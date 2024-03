Todas las fotos del cumpleaños de Andrea Rincón: invitados famosos y baile hasta el amanecer

El divertido cumpleaños de Andrea Rincón (Video: Instagram)

“Feliz cumple para mí”, escribió Andrea Rincón en su cuenta de Instagram para habilitar un posteo repleto de fotos y videos mostrando su fiesta de cumpleaños. La actriz cumplió 39 y decidió celebrarlo a lo grande, junto a familiares y amigos del medio. “Gracias amiga hermana una vez más por este cumpleaños hermoso con tanto amor”, sumó junto a los agradecimientos a quienes organizaron todo o aportaron algo al festejo, y siguió con los saludos: “A mi familia y amigos por estar siempre ahí firme como rulo de estatua en las buenas y en las malas. Gracias Dios por hacerme la mujer más afortunada y bendecida de este planeta y cuidarme tanto, tanto , tanto. Gracias totales”.

El festejo se dio la noche del sábado en un salón de fiestas y entre los presentes estuvieron gran parte de sus amigos que se hizo a lo largo de los años en los medios, como Nancy Dupláa, Jey Mammon, Elizabeth “la Negra” Vernaci, Gastón Pauls, Georgina Barbarossa, Juanse, Romina Pereiro, Julieta Ortega y Nito Artaza, entre otros. También fue parte del festejo su familia, tanto su padre Miguel como su abuela y gran parte de su gente, quienes compartieron una larga mesa, posaron para las fotos y se sorprendieron con la presencia de muchas celebridades.

Andrea Rincón (Fotos: Instagram)

La fiesta, que duró hasta altas horas de la madrugada, contó con sets list de rock nacional, cumbia y temas de la década del 80, con los que se divirtieron recreando pasos de moda de aquellos años. Para comer, degustaron tapas y disfrutaron de una barra de tragos. Entonces la cumpleañera sopló las velitas, en una gran torta de chocolate decorada con macarrons que, tras los cantitos de rigor, terminó cortando con la mano, para la risa de todos los que la rodeaban.

Luego llegaron las selfies y las fotos para recordar una noche inolvidable. Enfundada en un conjunto azul eléctrico de musculosa y short, que combinó con unas botas altas de color plateado y collares en distintos tonos de rojo, Andrea se mostró muy feliz y animada toda la noche.

Andrea Rincón y Gastón Pauls

Junto a Joaquín Levinton, cantante de Turf y excompañero en Masterchef

Jey Mammón, uno de los famosos invitados al evento

Hace algunas semanas, la actriz dio una entrevista en la cual habló en profundidad sobre los motivos que la llevaron a rechazar la propuesta de casamiento que le había hecho su novio, Mauricio Corrado y a continuar con su relación. Y también sobre los proyectos que tiene a futuro: congeló óvulos.

“Siempre quise ser mamá y el tiempo pasa pero no encuentro el momento: no quiero ser mamá ya, no quiero nada ya”, dijo en una entrevista para Socios del espectáculo. Y agregó que “era algo que tenía pendiente hace años”. “Nunca en la vida busqué un bebé y nunca quedé embarazada. Entonces, dar este paso también era saber si iba a poder ser madre”, sostuvo Rincón y agregó cómo vivió el proceso: “Era una adrenalina y me llenaba de nervios. Decidí hacerlo de una vez por todas, y todas las noticias fueron buenas”.Y siguió: “Si el día de la mañana quiero (ser madre) seguramente lo tengo que buscar de manera natural, pero por ahí quiero más de uno. Entonces, por las dudas, dije ‘me guardo óvulos’”.

Una mesa larga con la presencia de familiares y amigos

Con su papá y su abuela a la cabeza, la cumbre familiar de Rincón

Su abuela