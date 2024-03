Tini Stoessel empezó su cumpleaños con amigas en Miami: el llamativo detalle de la torta y su reacción

La espectacular torta que Lele Pons le regaló a Tini Stoessel (Video: Instagram)

Durante los últimos días, Tini Stoessel estuvo muy activa en las redes sociales, pero de un modo diferente al que acostumbra a hacerlo y el cual generó preocupación en sus fanáticos. Es que la cantante no solo no subió contenido relacionado a su carrera ni imágenes de momentos de su vida personal, sino que además borró todas las fotos de su perfil de Instagram.

Con el correr de las horas, Tini fue dejando algunos indicios, con algunas fotos nuevas y frases sueltas pero nada confirmado de manera oficial. Aunque Teleshow pudo confirmar de qué se trata del lanzamiento de su nuevo disco en donde revelará uno de los momentos más duros de su vida: los problemas de salud mental que tuvo a raíz de varias cuestiones personales.

En medio de todas las especulaciones que hay por el silencio de la artista que cada tanto rompe para publicar algo relacionado a lo mencionado anteriormente, este jueves Martina está cumpliendo 27 años y si bien ella no está publicando nada, una amiga suya la delató. La influencer Lele Pons compartió un video mostrando el regalo que le hizo a la cantante y confirmando que se encuentran en Miami.

Tini junto a Lele Pons y Stefi Roitman en Miami hace unos meses

“Feliz cumpleaños amigaaaa”, comenzó diciendo Lele Pons en su publicación de TikTok y sumó: “Se te ama mucho mucho”. En en video se pude ver a Tini sorprendida y riéndose mientras luego abraza a su amiga en agradecimiento por el gesto de llevarle la torta.

Según se pudo ver en las imágenes del audiovisual, la torta es rosa con forma de corazón, tiene unas cerezas por arriba y lleva la cara de Tini cuando aún era un adolescente y protagonizaba la tira infantil Violetta de Disney. Luego, esa parte se quema (algo súper innovador y que se puso de moda este 2024) y debajo aparece otra foto de la artista pero actual con el pelo corto y rubio.

Oriana Sabatini, Tini Stoessel y Lele Pons en el casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner

A solo ocho horas de haber sido publicado, el video tuvo casi un millón de reproducciones, miles de me gusta y cientos de comentarios por parte los fanáticos de la argentina que le regalaron cientos de elogios y le desearon un feliz cumpleaños. Cabe destacar que, hasta el momento, Martina no subió nada a sus redes sociales haciendo alusión a su cumpleaños.

Tini habló de su peor momentoy le contestó a un hater

Paralelamente, este miércoles y a horas de iniciar su cumpleaños, la cantante habló en X, la red antes conocida como Twitter, debido a que una usuaria le hizo una serie de críticas lo que motivó una contundente respuesta de la artista.

“Contame qué te paso de grave en la vida reina. ¿Qué te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show, ridícula”.

Stoessel tomó nota de este posteo, lo citó en su perfil y escribió: “Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada, pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones. Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer”, expresó la artista. Y cerró: “No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro. Ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente, lo pienses dos veces”.

Tini Stoessel fue contundente ante las críticas

Al ver las repercusiones, la persona que había hecho las críticas borró el posteo, pero algunos usuarios lograron hacer captura. Además, hace unos días que viene con algunos indicios en sus redes sociales.

Si bien la artista no ha dado explicaciones sobre las fotos que ha estado subiendo y luego eliminando, todas demuestran lo mismo, intenta mostrar lo que sufrió hace unos meses. La imagen de su pelo recién cortado, un retrato de ella cortándose el pelo y escuetas oraciones que acompañan cada publicación.

La cantante compartió una nueva foto en su perfil de Instagram con un fuerte mensaje

En las últimas horas también publicó otra imagen. Horas después del descargo contra la hater, la cantante volvió a aparecer en su cuenta de Instagram con una foto dentro de la bañera junto a la frase: “Nadie sabe lo que no se ve”. En la imagen se ve pensativa o desganada, con su pelo carré, totalmente desnuda y con shampoo en la cabeza.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Tini habla de sus problemas de salud, pero pocas veces lo había hecho de una manera tan descarnada desde alguna de sus cuentas en sus redes sociales. Allí su nombre otra vez era tendencia, pero en este caso destacando que una referente de muchas chicas y chicos ayude a tomar conciencia de cómo pueden afectar las críticas a las personas.

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o bien al (011) 5275-1135 (desde todo el país).