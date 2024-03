Wanda Nara mostró su millonario auto de lujo pero un problema la frenó: “Me pone muy nerviosa”

Wanda Nara tuvo un problema con su auto (Video Instagram)

Entre viajes, trabajo y sus compromisos como cantante, Wanda Nara vive días movidos. La artista aprovechó el fin de semana para pasar un momento en familia y disfrutar de un fin de semana diferente. Por esa razón quiso salir a manejar uno de sus lujosos autos. Sin embargo, cuando se encontraba en el garaje, un problema la frenó.

Como acostumbra en muchas circunstancias, la influencer comenzó mostrando la escena a través de sus redes sociales. Con ambas manos sobre el volante, la mediática lucía sus anillos y sus uñas rosas, postal que acompañó con una frase y un emoji de un oso de peluche: “Cuando te encontrás con tus juguetes”, se ufanó.

Wanda Nara mostró el interior de su auto de lujo

“Mamá está muy feliz porque este es su auto del sueño. Ahí está papi intentando decirle cómo salir”, se la escucha decir a la pequeña Isabella, quien filmaba a su madre al volante desde el asiento trasero. Mientras tanto, delante del vehículo estaba el futbolista, que ayudaba a su esposa con indicaciones para maniobrar por el garaje.

En una muestra de alegría por la situación, Nara comentó mientras maniobraba su auto: “Estoy feliz Isa, es como que vos encuentres tu muñeca que no podés encontrar hace un montón”. Al mismo tiempo, la niña filmaba con el celular de su madre y agregaba: “Acá tenemos todos, los chicles y todo”.

Entre los nervios, el cuidado por no dañar el auto y atender a las indicaciones de su marido, Wanda perdió la paciencia. “Decile a tu papá que no me indique que me pone muy nerviosa”, frase que Isabella le repitió a su padre cuando este se subió al auto. Una vez todos arriba, la influencer comenzó a avanzar poco a poco, sin embargo, se escuchaba un extraño ruido en el motor. A raíz de esto, la familia bajó del auto.

Wanda Nara compartió una imagen de su hija junto al Lamborghini

En una siguiente story, Wanda enfocaba con el celular cómo el futbolista ponía toda su atención en revisar el motor del auto. “Me encanta que seas completo”, le dijo la animadora de MasterChef a modo de piropo. Luego, en un recorrido por el garaje, la cantante compartió una foto de su hija más grande posando con un llamativo Lamborghini azul. Allí registró cuando la pequeña se acercaba al vehículo. “Veni Isi, subite al Lambo”, la invitó, aunque segundos después se escuchó sonar la alarma del auto y la influencer reaccionó a modo de broma. “No, vení que me están choreando el Bentley. ¿Quién es?”, lanzó, divertida. “Mauro”, le contestó la menor.

Pero la situación no quedó ahí. La siguiente foto que compartió la artista en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 17 millones de seguidores, se podía ver al exjugador de la Selección Argentina con la mirada puesta en el motor. Con la situación ya solucionada, la empresaria sumó otra story más donde se la veía a bordo de su auto y se la escuchaba festejar.

En el video, en el que se puede apreciar el interior del vehículo, Wanda agregó una frase para explicar el problema que habían tenido. “Arrancó la batería después de seis meses sin uso”, detalló. Para cerrar, y mostrar que todo estaba controlado, la animadora levantó su pulgar. Y para mostrar que todo estaba solucionado, concluyó mostrándose ya arriba de su Lamborghini azul.