La sorpresa de Rosina de GH cuando le dijeron por qué se fue de la casa: “No sabía que Furia no me quería”

La sorpresa de Rosina cuando le dijeron por que se fue de la casa de GH

“Estoy muy desconcertada, esa es la realidad. Sinceramente no esperaba irme de la casa”, fue lo primero que dijo Rosina Beltrán en la emisión de este lunes de Gran Hermano 2023 (Telefe). La participante uruguaya fue la última eliminada de la casa el pasado domingo y ahora, en El Debate, se enteró de algunos de los motivos que la dejaron fuera de juego después de que el público eligiera.

“Te fuiste porque el fandom de Furia así lo decidió. No es contra vos, pero el tema es que competías con Cata. Ellos querían salvarla, porque hay una especie de unificación entre los fans de Furia, Cata y el Chino. Entonces era una oportunidad que tenían, como bien leyeron Manzana y Virginia, cuando vos caíste en placa por sanción, te pasó lo mismo que a Luchi. Porque a vos pocas veces te votó la casa para mandarte a placa. La sanción te mandó a placa y fue el momento en que la gente dijo: ‘Es ahora cuando hay que sacarla a Rosi, que es fuerte, que es una competidora importante para Furia’”, analizó Laura Ubfal. “¿Yo era una amenaza para Furia?”, quiso saber la uruguaya. “Digamos que a futuro sí, eras fuerte”, le respondió la panelista.

Antes de ser eliminada de GH, Rosina era una de las candidatas a llegar a la final (Foto: GH, Telefe)

“También hay cosas de tu personalidad que desconcertaban a la casa. Se hace la nena, tiene 30 años, ¿por qué se hace la nena?”, le planteó Ubfal cuando Rosina quiso saber cuál era la actitud de los participantes para con ellos. “Tengo 27″, corrigió ella. Y agregó: “Yo soy así, realmente. Como me mostré en la casa es como soy, con todas mis facetas, alegre, feliz, loca triste... Yo soy así”. “Pero acá tenés otra voz, distinta a la que usabas en el reality. Es lo que la gente dice”, le devolvió la panelista. “Nunca fingí nada”, se defendió Beltrán.

“Tu gran rival ahí era Furia, que te insultaba de todas las maneras posibles, con insultos sexuales. Nunca a vos, sino mirando a cámara. Ella te odió desde el principio y en las últimas semanas, más aun”, le planteó Ceferino Reato. “No estaba enterada de eso”, dijo ella con una sonrisa que no escondió cierta decepción. “Le dijo: ‘Calienta tanto’, ‘Solo sirve para...’, ‘Mogólica’, le dijo en dos oportunidades, que es un insulto tremendo. Esos son insultos, por más de que ustedes sean fanáticos de Furia, primero son analistas, deberían ser más imparciales”, siguió el periodista, apuntándole a sus compañeros de panel.

Rosina Beltrán es, hasta ahora, la última eliminada de la casa de Gran Hermano Argentina

“La verdad que no percibía que Furia no me quería, ella a mí no me lo demostraba cara a cara”, dijo Rosina, todavía sorprendida por lo que escuchaba. “Me parece que tu juego fue sincero, que fue auténtico, que fuiste tal como te expresaste. Creo que tu punto de inflexión fue cuando entró Isabel. A ella se la sacó porque te marcó como una jugadora fuerte. Dijo directamente de vos, que por eso se la saca, que vos tenías mucho apoyo afuera. Ahí, tanto el fandom de Furia como el del resto de la casa, te toma a vos como una gran enemiga de lo que era el juego de la casa. Y te empieza a sacar con la excusa de ‘se hace la sexy, le gusta a todo el mundo, le gusta gustar’”, conjeturó Gastón Trezeguet. “¿Y cuál sería el problema, preguntó yo?”, intervino el conductor Santiago del Moro. “Ninguno, pero es la primera vez, la primera expulsión que yo veo de esta edición sin ninguna excusa, solo porque era enemiga de Furia”, cerró el histórico participante de la primera edición argentina del reality show.

“Yo te veo igual tal como te veía adentro de la casa. Es más, me causó hasta gracia que cuando estábamos mirando el tape, aplaudiste. Eras la misma de la casa, auténtica, alegre, con los ojos llenos de lágrimas cuando la veías a Zoe llorar... ¿Te pasó algo energéticamente en estas últimas semanas, que vos sentías que te ibas?”, le preguntó Sol Pérez. “Yo sentí que cuando entraron los participantes nuevos me desestabilizaron un montón y me sacó el norte. Los primeros días estuve desnorteada, me desestabilizó bastante y capaz que desde ahí me costó remontarla. Salí a flote como pude y siempre dándole para adelante. Yo sé que en la casa me juzgaron por mi personalidad, si soy tonta, si me hago, si soy niña... Y yo soy así, como me ves hoy. No puedo fingir algo que no soy”, cerró Rosina.