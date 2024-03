Dalma Maradona habló del difícil momento que vivió: “Estuve bastante complicada de salud”

Dalma Maradona dio detalles de su salud

Tras su renuncia a la radio, a mediados de 2023, Dalma Maradona se mantuvo alejada de los medios y del ámbito laboral. Desde entonces fueron meses de silencio donde la hija del Diez prefirió no hablar. Sin embargo, tras la pregunta de una seguidora, la actriz rompió el silencio y reveló lo que vivió.

Todo comenzó cuando Dalma abrió la cajita de preguntas en su cuenta de Instagram y recibió la pregunta: “¿Trabajás?”. Como respuesta a su más de 1,8 millones de seguidores, la actriz respondió: “Desde que dejé la radio no trabajé porque estuve bastante complicada de salud, pero ahora estoy perfecto y arranco un proyecto súper los primeros días de abril”.

Dalma Maradona reveló un problema de salud (Instagram)

La hija del astro del fútbol anunció su salida de Un día perfecto, el programa que se emitía por radio Metro, a mediados de julio del año pasado. La joven tomó esta decisión después de tres años trabajando allí, razón por la cual, al anunciar la determinación escribió un descargo en sus redes. “La semana pasada fue mi último programa y les quiero pedir disculpas a los oyentes por no haberlo podido comunicar antes, claramente no fue una decisión mía, pero bueno”, comenzó diciendo la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe.

Acto seguido, Dalma dio detalles del problema laboral que tuvo y cómo este coincidió con su embarazo: “Solo para que entiendan un poco, ya después de mi segundo embarazo las cosas en la radio fueron muy desprolijas conmigo, rozando la falta de respeto, pero por amor a mi equipo (ellos saben que fue solo por eso) y las charlas con Jime y Caye (Cayetano), me quedé un poco más. Yo volvía de mi licencia a trabajar como correspondía, pero los planes en esta radio para mí eran otros”.

Dalma Maradona se mantuvo alejada de los medios y del ámbito laboral (Créditos: HBO Max)

Esta no fue la única pregunta que recibió la joven. En otra story, un seguidor le consultó: “¿Recomendás ser mamá por segunda vez?”. Con sus hijas en mente, la hija de Diego Maradona expresó: “Sería injusto decirte que no porque mis hijas son lejos lo mejor que me pasó en la vida. Lo nuestro fue decisión de tener dos, pero los que quieran tener solo uno/a también los entiendo”. En esa misma línea, otra de las preguntas consultaba cómo era la relación entre sus hijas. Con entusiasmo, Dalma expresó: “Soy muy fanática de verlas juntas y obvio como en todas las relaciones a veces están bien y a veces no. Peor Azul se desespera por Roma y apenas se levanta la quiere ir a buscar al grito de: ‘mana’ (hermana). Roma le tiene mucha paciencia. Azul es cariñosa e intensa y Roma es delicada y paciente”.

Con mucho interés en sus hijas, otro seguidor consultó cómo se llevaban estas con su primo Benjamín, el hijo de Sergio Kun Agüero. “Benja es todo lo que está bien. Roma entró en la etapa de celos máximos con Ben, y Azul lo corre para chaparlo a grito de : ‘Bem’. Un primo dedicado a sus primas”.

Viendo sus respuestas en el rol de madre, los fanáticos fueron más allá y le preguntaron si le gustaría volver a tener hijos. “Esto me lo hacen a propósito para que yo sufra repitiendo como un loro, ¿no?. No, no me gustaría tener más hijos”, cerró Dalma Maradona.