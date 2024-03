Tini Stoessel reapareció en las redes luego de borrar todas sus publicaciones: “El mundo giraba, pero no para mí”

Tini Stoessel (IG / tinistoessel)

En la tarde del viernes, Tini Stoessel sorprendió a sus fanáticos al borrar todas sus publicaciones de Instagram. De esta manera, los más de 21 millones de seguidores de la artista solo podían ver una historia, que era por demás sugerente. Mechones de pelo desparramados por el piso que comunicaban mucho más que un posible cambio de look. Y entonces empezaron las teorías de diversa índole, cada una potenciada porque el próximo 21 de marzo la cantante cumplirá 27 años.

La primera reacción se orientó a un posible hackeo de su cuenta, casi un acto reflejo por la ausencia de material en su feed. Sin embargo, la acción conjunta del corte del cabello con borrar todo el contenido parece conducir al anuncio de un nuevo álbum. Es una práctica habitual en los artistas, utilizando la figura de la mutación física y espiritual para dar nacimiento a sus nuevas composiciones. Una forma también de alentarlos a escuchar el material que tienen para estrenar y no quedarse en la conformidad de los hits que ya conocen de memoria.

Mientras le daban vueltas al asunto a sus fanáticos solo le quedaba un consuelo. Activar la campana de notificaciones y estar pendientes a cualquier movimiento de su artista favorita. Y la señal llegó a las 15 horas del sábado, con una publicación que si bien no aclaró demasiado los tantos, sirvió como indicio para poder develar el enigma.

La foto de Tini Stoessel luego de borrar todo el material de su cuenta (Instagram)

El pelo parece ser el hilo conductor en esta manera de comunicar de La Triple T. En la imagen se la ve de perfil, con el rostro recortado y un semblante pensativo. Sus manos juegan con la punta de una trenza y de fondo se advierte un cabello largo y castaño. En media hora, la publicación había superado los 300 mil me gusta y superado los 15 mil comentarios, que se turnaban entre quienes celebraban la reaparición, quienes exigían algún tipo de explicación y aquellos que manifestaban su alerta por el tenor de las imágenes.

“El mundo seguía girando, pero no para mí” es la frase que eligió Tini para acompañar la foto y aportar otro ingrediente a la teoría. Si eso resume el contenido del nuevo álbum, parece configurado en torno al desamor. El romance con el futbolista Rodrigo De Paul que se terminó a mediados del año pasado, los problemas de salud que experimentó mientras en su carrera parecía todo color de rosa y demás intimidades de una estrella pop podrían contarse en modo de canción. Y eso es motivo para tener en vela a los fanáticos, que sueñan con un regreso con gloria.

Con este tipo de acciones, la cantante continúa activa en un 2024 que la tiene ocupada entre shows, premiaciones y su nuevo proyecto. Y siempre mostrando algo diferente en su aspecto. En este sentido, había sorprendido días atrás con un look vintage de los años ‘90, con un peinado zig zag, que a su vez había reemplazado a un estilo mucho más informal y playero, con trenzas largas. Habrá que ver qué tiene preparado para esta oportunidad.

En lo que refiere a su carrera propiamente dicha, Tini arrancó el año con un mimo de los al llevarse el Premio Lo Nuestro a Álbum del Año Pop Urbano por Cupido. “No lo puedo creer. No me lo esperaba para nada, absolutamente. Qué locura. Quiero agradecer a la gente que votó y a los que me acompañan hace tanto tiempo, gracias por todo el cariño. Compartir la terna con artistas que admiro tanto es un gran honor. Lo más lindo que tienen los premios es estar acá todos juntos, compartiendo lo que más amamos hacer que es hacer música, y transmitir sentimientos. Cupido fue un álbum muy especial en mi vida, creo que va a ser para siempre así. Así que de vez en cuando vienen bien que te rompan el corazón”, declaró al recibir el galardón.