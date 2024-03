Alejandro Fantino y Coni Mosqueira anunciaron el nombre de su bebé en el baby shower: las fotos del emotivo momento

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira mostraron el baby shower de su hijo

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira están pasando un de los momentos más hermosos de su vida ya que pronto conocerán a su bebé. La modelo será madre primeriza mientras que el periodista ya es papá de Nahuel, de 32 años.

Fue en noviembre del año pasado cuando el conductor comunicó que la modelo, con la que se casó en octubre del 2022, estaba embarazada de 13 semanas. “Estamos esperando un bebé”, dijo Fantino conmovido, al aire de su programa Neura ante la sorpresa de todos sus compañeros.

Los meses pasaron y ya con casi ocho de gestación, este jueves 28 de marzo la pareja decidió revelar el nombre que llevará su hijo varón. Fue durante el baby shower que le organizaron a la criatura donde disfrutaron de una rica comida, juegos y anécdotas con su familia, amigos y seres queridos.

Coni está embarazada de ocho meses

“Un día con mucho amor! Gracias por tantos mimos. Familia y amigos”, comenzó diciendo Coni junto con un álbum de varias imágenes del evento a través de su cuenta de Instagram y comentó feliz por aquellos que los acompañaron en este día tan importante: “Gracias por este viaje de amor y de permanencia en lo único que importa en la vida”.

Por su parte, Alejandro también a través de esta misma red social publicó otras imágenes del festejo y escribió unas palabras. ”Esperando la llegada de una personita que viene a darnos amor y más amor. Acá con mi mamá Chita, con la madrina Fabi y Leito uno de mis hermanos de alma. Gracias princesa de mi alma Coni Mosqueira por este viaje juntos hacia lo eterno”, concluyó el conductor.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira mostraron el baby shower de su hijo junto a sus seres queridos

¿Cómo fue el anuncio del nombre del pequeño? Llegando al final del evento, en la mesa dulce donde había muchas cosas ricas para comer y decoradas en la gama de los marrones, también había una torta con un osito, nubes y muchas estrellas. Ahí fue donde dejaron registrado el nombre elegido para su hijo: Beltrán.

La pareja dejó a la vista el nombre su su hijo en la mesa dulce

Cabe destacar que la elección del nombre no fue muy sencilla para ellos. Desde que anunciaron que iban a ser padres de un varón se armó un debate al respecto que paseó por diferentes situaciones. Como ambos son hinchas de Boca, en primera instancia se especuló con la posibilidad de elegir Juan Román, por Riquelme, a modo de homenaje para el ídolo y actual presidente del club Xeneize, aunque esta versión al final fue desmentida por los protagonistas.

Finalmente el niño no se llamará Juan Román, como quería su papá

También el conductor confirmó que a su mujer no le gustaban los que él proponía. “Coni me rebotó Áyax, Diomedes, Aquiles, Anaximandro, Anaxímenes, Demócrito. Yo quería Juan Román (Por Riquelme)…pero no se dio”, había dicho en su momento el periodista al aire de LAM (América).

Las románticas vacaciones de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira esperando a su bebé

Las hermosas fotos que Fantino y su mujer se tomaron en la playa

Durante los primeros días de enero la pareja compartió en sus redes sociales, imágenes emotivas de lo que vivieron a meses de la llegada de su hijo. En sus cuentas oficiales de Instagram, la modelo mostró su pancita de embarazo mientras que el periodista no pudo evitar expresar su alegría. Ellos recibieron el 2024 en Monte Hermoso, donde viajaron para disfrutar de unas vacaciones y aprovecharon para relajarse.

“En 2024 arrancamos los tres”, aseguraron Coni y Ale, muy emocionados, en la publicación conjunta que realizaron para compartir algunas postales románticas. Rápidamente, recibieron muchos likes y comentarios cariñosos de sus amigos y seguidores.