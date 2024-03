Flor Vigna reveló cómo quedó su relación con Luciano Castro, en medio de su cruce con Sabrina Rojas

Flor Vigna contó cómo quedó su relación con Luciano Castro tras la separación, en medio de sus roces con Sabrina Rojas. (Foto: Instagram)

A casi un mes de confirmar que su relación con Luciano Castro había quedado en el pasado, Flor Vigna regresó a los medios para publicitar “Puedo solita” una canción que, según contó, no está movilizada por el despecho por el final de su relación con el actor, sino por el amor propio y la autosuperación. Sin embargo, volvió a quedar en el medio al vincular a Sabrina Rojas al desenlace de su noviazgo.

La cantante, entrevistada por Catalina Dlugi, se sinceró sobre cómo quedó su relación con el galán con quien hoy eligieron tener una relación distante, pero buena. “Nosotros intentamos hacer contacto cero pero por una linda relación, dijimos bueno, nos estamos separando de buena forma”, contó, en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Luciano Castro y Flor Vigna cuando comenzaron su romance allá en 2021. (Foto: Instagram)

“Hablamos por su cumpleaños, y yo tomé el compromiso de no hacer una canción de despecho, sino de decir ‘Puedo solita’, pero de lo que se decía en la tele, de una situación de salud con mi familia, y también un poco de Luciano”, se sinceró.

“Cuando nos separamos, nos separamos pensando ‘hasta donde nos podemos amar bien’. Eso no quiere decir que no duela, al contrario, duele más”, contó, sobre sus sentimientos en este momento. “Los dos somos muy laburantes, él siempre está de gira y yo también. Hacíamos muchos malabares para vernos, era lindo, pero en un momento no se pudo más”, se lamentó la cantante que está enfocada en impulsar su carrera musical.

Flor Vigna lanzó "Puedo solita", su nuevo tema, en el que reflexiona sobre su vida tras el final de su romance con Luciano Castro. (Foto: Instagram)

Unos días antes Flor quedó a fuegos cruzados con Sabrina Rojas cuando señaló que en la decisión de terminar su noviazgo con el actor había sido determinante el rol de su exesposa. “Sí, tuvo un montón que ver. Había una intención muy grande para que eso suceda. Hubo muchos actos que fueron feos y eso terminó un poquito influenciado”, arrojó, en Socios del espectáculo.

“Lo intenté todo con Sabri, pero me parece que ya está. Había una intención que no, no quiero hablar. No quiero darle lugar a eso”, se despachó, consiguiendo que Sabrina salga a responderle a través de Instagram. “Respirando profundo”, puso, en una story con fondo negro y letras blancas. Unas horas después, reapareció. “Amigas al rescate, se vinieron a casa a mimarme...”, escribió, junto a una postal de la cena, en la que aparece brindando con varias mujeres y como fondo “Todo sigue igual”, el tema de Viejas Locas.

Flor Vigna apuntó contra Sabrina Rojas por su separación de Luciano Castro. (Foto: Instagram)

Hace pocas Flor Vigna respondió una consulta hot cuando la pusieron en una disyuntiva al darle para elegir entre pasar una última noche de amor con Luciano Castro o con Nico Occhiato, hoy sus exparejas. “Lo elegiría a Lucho. Tengo un gran problema que lo conocía a esta edad y es muy insuperable, así que lo voy a elegir siempre”, aseguró, tajante en el ciclo de streaming, Rumis.

“Justo me pasó que me separé cuando me llegó una oportunidad muy grande como jurado del Bailando y mucha gente sabe que yo fui bailarina. Al principio no quedaba en el programa, entonces era una oportunidad que al fin llegaba y yo estaba medio rota por dentro, haciendo mucha terapia con mis amigas y me decían que no se lo contara a nadie porque sino el tema iba a ser ese”, recordó, sobre su paso por el certamen de Marcelo Tinelli.