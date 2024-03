A pocas horas de su ingreso, Alfa está al borde de la expulsión: los motivos

Alfa le da a entender a Furia mediante gestos y risas que no puede confiar en Catalina (Créditos X, antes Twitter)

La espera terminó y después de varias especulaciones al respecto, este lunes Alfa volvió a la casa de Gran Hermano para interactuar con los nuevos hermanitos del reality, convivir con ellos y generar un revolución en los que actualmente están en competencia. Y sea desde el primer día o tras el repechaje.

La incorporación de Walter era una de las más esperadas tanto para la audiencia televisiva como para los participantes quienes lo pidieron en más de una oportunidad. Cabe destacar que hace unas semanas Romina Uhrig hizo lo mismo: convivió unos días, votó, les enseñó a limpiar y se divirtieron mucho. Aunque no todo fue color de rosas ya que la exhermanita fue cuestionada por hablar de más y brindar información del exterior y ahora a Alfa le pasó lo mismo.

No pasaron ni 24 horas de que Walter ingresó a la casa y ya brindó ciertos datos que no están permitidos. “Abro hilo sobre Alfa dando información del afuera”, compartió Tronk, un usuario en su cuenta de X (antes Twitter) y acto seguido enumeró las situaciones.

El primer momento se dio en diálogo con Juliana “Furia” Scaglione, cuando Alfa le dejó entrever con gestos y comentarios que no tenía que continuar su amistad con Catalina Gorostidi. “Pero, ¿por qué te odia tanto? Respondeme eso nada más. Ella es mi mejor amiga”, le consultó la joven que es una de las favoritas del ciclo.

Él en ese momento le puso una mirada negadora demostrándole que no era por ahí. “No, no me digas eso. Igual el domingo casi pensé que se iba, posta”, sostuvo la jugadora. “Prefiero mantener la boca cerrada. Mejor amiga...”, le insistió Walter con ironía que si bien no dijo nada concreto, marcó bastante el campo de juego.

“Mira que vino Romina y me marcó a Agostina. Me preguntó si era mi amiga. Y tenía razón. Gracias a Romina descubrí un mundo diferente”, recordó Juliana sobre el ingreso de la participante de la temporada anterior en esa charla con Alfa.

Gran Hermano alertó a Alfa y le advirtió que no de información del afuera (Créditos X, antes Twitter)

Aunque ese no fue el único momento donde Alfa metió la pata. En otro, cuando estaban todos en el comedor, fue Furia quien le preguntó qué pensaba sobre Lisandro “Licha” Navarro. En ese sentido, Walter comentó: “Si, pero bien que te lo querías voltear. Hubo una escena allá en la puertita... Yo lo puedo decir porque lo vio todo el mundo”, disparó.

“Ay no, todo se vio. La put… madre. Pero también lo hago así adrede y gracioso. No es que es real”, comentó Furia dándose cuenta de que había quedado en evidencia su enamoramiento de Licha. Al menos para los que lo ven de afuera. A raíz de estos comentarios de Walter, Gran Hermano irrumpió en la casa y le dejó una contundente advertencia. “Qué emoción me da escucharte de vuelta, de verdad. Sabés que hemos hablado cosas muy profundas”, empezó diciendo el exconcursante ante la voz de Big Brother sin darse cuenta que se venía un reto.

“Después seguiremos hablando en privado. Lo que te quiero decir, Walter, es que no podés hablar del afuera, ¿si? Te lo pido por favor. Muchas gracias”, remarcó el líder del reality. “Te hago una pregunta para no meter más la pata. ¿De algo que se vio de la casa yo no puedo decir nada?”, preguntó Alfa a lo que le expresaron que no. A raíz de esto en las redes sociales se armó debate y muchos exigían la expulsión inmediata de Walter.

Así fue el regreso de Alfa a la casa de Gran Hermano

Completamente vestido de negro, con un enorme sombrero negro y un sobretodo, Santiago del Moro lo presentó primero en el piso antes de que haga su regreso triunfal. “Tenés que jugar. Vas a nominar. Respetá el aislamiento. Pasala bien y jugá”, le repitió el conductor del programa al exparticipante marcando la intención de lo que buscan con su ingreso para que sacuda el avispero.

“¡Lo que nos espera!”, agregó el animador, mientras el participante que más dio que hablar en la temporada anterior se iba para incorporarse a un juego que no es suyo, pero que no le es ajeno. Unos minutos después, comenzaron con las intrigas cuando la producción puso una valija justo frente a la puerta de entrada. Y los jugadores enloquecieron.

En ese momento, Alfa entró por la puerta grande del reality. “Me quedó hasta el final. Hasta el final no me voy”, lanzó, mientras saludaba a todos y comenzaba provocándolos, luego de que el conductor avisó que como un concursante más tendrá que pasar por el confesionario y nominar, como ya lo había hecho Romina cuando entró.