Las imágenes inéditas que muestran a Fernanda Callejón con yeso tras el accidente que sufrió junto a Guillermo Coppola

Las imagenes reveladores del accidente automovilistico que sufrio Fernanda Callejon (Video América)

A días del lanzamiento de la serie biográfica de Guillermo Coppola, diversas aristas de la historia comienzan a viralizarse y a levantar polémica. Una de las mismas fue el choque que vivieron el ex manager de Diego Armando Maradona y María Fernanda Callejón, a raíz de la cual la figura del ámbito del fútbol se cruzó con Marixa Balli por la versiones del hecho. Con este panorama, la panelista de LAM (América) volvió a tratar el tema y reveló las imágenes que confirman su postura.

Marixa Balli dio detalles de su charla con Guillermo Coppola (Video América)

Todo se dio en una nueva emisión del ciclo que conduce Ángel de Brito. Al abordar el tema, Marixa Balli relató la charla que había tenido con su amiga cuando la fue a visitar al hospital y contradijo los dichos de Coppola. Según el relato de la comunicadora, su amiga sí estaba enyesada y tenía múltiples lesiones.

“Solo conté lo que me dijo una amiga en el hospital en horas que estuve con ella, que fueron muchas, y a lo mejor estuvo shockeada. Pero la verdad es que durante 30 años creí lo que me dijo ella. A él le afectó, tenía una versión diferente ´pero dicha por Fernanda, para mi era la versión correcta”, comenzó diciendo Balli sobre el cruce que había tenido con Coppola por los detalles de la historia.

Guillermo Coppola y María Fernanda Callejón fueron pareja entre 1992 y 1999

Inmediatamente, el archivo mostró la situación que describía Balli en su relato. Con su brazo vendado, un cuello ortopédica y un yeso en su pierna, la modelo relataba cómo había sido el accidente que, en ese entonces, había vivido horas atrás: “Veníamos muy despacito, llovía mucho, al lado nuestro venía un patrullero del lado de libertador. Y veníamos cruzando el semáforo en verde y de golpe apareció un colectivo sin luces, a alta velocidad y en contramano. Vamos a ir contra la línea de colectivos, no contra el chofer”.

Guillermo Coppola y María Fernanda Callejón fueron pareja entre 1992 y 1999, sin embargo, en ese momento la actriz contó: “Habíamos ido a cenar con algunos de los chicos del elenco de Buenos Muchachos y, como es un lugar que después se arma baile nos quedamos charlando y nos encontramos con Coppola y unos amigos. Hicimos una gran mesa y después le pedí a Guille que me alcanzara hasta casa porque mi auto no funcionaba muy bien”.

En su relato de los hechos, Coppola aclaró que ellos venían de un boliche en San Telmo llamado El Dorado, seguidos por otro vehículo donde viajaban Daniel Cerrini y su esposa Bárbara, quienes eran sus preparadores físicos. Tras el fuerte golpe, la figura del ámbito del fútbol resultó herido en la frente y las cejas, con sangre en la cara. Acto seguido, el exmanager fue llevado a la Clínica del Sol para recibir atención médica, mientras que María Fernanda Callejón fue trasladada a su departamento por el matrimonio mencionado. Al día siguiente del choque, Coppola fue a la clínica para tratarse, mientras Callejón se dirigió al Hospital Italiano, donde le pusieron un collar ortopédico y le quitaron las placas que le habían puesto debido a una hinchazón en la frente.

El conflicto residía en que Coppola sostenía que Callejón no estuvo enyesada ni necesitó ser alimentada durante su recuperación. Lejos de esta versión, Marixa Balli sostiene que Callejón sí estuvo enyesada en brazos y piernas y que ella misma tuvo que cuidarla, incluyendo tareas como limpiarla después de hacer sus necesidades. En esa línea, en el fragmento que mostró LAM se la escucha a la modelo decir: “Tengo uan fsiura de cervical bastante importante, que según los médicos hay que tratarla con mucha precaución, al igual que el esguince. Además nosotros trabajamos con nuestro cuerpo y lo tenemos que hacer en total libertad, el médico me dijo: ‘tranqui, reposo absoluto’. Y el brazo estoy muy contenta porque ayer me sacaron el yeso, tenía el codo dislocado”.