Flor Vigna se grabó llorando y dejó un mensaje a sus seguidores: “Todos tenemos esos momentos que sentimos morir”

El llanto de Flor Vigna con una reflexión sobre su nuevo tema: "Todos tenemos esos momentos que sentimos morir" (Video: Instagram @florivigna)

“Quería hacer una canción para que uno misma diga ‘Puedo’. En los peores o mejores momentos”, contó Flor Vigna en el anuncio de su próximo tema “Puedo solita”, que lanza mañana, miércoles, a las 20. “Para que si una parte tuya murió, puedas renacer con lo mejor y digas ‘este capítulo de vida se llama Mi turno’. Ojalá les haga salir su parte más valiente. Ustedes sacan la mía. Gracias por tanto apoyo. Gracias amigos. Sin ustedes nada de esto tendría esta magia”, agregó la cantante en el posteo que realizó en las últimas horas en su cuenta de Instagram.

Allí, compartió un video con el detrás de escena de lo que fue la preparación de su nueva canción. Además, lo que atravesó mientras tanto. Incluida la separación de Luciano Castro, después de dos años y medio de relación.

El video comienza con distintas tomas de Flor llorando y mirando a cámara. Es decir, con la intención de grabarse a sí misma en el momento de vulnerabilidad. Y explicó por qué: “Yo creo que todos tenemos esos momentos que sentimos morir. Y tal una vez una parte nuestra tenga que morir para que una mejor renazca”.

Luego de las imágenes de ella entre lágrimas, mostró el cambio que hizo y que la ayudó a salir adelante y enfocarse en su tema: retomó sus entrenamientos, juntó fuerza, energía y convocó a sus amigos para que la acompañasen al sur para trabajar en su nuevo proyecto. “Llámenme loca, pero no me voy a quedar llorando. Porque dicen que no somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con eso que nos pasa. Así que agarré todo lo feo que me estaba pasando, a mis amigos, y nos fuimos al sur para transformarlo en música”, contó quien documentó cada una de las imágenes que hoy forman parte del backstage de la promoción de su nueva canción.

Después de 15 horas de viaje, Flor y sus amigos llegaron a destino y pusieron manos a la obra. “Quería hacer una canción que me recuerde que pase lo que pase, puedo”, agregó en la locución en off que le sumó al video que en menos de 12 horas superó las 30 mil reproducciones.

“Así que así nació Puedo Solita, que es una canción para decretar todo tu poder. Espero que te guste y te haga muy bien”, continuó la bailarina, emocionada por el estreno de su nuevo trabajo.

La separación de Luciano Castro

En una entrevista reciente, la artista contó que el viaje en el que realizó esta para trabajar en nueva canción fue en enero, luego de la ruptura del actor. Aunque ellos recién hicieron pública la noticia en febrero. “Creo que es normal cuando uno se separa de alguien a quien querés mucho que necesites alejarte, está muy bueno irte a hacer el duelo y protegerte un poco”, consideró la bailarina.

“A mí me encantaría tener una relación de 20 años. No puedo hablar más que cosas buenas de Lu”, se sinceró y reflexionó: “A veces, el amor es soltar también. En nuestro caso nos llevamos unos años de diferencia, tuvimos que encontrarle la vuelta. Entendimos que lo mejor era que ahora no”.

Por su parte, se refirió a la familia ensamblada que habían armado con Sabrina Rojas -madre de los dos hijos menores de Luciano Castro- y su entonces pareja, el Tucu López. “Yo creo que todos quisimos al principio congeniar bien entre nosotros. Intentamos todo y todos nos cargaban porque decían que éramos como ‘Los cuatro perfectos’, porque realmente intentábamos poner la intención de pasar la Navidad juntos, los cumpleaños de todos. Pero bueno, después no se podía. Entonces, hubo que entender eso: que cada uno estaba en etapas diferentes de vida. Aceptarlo, trascenderlo y seguir la vida aunque cueste”, sostuvo Flor en una nota que dio en LAM.

“Para mí, intentar congeniar con la familia de Lu fue una decisión de amor, de decir ‘che, me la re quiero jugar por este hombre’, y él también se la jugó por mí en otras cosas”, agregó sobre la relación con el actor.

En tanto, se refirió a su presente y con sus palabras hizo mención a la canción que lanza en las próximas horas. “En cuanto a mí, es un buen momento para entender que puedo sola y poner todo ese amor que uno da para otros, y no le estoy echando la culpa a nadie, pero ahora es decir ‘bueno me lo tengo que dar a mí”. Y también, decir ‘puedo sola’, porque al fin y al cabo yo estoy como desde los 19 años de novia y ahora tengo 29, y tengo que aprender a estar sola, decir ‘yo puedo sola y este es mi estadío’”.