Rosina, recién salida de GH, se reencontró con Lucía y le reveló sus sentimientos: “En la casa nos confundimos”

Rosina Beltrán Expresó Lo Que Siente Por Lucía Maidana

Gran Hermano vive las consecuencias de lo que fue uno de los mano a mano más apasionantes del programa. Como si fuera una final, Catalina se enfrentó a Rosina para ver quién era la nueva eliminada de la competencia. Con mucha tensión y luego de una gala eterna, con nueve entradas de Santiago del Moro, la uruguaya, una de las más queridas del juego, se quedó afuera del certamen.

Tras la decisión del público, la jugadora volvió al estudio del programa a encontrarse con Lucía, con quien vivió una relación especial dentro de la casa, a tal punto que el público fue armando un shippeo entre ambas. En relación a esta temática, la salteña había expresado, antes de volver a ver a su excompañera de reality, sus sentimientos por ella.

“¿Te gustaría que Rosina te bese los pies?”, fue una de las preguntas que le hicieron en un vivo de Instagram, en alusión a la costumbre de la uruguaya con algunos de sus compañeros, que había despertado todo tipo de comentarios. “Que me haga de todo, menos los pies”, respondió la salteña. De hecho, sus sentimientos por su compañera son tan fuertes que hicieron que, recién salida de la casa, haya terminado la relación con su novia.

El momento exacto en el que Rosina y Lucía están agarradas de las manos

“Sí, me separé. Es muy reciente. Salí hace cuatro días de la casa y es todo un proceso. Es una relación larga… Con ella tenemos muy buena relación”, reveló la futbolista luego de la eliminación.

Sin embargo, las últimas horas fueron cruciales en esa relación con destino incierto. En las redes sociales se viralizó un clip de las exparticipantes que hizo ilusionar al fandom autodenominado Lusina que brega por el romance entre las morochas. Allí se puede observar cómo ambas están agarradas de las manos, preparadas para enfrentarse a las preguntas de los panelistas en A la Barbarossa.

Por otro lado, Rosina definió con contundencia su vínculo con Lucía. En este sentido, la uruguaya le respondió al panelista Gastón Trezeguet, que quería saber todos los detalles sobre esa relación. “Por el momento somos muy amigas. Nos queremos mucho. Siento que a veces adentro de la casa nos confundimos, por lo menos yo. Vivís todo mucho más intenso”, se justificó.

“¿Vos te confundiste con Lucía?”, le retrucó Georgina Barbarossa. Rosina no pudo responder y Lucía, un poco incómoda por el momento, dijo: “Puede ser, sí”. Con una clara intención de evadir la respuesta, la reciente eliminada de GH señaló: “Puede ser, sí. Había como una atracción, pero somos muy amigas”, sostuvo Rosina.

En ese momento, Nancy Pazos intervino analizando sus declaraciones. “Hasta ahora, lo que se veía de afuera era que Lucía te perseguía, pero recién dijiste que vos también estabas confundida. ¿Abrís la puerta a una posible relación amorosa?”, indagó la periodista Y la respuesta de Rosina fue rotunda: “No, no, no. Pará, pará. Eso es un montón. No. Y ni siquiera hablamos”, concluyó.

El detrás de escena del reencuentro de Lucía y Rosina

Como ocurre en cada gala de eliminación, el participante que deja la casa entra al estudio, saluda apenas a del Moro y a sus familiares y cualquier análisis queda para los diferentes programas que giran en torno a GH. Por eso, el domingo por la noche los televidentes se quedaron con las ganas de ver las diferentes reacciones y acudieron a las redes sociales, donde se había viralizado lo que ocurrió ni bien se apagaron las cámaras.

Tras su salida de Gran Hermano, el reencuentro de Rosina con Lucía

En las imágenes, se ve cómo Lucia la agarra de la cara a Rosina e intenta besarla, pero Rosina se pone firma y la sostiene de las muñecas para apartarla. Ante ese incómodo momento, los usuarios de las redes sociales dejaron sus comentarios. “Es muy incómodo de ver”; “Que le ponga una perimetral”; “No es no”, fueron algunas de las intervenciones.