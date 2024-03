Wanda Nara reveló pistas sobre su futuro en la televisión: “Firmé contrato de exclusividad por tres años”

Wanda Nara reveló pistas sobre su futuro en la televisión (Instagram)

“¿Algo que quieras saber de mí?”, le planteó Wanda Nara a sus seguidores en la tarde de este viernes a partir de una caja de preguntas en sus historias de Instagram. Ávidos por saber, los interrogantes no tardaron en acumularse y uno de los más repetidos giraban en torno al futuro inmediato de Masterchef Argentina, el reality culinario que se emite por Telefe y del cual la mediática fue conductora.

“¿Se sabe la fecha de comienzo aproximada de Masterchef?”, quisieron saber y la hermana de Zaira Nara respondió sobre una foto en la que se ve el backstage de un set televisivo. “Ayer grabé institucional para Telefe. Volvemos a mitad de año”, reveló. “¿Te vamos a ver en Masterchef?”, preguntó otro y Wanda volvió a contestar sin vueltas. “Firmé contrato de exclusividad con Telefe por tres años. Me verán ahí y en muchos más”, contó y generó altas expectativas por lo que vendrá.

“¿Cuándo sale El amor es ciego por Netflix?”, quiso saber otro, en relación al reality show de parejas que la hija de Andrés Nara y Nora Colosimo grabó en la conducción junto a Darío Barassi. “2024″, respondió en una story y, más adelante, sobre una foto con su compañero, amplió: “Este año en más de 200 países”.

Un rato más tarde, Wanda publicó en su feed de Instagram un álbum de diez fotos sobre El amor es ciego para contar que finalizaron las grabaciones y que su estreno en la popular plataforma de streaming es inminente. “Terminé un proyecto increíble, quizás el más importante de mi carrera. Quiero agradecer a Netflix por creer en mí. Un gran paso en mi carrera como conductora”, comenzó expresando Nara en la publicación que incluyó imágenes de backstage, en donde se destacaron algunas en las que sostiene una torta con forma de corazón y la marca de la plataforma en el centro de la misma.

“Me llevo esta experiencia, no veo la hora de compartir con ustedes cada capítulo de este increíble proyecto. Gracias a las productoras que trabajaron y a las más de 200 personas que hicieron Love is Blind Argentina!”, celebró Wanda. Por último, le agradeció a Barassi el hecho de haber formado sociedad en este proyecto. “Gracias por ser el compañero que fuiste y el amigo que sos ahora que nos conocimos”, cerró la mediática.

Wanda Nara en las fotos promocionales de El amor es ciego, reality show que condujo junto a Darío Barassi (Instagram)

En paralelo a su recorrido como conductora, Wanda está desarrollando su faceta como cantante. Y esta semana avisó que está por rodar un nuevo videoclip correspondiente a su próximo lanzamiento musical, por lo que decidió abrir una convocatoria popular a través de sus redes sociales para quien quiera participar del mismo.

Después de haber dado a conocer las canciones “Bad Bitch” y “O Bicho Vai Pegar”, la mediática ya está preparando la siguiente y avisó que ya está en pleno rodaje del clip. Y a través de una foto que subió a sus historias de Instagram, hizo un pedido a sus seguidores. “Mañana necesitamos señoras o señores, de 45 a 80 años, para mi nuevo videoclip”, contó la hermana de Zaira Nara. Y derivó la convocatoria hacia su estilista y asistente todoterreno Kennys Palacios, arrobándolo en la publicación.

Un rato después, el propio Kennys compartió este mensaje y agregó un dato más para quienes quieran participar de esto: “En lo posible, gente de zona norte”.

Wanda Nara en Olga (Video Olga)

El pasado fin de semana Wanda dio su primer show en vivo en el marco de la fiesta Bresh. Acompañada de un cuerpo de bailarinas y una pista, la mediática apareció de manera sorpresiva y, vestida con un conjunto deportivo oversized en colores negro, verde y amarillo, cantó sus hasta ahora únicas dos canciones.

Días después, estuvo de invitada en el programa Sería Increíble (Olga) y adelantó un fragmento de su próxima producción, probablemente para la que está rodando este videoclip. Fue en diálogo con Nati Jota, Damian Betular, Homero Pettinato y Eial Moldavsky, conductores del ciclo. y mostró unos segundos de “Tóxica”, tal como se titulará el tema. “Un pedacito... No está escuchando nadie, se cortó el vivo, vos mandale”, le pidieron los conductores del ciclo. Y Wanda les cumplió el pedido: tomó su celular y la canción comenzó a sonar. “¿Querías que te llame? Te estoy llamando, ¿por qué no respondes?”, se escucha a la mediática en los primeros segundos del track. Luego quiebra la voz y entona: “¿Querías que cambie, ahora sabes qué? No cambio nada y te bloqueo... Tóxica”.