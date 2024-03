Cómo fue la entrevista real de Susana Giménez a Guillermo Coppola y Alejandra Pradón que recrearon en la serie

La entrevista real de Guillermo Coppola y Alejandra Pradón en el living de Susana Giménez que recrearon en la serie (Video: Archivo DiFilm)

Con el estreno de Coppola, el representante, la serie que cuenta la vida del hombre que estuvo al lado de Diego Maradona, una de las primeras polémicas que se generó fue alrededor de Alejandra Pradón. Según cuenta la ficción, la exvedette fue amante del exfutbolista y en aquel entonces se montó un operativo para desviar aquella versión asegurando que en verdad estaba en pareja con el empresario.

Lo que se escribirá en las próximas líneas es un alerta spoiler sobre las imágenes que muestran en la serie que se emite por Star+: cuando en 1994 la prensa suelta rumores de que Maradona tiene un affaire con Pradón, Guillermo Coppola intenta desarticularlos aduciendo que en verdad es él quien mantiene el vínculo con la vedette que por ese entonces encabezaba la calle Corrientes. Por caso, el empresario estaba casado. Y luego de una entrevista televisiva que dio en el living de Susana Giménez, su esposa le pidió el divorcio porque no le había gustado cómo se había gestado todo. “Lo hice por Diego”, intentó explicarle el representante a su amada dejando entrever que esa farsa era para que los medios no alimentaran las versiones de romance entre la artista y El Diez.

Luego de haber organizado una comida en un exclusivo restaurante de Buenos Aires, a la que convocaron a la prensa para que retrataran las imágenes de la pareja, la producción de Susana Giménez los invitó al programa para contar su historia de amor. Algo que sucedió de verdad y que en la ficción recrearon tal cual. Incluso con la similitud en los looks que utilizó cada uno en aquel envío. En la serie, Juan Minujín interpreta a Coppola, mientras que Adabel Guerrero se puso en la piel de Pradón.

Para la serie, Juan Minujín y Adabel Guerrero recrearon la famosa entrevista de Guillermo Coppola y Alejandra Pradón en el living de Susana Giménez (Star+)

La verdadera visita al living de Susana

Primero, fue un bloque con un mano a mano de Guillermo Coppola y Susana Giménez. Luego, la conductora anunció que había una sorpresa e invitó a pasar a Alejandra Pradón. “¿Se conocen?”, bromeó la diva. Y la vedette le siguió el juego: “¡Qué buen mozo!. ¿Me lo presentás?”. Ambos se saludaron con un beso en la mejilla y comenzó la entrevista.

Susana Giménez: —¿Cómo lo conociste?

Alejandra Pradón: —Hace muchísimo tiempo. Ocho años que nos conocemos.

Guillermo Coppola: —Y nunca hubo títulos. Nunca hubo títulos en los ocho años. Ni de que nos vamos a casar, que vamos a tener un hijo. Nada. Nos casaron, hubo un título que decía que nos casamos, pero nunca hubo nota. Esta es la primera.

Susana Giménez: —Alejandra, contame tu versión de la historia.

Alejandra Pradón: —A mí me pone mal que se metan en mi vida personal. En este momento me levanté de la cama porque tengo anginas. Me afecta todo lo que dicen, somatizo. Me gusta estar más relajada, que se ocupen de mi vida artística y no de la personal. Pero es inevitable, si nos ven tenemos que explicarle a la gente.

Guillermo Coppola: —Es desenvuelta.

Susana Giménez (a Pradón): —Y si tenés que definir a Guillermo, ¿cómo sería?

Alejandra Pradón: —Elegante, seductor, muy compañero, muy humano. Hoy estuvo todo el tiempo cuidándome, mi amor, llamando al médico. Él me preserva lo que es el interior. Eso es lo más importante. Que el exterior hable, pero yo quiero preservar nuestra amistad que para mí es muy importante.

Susana Giménez (a Coppola): —Y si tuvieras que definir a Alejandra, ¿cómo es?

Guillermo Coppola: —Yo tuve experiencias anteriores explosivas. Es lo que trato de descubrir. Esto recién comienza, es una amistad. Entonces, necesitamos el tiempo para que transcurra, y conocernos, saber qué nos gusta del otro.

Acto seguido, el empresario aprovechó la oportunidad para desmentir los rumores que habían surgido sobre el affaire entre Pradón y Maradona. “Hace muy poquito a ella la vinculaban con Diego, y en realidad no estaba vinculada con nadie. De pronto se cambió la historia y empezaron a vincularla conmigo cuando todavía no había pasado absolutamente nada. Y descubrí en ella una preocupación por comunicarse con Claudia (Villafañe, quien fuera la esposa del futbolista), que estaba en Japón, una de las nenas (por sus hijas Dalma y Gianinna) estaba en Miami. Noté en ella una preocupación que nunca hubiese pensado que era así. Le importaba la familia, tratar de aclararle a Claudia, cosa que hizo. Claudia conversó con ella”, explicó entonces Coppola.

Guillermo Coppola es representado por Juan Minujín en la serie sobre su vida (Star+)

Alejandra Pradón fue recreada por Adabel Guerrero en la serie "Coppola, El Representante" (Star+)

La palabra de Alejandra Pradón

Luego de ver aquella escena, Alejandra Pradón expresó su enojo al notar que allí quedó señalada como la amante de Diego Maradona y que su relación con Guillermo Coppola fue solo una pantalla. La exvedette sostuvo ella sí estuvo en pareja con el representante, que fue invitada al living de Susana Giménez a hablar de su verdadero amor, que no fue orquestado, así como tampoco mantuvo un amorío con el exfutbolista fallecido en 2020.

“No me gustó nada lo que vi. Llamé a Claudia porque para mí es la que importa en mi vida y en lo personal es ella. Es una ridiculez lo que se cuenta en la serie”, aseguró Pradón en Intrusos. “A Claudia le dije que estaba muy enojada. Pasa que yo la adoro, la respeto muchísimo. Hemos compartido muchas cosas con Guille, las nenas, Gianni (refiriéndose a Gianinna Maradona, la hija menor de Villafañe) todavía me dice ‘tía Ale’”.

Y también se mostró molesta con las declaraciones de Coppola, quien había asegurado: “Está tomado en comedia”. “No, no pueden ensuciar así a la gente”, reprochó la exvedette y dio detalles de la relación que mantuvo con el representante: “Me ensuciaron. Yo fui la pareja de Guillermo. Él vivió conmigo acá en mi casa, tenía su auto acá”.

Por su parte, contó que apenas se enteró que Adabel Guerrero la representaría en la ficción se comunicó con ella: “Me dijo que el director de la serie le había dicho que yo salía con Diego. Le dije que en la vida estuve ni un minuto sola con Diego y jamás haría una cosa así. Le pasé millones de fotos íntimas con Guillermo, con Claudia, con las nenas. Éramos familia”, aclaró buscando desmentir la versión que instalaron en la serie.

“Yo no sabía que esto iba a pasar”, continuó Alejandra Pradón y contó que firmó un consentimiento para que se contara su historia en la ficción, pero que lo que muestran sobre un supuesto affaire con Diego Maradona no fue avalado por ella.