo de programa”. En tanto sobre su vínculo con Casella agregó: “Siempre nos llevamos bien y nos retro alimentamos los seis años que estuvimos en El Trece. Me acuerdo que había dos o tres informes por dia de LAM en Bendita. Así que ahora vamos a crear contenido pero juntos”.

Por último, Ángel comentó acerca del tipo de público al que apuntará el canal, ese que mira la televisión pero que también consume mucho en redes sociales: “Son todos bienvenidos pero tenemos otro tono, otra experiencia, otros intereses a lo que ya está al aire”, remarcó en comparación a los diferentes streamings que hoy se consumen y que plantean un nuevo escenario en los medios de comunicación.

Beto Casella es la otra figura que formará parte del lanzamiento de Bondi

Consultado por Teleshow, Casella dio su testimonio sobre el nuevo proyecto: “En el programa que voy a conducir vamos a ser tres personas en principio: un compañero y una compañera que todavía lo estamos definiendo, independientemente de que puede haber invitados rotativos y de que hagamos entrevistas”, expresó el conductor de Bendita.

Respecto al tipo de contenido que se podrá ver y escuchar, destacó la importancia de la palabra: “Vamos a hablar mucho, lo nuestro es hablar y en mi caso el público que yo tengo es muy claro: es de 20 a 60, hombre y mujer por igual, por lo cual cada vez que pienso un tema tiene que ser para ellos y en un formato popular”.

En este sentido, agregó que “en un programa mío es raro que se hable 20 minutos de fútbol o de una temática que no sea para todos. Los temas serán los que a mí me desvelan y que me parece que son de interés en general de la gente como la vida, las nuevas formas de relacionarnos, las nuevas formas de pareja”, sostuvo el conductor, dando detalles exclusivos de su nuevo proyecto.

“Joderemos un poco de cómo manejarse en una primera cita de Tinder o de Grinder o en una entrevista de trabajo”, continuó Casella a modo de ejemplo. “Vamos a jugar un poco a hacernos los sabiondos, a creernos que nos la sabemos todas y a transmitir esos tips para el separado de 50 y pico que lo echaron de la casa y se tiene que ir a vivir con la vieja porque no tiene para pagar un alquiler o equipar una una casa alquilada”, insistió el conductor de Nadie nos para (Rock & Pop), entusiasmado por la nueva propuesta que traen para el mundo digital.

La gráfica que anuncia el lanzamiento de Bondi, el canal de streaming de Mandarina

“Vamos a oscilar entre la risa y algunos dramas y lo que nos pasa a todos”, redondeó Casella, y dejó un espacio para la improvisación. “Después, como cada espacio nuevo, el formato se forma justamente al aire, hay cosas que no pensabas hacer y te funcionaron bárbaro, pero siempre vamos a tener mucho contenido nunca nos vamos a sentar a hablar de la tarde, o de si existe la amistad entre el hombre y la mujer o qué te gusta hacer los días de lluvia, creo que vamos a hacer algo divertido que muy modestamente creo que hoy en el streaming no está”, sentenció.

De esta forma, Mandarina Producciones suma otro formato a los contenidos de la empresa. Hace 20 años viene recorriendo un camino ascendente en la industria audiovisual, produciendo programas de televisión, ficción, documentales, entretenimientos, realitys, game shows y magazines para las distintas plataformas y señales internacionales, además de productos, para todos los canales de aire y de cable. Ahora llegó el tiempo del streaming y la apuesta por dos conductores instalados y líderes en lo suyo, que dejan a un lado algunas diferencias que tuvieron en el pasado y la competencia del día a día en la tele para unir fuerzas en una causa común.