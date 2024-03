Agostina de GH fue rotunda cuando le preguntaron si volvería al reality: “Tenés que ser muy fuerte”

Agostina de Gran Hermano 2023 contó si volvería al reality

A una semana de la decisión de Agostina Spinelli de abandonar por propia voluntad Gran Hermano 2023, hoy dejó atrás todos los conflictos que la venían superando dentro del reality. Lejos de las escandalosas peleas que venía manteniendo con Furia, se sentó en Implacables donde fue radical sobre la posibilidad de tener un regreso al programa.

“Última pregunta. ¿Te gustaría volver a entrar?”, indagó Susana Roccasalvo, con la oficial de policía y Lisandro Navarro, el último eliminado del programa, en su living. “¿Otra vez? No”, aseveró, sin pensarlo en días después de su salida donde se habló de una denuncia que le iniciaría a Juliana Scaglione por amenazas de muerte y que terminó desmintiendo.

A diferencia de Agostina, como muchos otros concursantes que se despidieron del juego por decisión de la gente, expresó sus ganas de retornar al reality, algo nada descabellado teniendo en cuenta el nuevo ingreso de Denisse González y Sabrina Cortéz, junto a otros cinco flamantes concursantes. Mauro D’Alessio, Darío Martínez Corti, Paloma Méndez, Damián César Moya y Florencia Regidor son los últimos en sumarse a la competencia.

El momento en el que Agostina abandonaba por decisión propia Gran Hermano 2023. (GH, Telefe)

Sin embargo, la ex “furiosa” descartó de plano cualquier posibilidad de tener un reingreso. “No, no. Yo creo que es un juego donde tenés que ser muy fuerte de mente y no es para cualquiera”, afirmó, dejando en claro que no está en sus posibilidades una “segunda oportunidad”.

¿Barajaría la posibilidad si Furia no estuviera del reality show de Telefe? “No, chicos. Fue un combo de cosas. Fueron muchas cosas”, enfatizó, e incluso se lamentó por los tremendos cruces que tuvo con Furia, con quien pasó del amor al odio, y los insultos que le dedicó. “No me puedo ver cuando digo esas cosas”, se lamentó.

Hace pocos días, ante la versión de que iniciaría acciones legales contra su excompañera de convivencia, desmintió el rumor. “No, chicos, no. Es un juego”, dijo Agostina ante la consulta de LAM. “Algunos especulaban que había como un arreglo, un lavado de imagen... Que te trataron suavemente en el debate para que no denuncies”, indagó Alejandro Castelo, notero del ciclo de Ángel de Brito. “Todo mentira”, reaccionó, ante la ola de trascendidos que circularon tras su polémica salida, que será recordada como una de las más dramáticas.

Así se iba Agostina Spinelli de Gran Hermano 2023. (GH, Telefe)

Yanina Latorre deslizó un polémico trascendido sobre la supuesta denuncia. “Los estudios donde se graba GH son de Quique Estevanez, que algo tiene que ver con la producción, y conoce al jefe de policía de zona norte. Le pidieron que hablara con él a ver si se podía aguantar la denuncia hasta que terminara el programa y le contestaron que no”, señaló la panelista. “Entonces, para terminar el tema, a Agostina la convencieron. Le prometieron dinero en efectivo o una casa”, agregó, sobre el acuerdo al que habrían llegado para que la participante no lleve por la vía legal a Juliana, la participante que viene teniendo un rol protagónico en el programa de Santiago del Moro desde el comienzo de la temporada.

En la primera nota que dio en El Debate, Agostina contó el devenir de su relación con Furia, que pasaron de ser aliadas y amigas en el juego a estar enfrentadísimas, antes de que la sangre llegue al rio y termine con la oficial de policía yéndose. “Juliana es tan buena jugadora que, mentalmente, como que te cansa o te pincha. Tiene esas maneras y está perfecto, eso es jugar”, aseguró.

Agostina Spinelli en su último confesionario, antes de irse de Gran Hermano 2023. (GH, Telefe)

“En un momento, Gran Hermano comunica algo, yo le hago un chiste, como todas las mañanas, como siempre, y me contesta mal, como diciendo, ‘¿qué me decís?’. Y yo ya venía aguantando muchos malos tratos”, recordó. “Por ejemplo, yo le preguntaba ‘Juli, ¿por qué te llamó Gran Hermano?’, y ella me respondía ‘¿qué te importa?’. Yo me callaba, o sea, tenía como un nivel medio bajo y la respetaba y seguía aguantando cosas que no me generaban un bien para mí”, rememoró.

“Hasta que ese día exploté, dije ‘basta’, y le digo, ‘bueno, vos a mí no me hablas más así’. O sea, yo no soy ninguno de éstos (por sus otros compañeros) para que vos me hables así. Y ahí me dijo ‘no juego más con vos’”, contó, sobre el final de su vínculo.