El difícil cuadro de salud que atraviesa Fede, el hermano de Jimena Barón: “Es durísimo”

Fede, el hermano de Jimena Barón, contó el duro momento de salud que atraviesa (Instagram)

Fede y Jimena Barón son muy unidos como hermanos. Tanto es así que el actor, siempre sale a defenderla públicamente. Cuando estuvo como participante de El Hotel de los Famosos 2 tuvo un fuerte cruce con una compañera, Flor Ventura, porque la joven había criticado a la intérprete de “La Cobra”. En ese momento, se vivió una tensa situación cuando la influencer confesó que había vivido un romance con Juan Martín del Potro, el exnovio de Jimena. Según Flor, ese hecho le había valido un enfrentamiento con la cantante, porque por esa época el tenista y la mamá de Momo eran pareja.

El tema es que la influencer lo contó adelante del hermano de la artista y él estalló de furia en ese momento. Ella trató de justificarse: “Fue el único problema que me semirozó, porque fue muy feo, se sintió muy horrible”. Pero Fede no se quedó callado. “¿Por qué lo contaste adelante mío?”, la increpó. Y ella respondió que lo hizo porque se lo habían preguntado. “Aparte yo a tu hermana la llamé para explicarle, le mandé un mensajito después”, pero Barón la interrumpió de nuevo con un comentario que la desubicó. “Pero mi hermana te rompe el culo, olvidate”, le lanzó picante. “¿En qué”, le retrucó la influencer. “En todo”, respondió Barón, pero sin esperar respuesta, ella continuó explicando lo que había ocurrido en ese momento.

“Yo igual no competí con tu hermana, yo a Jimena le mandé un mensajito por Instagram y le aclaré que no había sido mi animosidad de que saliera por todos lados, que yo no iba a seguir diciendo nada”, continuó, pero ya a esa altura Fede comenzó a cantar “Dime que no, y me tendrás pensando todo el día en ti”, de modo que la influencer tuvo que callarse y enojada, se fue de las reposeras alrededor de la piscina.

La emoción de Jimena Barón al cumplir un importante logro en su vida (Instagram)

En esta oportunidad, Teleshow se comunicó con el actor para conocer su opinión sobre la polémica que se desató este jueves a raíz del preocupante posteo de Daniel Osvaldo, expareja de Jimena y papá de su único hijo, Momo. Pero Barón no quiso emitir ningún comentario. “Prefiero no opinar”, comenzó diciendo. Y enseguida agregó: “Estoy con dengue, estoy tratando de recuperarme en la cama, es durísimo, no sabés cómo pega, nada que ver con el Covid”, sostuvo desde su habitación.

Cabe recordar que en la madrugada de este jueves, Osvaldo utilizó sus redes sociales para expresar el mal momento que está atravesando. “Yo sé que voy a salir y que voy a volver a ser el de antes. Aún no entiendo como llegué hasta acá, la verdad. Es difícil para mí hacer este video porque… Nunca hice algo así. Pero creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien para nada”.

Durante los 10 minutos de grabación, el exdeportista aseguró que tuvo una recaída en sus diferentes adicciones. “No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos”. En su extenso descargo, para cerrar explicó por qué no se acerca a su familia. “Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”, se sinceró.

Así las cosas, en primer lugar fue la propia Jimena quien se expresó a través de una publicación en sus redes sociales. De manera directa, la intérprete dijo que se había enterado del problema de Osvaldo por Internet. “El papá de mi hijo siempre contó conmigo, siempre estuve y siempre estaré. Y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones”, explicó al respecto.