Alejandro Fantino y Coni Mosqueira están esperando un hijo: “Miren que panza hermosa”

Alejandro Fantino anunció que espera un hijo con Coni Mosqueira (Video: Neura)

Alejandro Fantino anunció feliz junto a su esposa, Coni Mosqueira, que tendrán su primer hijo juntos. La modelo, con la que se casó en octubre del 2022, está embarazada de 13 semanas. “Estamos esperando un bebé”, dijo el conductor conmovido, al aire de su programa Neura ante la sorpresa de todos sus compañeros.

Todo sucedió mientras el conductor estaba sentado muy cerca de su mujer, frente a los panelistas del ciclo. “¿Por qué tenés los ojos llorosos?, ¿hay algo para contar?”, le preguntaron. En ese instante, Fantino exclamó: “Porque estamos esperando un hijo con Coni”.

Como los panelistas descreían de la feliz noticia, el periodista le pidió a su esposa que se ponga de pie. “¿Te puedo dar un beso en la panza? ¡Miren qué panza hermosa!”, dijo mientras contó que su mujer ya lleva tres meses de gestación. En ese momento, todos se pusieron a aplaudir para saludarlos y felicitarlos. Coni, con una amplia sonrisa en su rostro, le habló a Tronco: “Un primer plano de la cara de él”. Y el compañero de Alejandro, con quien había mantenido una pelea que se viralizó hace unas semanas, expresó: “¡Ay, qué básico! por favor”.

“Básico no, boludo, viene un hijo”, afirmó el conductor, sin dejar de abrazar la panza de su mujer. “Se lo queríamos contar a toda la banda del otro lado”, continuó haciendo alusión a los oyentes. “Contales vos, amor, porque estos están acá mirándome con caras raras”, le pidió a Coni, mientras le acercaba el micrófono. Así que la modelo confirmó que está embarazada. “Confirmadísimo, sí”, expresó contenta. “Estoy de 13 semanas, porque ahora se cuenta en semanas, que vendría a ser tres meses y pico”, concluyó sin dejar de sonreír. La locutora quiso saber cómo se sentía la futura mamá. “Feliz”, destacó sin dudarlo.

Cabe recordar que Alejandro y Coni se casaron el 21 de octubre de 2022, luego de una relación de cinco años. Ambos se habían conocido en el Vip de Tequila, allá por el año 2017, poco tiempo después de que Fantino firmara su divorcio de Miriam Lanzoni tras diez años de matrimonio. Por esos días, mientras muchos imaginaban que iba a dedicarse a disfrutar a pleno de su soltería por un buen tiempo, el periodista no tardó en volver a apostar al amor junto a una modelo de Multitalent Agency a quien descubrió, justamente, en ese boliche. Así, María Constanza Mosqueira, conocida por todos como Coni, se convirtió en su compañera inseparable.

“Ella estaba con unas primas. Todas unas bombas en ese equipo. Me acerqué, charlamos un rato y no sabía de qué hablar”, recordó Fantino sobre aquel primer encuentro que tuvo lugar en el mes de diciembre de ese mismo año y en el que, al menos, consiguió que la joven le diera su nombre para comenzar a seguirla en Instagram. Si bien Coni lo conocía del medio, la realidad es que ella no estaba muy al tanto de las actividades del periodista. “Miro muy poca tele y soy cero fútbol”, había explicado la modelo. Pero, tras intercambiar un par de mensajes directos a través de las redes sociales, ambos concretaron una cita formal.

Luego, en enero del 2018 blanquearon su relación frente a los paparazzis, en las playas de Punta del Este.