Fede Barón y Flor Ventura se cruzaron a los gritos en El Hotel de los Famosos 2: “Sos violenta y te la agarrás con mi hermana”

Flor Ventura y Fede Barón se volvieron a pelear en El Hotel de los Famosos 2: "Sos violenta y te la agarrás con mi hermana" (Video: El Hotel de los Famosos 2, El Trece)

En El Hotel de los Famosos 2, las peleas están a la orden del día. Y sobre todo la relación entre Fede Barón y Flor Ventura se encuentra en el punto más álgido de discordia.

Fuerte cruce entre Fede Barón y Flor Ventura cuando ella contó que Del Potro le escribió mientras salía con Jimena: “Fuiste la tercera” El actor se enojó cuando la influencer reveló un dato que involucraba a su hermana y a su novio tenista VER NOTA

Todo comenzó cuando en la emisión del martes pasado, Flor reconoció adelante de sus compañeros que había mantenido un romance con Juan Martín Del Potro y que eso le había valido un enfrentamiento con Jimena Barón, porque en ese momento el tenista y la cantante eran pareja.

El tema es que la influencer lo contó delante del hermano de la creadora de La Cobra y él estalló de furia en ese momento. Ella trató de justificarse: “Fue el único problema que me semirozó, porque fue muy feo, se sintió muy horrible”. Pero Fede no se quedó callado. “¿Por qué lo contaste adelante mío?”, la increpó. Y ella respondió que lo hizo porque se lo habían preguntado. “Aparte yo a tu hermana la llamé para explicarle, le mandé un mensajito después”, pero Barón la interrumpió de nuevo con un comentario que la desubicó. “Pero mi hermana te rompe el culo, olvidate”, le lanzó picante. “¿En qué”, le retrucó la influencer. “En todo”, respondió Barón, pero sin esperar respuesta, ella continuó explicando lo que había ocurrido en ese momento.

Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi pasaron la noche juntos en la suite de El Hotel de los Famosos 2 El romance entre la modelo y el exboxeador sigue en alza en el reality que conducen Pampita Ardohain y Chino Leunis VER NOTA

“Yo igual no competí con tu hermana, yo a Jimena le mandé un mensajito por Instagram y le aclaré que no había sido mi animosidad de que saliera por todos lados, que yo no iba a seguir diciendo nada”, dijo.

Flor Ventura y Fede Barón se volvieron a pelear en El Hotel de los Famosos 2: "Sos violenta y te la agarrás con mi hermana" (Foto: Captura El Hotel de los Famosos 2, El Trece)

Acto seguido, el resto de los compañeros comenzaron a opinar sobre el tema. “Nadie que deje la puerta abierta va a pedir que no se filtre información, no podés decidir vos cuándo cerrarla, porque ya se abrió”, dijo Enzo Aguilar y Flor respondió: “Bueno, depende de cuál había sido la reacción ante esa animosidad de querer abrir esa puerta”, pero no pudo terminar de hablar porque Fede se puso a cantar, irónico. “Dime que no, y me tendrás pensando todo el día en ti”.

Los explosivos audios de la excuñada de Delfina Gerez Bosco por la infidelidad con Martín Coggi Maru Beni envió unos mensajes a Socios del Espectáculo en donde se refiere a la escandalosa separación de la conductora y su hermano Fernando VER NOTA

En ese momento, la conductora se levantó de la reposera llena de furia. “¡Ay, Dios!”, exclamó y se fue caminando por el borde de la pileta hasta zambullirse de cabeza adentro del agua. Aguilar fue el único que se animó a hablar mientras todos los demás la miraban nadar. “No me coincide el ‘ay Dios’ con ‘me meto a la pileta’”, afirmó tajante. Y luego, frente a la cámara expresó “a Flori no le creo nada, le gusta la cámara más que el dulce de leche”.

Flor Ventura y Fede Barón se volvieron a pelear en El Hotel de los Famosos 2: "Sos violenta y te la agarrás con mi hermana" (Foto: Captura El Hotel de los Famosos 2, El Trece)

Durante la emisión de este miércoles, mientras el grupo de los huéspedes se encontraba en el comedor desayunando, Flor quedó sentada enfrente de Federico. En un momento, ella le preguntó si iba a seguir teniendo mala onda con ella. Enseguida, el actor arremetió otra vez. “Te hacés la santa y hablás mal de mi hermana”, le retrucó. Flor le explicó que ella no había hablado mal de Jimena en ningún momento, y que incluso le había pedido disculpas por su comentario, pero Federico no la escuchaba. “¡Dejá de ensuciar a mi hermana, dejá de hablar de mi familia!”.

Pero no conforme con esas declaraciones, el hermano de Jimena le soltó sin filtro: “Sos violenta, sos una enfermita, todos acá dicen que fuiste con los tapones de punta”. Ventura intentó preguntarle a sus compañeros si pensaban eso de ella pero ninguno quiso meterse. Entonces, Barón disparó: “Vos sos violenta, sos agresiva y contestás mal. ¡Bancátela después! Si sos violenta y agresiva, bancátela después”. En ese instante, Flor le pidió que deje de poner rótulos que después no le gustan pero el actor concluyó: “Sos una violentita y una enferma, lo piensan todos. Vos estás mal de la cabeza”.

Seguir leyendo: