GH: se conoció un dato de la vida de Mauro que podría cambiar su relación con Furia

Desde que Mauro D’Alessio entró a la casa de Gran Hermano, en una segunda instancia del ciclo, se acercó mucho a Juliana, y ella a él. Tanto fue así que la jugadora más polémica de esta edición no se despega un minuto del nuevo jugador. Si es por estrategia o porque realmente le atrae el joven aun no se sabe, ya que ella dio pistas de que su relación podría oscilar entre una situación y otra. Sin embargo, los seguidores del programa no ven con muy buenos ojos las intenciones de Mauro para con su ídola, Furia.

Durante este martes se viralizaron unas imágenes en las que se pudo ver al participante de GH abrazado junto a una joven, con quien podría tener una relación sentimental. Sin embargo, luego de que los comentarios de los internautas dieran este hecho por cierto, inundando las redes con críticas de todo tipo para el joven, su familia emitió un comunicado por medio de su cuenta de Instagram.

A través de una historia, se pudo leer el siguiente texto que daba por terminado las especulaciones sobre el tema. “A raíz de nuevos rumores que andan circulando en redes, queremos aclarar que Mauro no tuvo ni tiene novia”, reza la frase en letras blancas sobre un fondo negro.

La familia de Mauro de GH terminó con los rumores de si el participante tiene novia (Instagram)

Cabe recordar que apenas el joven entró a la casa más famosa del país, su aspecto musculoso y su físico trabajado llamaron la atención de todos los hermanitos, en particular de Furia. Desde ese momento, el muchacho de 27 años se presentó como fanático de la música electrónica, del gimnasio y a la hora del amor contó que las mujeres rubias son su perdición. “Me encantan las mujeres”, había asegurado un rato antes de ingresar al certamen. “¿Te gusta Furia?”, le preguntó directamente Santiago del Moro y él dejó abierta la puerta a todo lo que podría pasar. “Me gusta salir a fiestas electrónicas y es más, este pantalón lo usé antes de salir a una. Soy de Villa Urquiza, soy manager de marketing en una marca de calzado. Yo soy un tipo muy romántico y me encantan los planes empalagosos, pero increíblemente nunca tuve novia. Soy muy egocéntrico con lo que es mi imagen y en como yo quiero que me vean. Jugué al rugbier, pero a los 20 años lo dejé porque era malísimo y tengo la cara llena de marcas”, confesó acerca de su vida personal.

Apenas Mauro puso un pie en la casa, Furia exclamó: “¡Nena, nena! Qué lindo”, gritó, mientras el muchacho saludaba a todos los concursantes, desenvuelto. “Sos hermoso”, le dijo sin filtro. “Mirá lo que es ese bombón, nena”, “Estamos en shock” y “Queremos un streaptease, cariño. Estamos un poco alzadas”, fueron algunas de las declaraciones de la doble de riesgo para demostrar al resto de la casa que el joven le había atraído.

Se viralizó una foto de Mauro de GH con una joven que podría ser su novia (Instagram)

Luego, con el correr de los días, tuvieron intimidad varias veces y, aunque la íntima amiga de Furia, Catalina, le advirtió a Juliana que “Mauro podría estar usándola”, ella fue terminante en su apreciación al respecto y dejó de lado estos rumores para dar rienda suelta a la atracción que siente por él, sin importarle nada de lo que le digan u opinen sus amigas.

En el día lunes, vivieron otro encuentro hot, pero en esa ocasión el baño fue el escenario elegido por ambos. Mauro entró en la tina, Juliana lo enjabonó y, entre besos apasionados, abrazos y el calor de los cuerpos, terminaron pasando a la ducha. “Recuerden dar el consentimiento”, les pidió la voz de Gran Hermano y esa advertencia hizo que el resto de los hermanitos escucharan y se diera cuenta de lo que estaba pasando adentro del recinto. Así, las chicas permanecieron al otro lado de la puerta del baño, sentadas sobre un sillón, para no perderse lo que pasaba adentro.