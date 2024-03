Alfa tuvo un comentario desubicado con Furia en su regreso a GH y sus seguidores lo repudiaron al instante

Alfa y un polémico comentario a Juliana Scaglione (Video: Gran Hermano, Telefe)

Gran Hermano se vio conmocionado con la llegada de Alfa a la competencia. El participante de la edición anterior del programa, arribó al certamen y se quedará hasta el lunes, teniendo la posibilidad de jugar y votar en la gala de nominación, aunque los hermanitos desconocen el tiempo que se quedará en la casa.

Su llegada generó distintas expectativas en los participantes y en los televidentes, quienes lo esperaban desde hace un tiempo, similar a lo que pasó previamente con Romina Uhrig. La exdiputada fue la encargada de enseñarles distintas tareas domésticas a los jugadores, divirtiéndose con los integrantes del certamen. A pesar de eso, ninguno de los dos debía revelar información del exterior.

Sin embargo, Alfa no obedeció y ya quedó en el ojo de la tormenta, luego de varios fragmentos que se volvieron virales en las redes sociales. Por ejemplo, le dejó entrever con gestos y comentarios a Juliana que su amistad con Catalina Gorostidi no debía continuar, haciendo una mueca negadora demostrando que el juego de la participante no debe seguir por esos caminos.

Alfa y un comentario contundente a Juliana, a horas de haber llegado a la casa (captura)

Luego, vivió otro instante polémico junto a la doble de riesgo, al comentar su parecer sobre Lisando Navarro. “Si, pero bien que te lo querías voltear. Hubo una escena allá en la puertita... Yo lo puedo decir porque lo vio todo el mundo”, disparó. Después, Gran Hermano llamó la atención del exhermanito y fue advertido, debido a que no debe lanzar información del afuera.

Nuevos comentarios polémicos de Alfa a Juliana

Sin lugar a dudas, una de las jugadoras que más feliz se puso con la llegada de Walter fue Juliana, quien no paró de demostrar su emoción tras abrazarlo luego de unos segundos después de su llegada. La participante del reality, de las más queridas de la competencia, disfrutó de ese instante que estaba esperando desde hacía meses.

Luego de que el sexagenario se instalara en la casa, dejó su valija y se acomodó, aprovecharon para tener unos minutos juntos que se volvieron virales. Walter la buscó a Furia en su habilitación, mientras ella doblaba la ropa. De manera sorpresiva, el jugador lanzó un comentario sobre el físico de su nueva compañera. “Epa”, dijo él al ver su cuerpo. Ante esto, ella le contestó: “¿Viste? Tengo un re tatuaje. Es un guerrero Samurai”.

Sin embargo, la cuestión no terminó ahí, debido a que Alfa no mantuvo el silencio. Sin filtro, el invitado de 62 años fue contundente con Furia: “Está para darle al guerrero, está para voltearse al guerrerito ese y clavarle así de atrás”.

A pesar de eso, Juliana sorprendió al tomarse bien los comentarios de su compañero y hasta lo comparó con las formas en que la trata Mauro, con quien comparte un vínculo sentimental, a pesar de algunas peleas. Por consiguiente, ella estalló en risa y dijo: “Cosas que no hace Mauro... Me mata, es terrible”. Como era de esperar, este fragmento se hizo viral y los usuarios de internet no dudaron en opinar al respecto.

Sin embargo, no fue el único instante polémico que se vivió con la llegada de Alfa y Paloma también fue su víctima: Walter la abrazó frente a todos y Catalina expresó: “Ay, Palo, tené cuidado”. Con una risa un poco incómoda, la joven participante que ingresó hace tan solo 3 semanas dijo: “No me suelta, me quiero ir y me agarra fuerte”.

A su vez, todos los participantes presentes comenzaron a cantar: “Piquito, piquito, piquito”. Luego, el resto de los jugadores empezó a decir que ella tenía tan solo 21 años y que era “la protegida de la casa”, generando un clima de tensión antes de la prueba del líder y de la gala de nominación de este miércoles.