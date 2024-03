La palabra de Bárbara, la hija de Yuyito González y Guillermo Coppola sobre las polémicas de la serie

Se conoció qué dijo la hija de Yuyito González y Guillermo Coppola sobre la serie

Durante los últimos días Guillermo Coppola se volvió protagonista de los medios nacionales tras el lanzamiento de su serie por Star+, donde muestran cómo fue la vida del representante de Diego Armando Maradona y los diferentes conflictos que le tocó vivir.

En ese sentido, una de las figuras que aparece es la de su exesposa, Amalia Yuyito González. En una de las escenas del primer capítulo, se dice que él le habría pedido que no tuviera a su hija Bárbara cuando quedó embarazada en los ‘80. Al conocerse las primeras imágenes de esta historia y los capítulos que narran la vida de Coppola, tanto Yuyito como su hija e incluso Guillermo se mostraron en desacuerdo con esa información y negaron que haya existido tal situación.

Incluso Guillermo se proclamó al respecto y contó lo que dijo Bárbara, su hija con Yuyito González, sobre las polémicas que se generaron debido a algunos capítulos. “Hoy ella (por Yuyito) salió con ese tema diciendo que no había existido tal situación, que jamás yo hubiera hecho una cosa así. No estaba preparado ni nada, yo no sabía que iba a salir esa escena“, comenzó diciendo Coppola en diálogo con LAM, ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

Bárbara y Guillermo Coppola

”A mí no me molestó porque yo sabía que no era así. Yo tengo una hija hermosa y no tengo que rendir examen con ninguna hija porque tengo una relación estupenda con todas. Y feliz de ser padre de cuatro hijas”, insistió.

En ese sentido, Guillermo le leyó al cronista que le estaba haciendo la nota, el mensaje que le mandó su hija: “‘Hola pa, ahí los estoy escuchando con mamá. Yo te amo con todo mi corazón, vos me hacés llorar. Gracias por existir y sé cómo sos, ni más ni menos. Yo no tengo nada que reprocharte’”, sostuvo confirmando que a él le angustió que se dijera eso en su serie, pero que de todas maneras no le trajo un problema con su hija.

“No existió. Lo dijo hoy Yuyito y mi hija contesta. Eso no existió y si hubiese existido, era un tema con el que yo hubiese dicho ‘sí, fue una reacción del momento’. Pero la nena nació, felices...”, concluyó de manera insistente dejando en claro que eso nunca pasó.

Bárbara Coppola

Cabe destacar que el personaje de Yuyito en la ficción fue interpretado por Mónica Antonópulos y la conductora de Magazine también habló al respecto. “En la serie seguro que hay cosas que yo quería olvidar, pero soy consciente que van a poner todo: algunas cosas más reales, otras no. Hay mucho de ficción, pero bueno, se trata de un entretenimiento. No es una biografía escrita por mí de puño y letra”, le dijo a Caras.

Guillermo Coppola habla del enojo de Yuyito González con la serie del manager

“No me reconocí en muchas cosas, por lo menos yo no me recordaba así, tan impetuosa. Pero tal vez fui así. La verdad es que no me acuerdo”, agregó sobre cómo hicieron su personaje. Guillermo y Yuyito se conocieron en la década del 80 y fue un romance muy expuesto a nivel mediático, con pasiones y escándalos propios del representante del mejor jugador del mundo y una estrella del mundo del espectáculo.

Durante su relación nació Bárbara quien es arquitecta y a diferencia de sus padres elige una vida de bajo perfil. Tiene su propio estudio y utiliza las redes sociales solamente con fines profesionales, con un bajo perfil que difiere claramente de la exposición de sus padres. Sin embargo, esto no es un impedimento para que mantengan un excelente vínculo. Con la llegada de Josefina, Bárbara hizo abuelos a Guillermo y Amalia.