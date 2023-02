Marian Farjat mostró en vivo el audio que le mandó Fede Bal

La influencer contó una conversación que tuvo con Fede Bal

Fede Bal fue protagonista del escándalo del verano cuando se separó de Sofía Aldrey, con quien mantenía una relación estable desde hacía 3 años. La ruptura se dio en medio de un escándalo por infidelidades. Incluso trascendieron algunos de los chats que el protagonista de la comedia musical Kinky Boots mantuvo con varias famosas, como Claudia Albertario y Estefi Berardi, entre otros nombres.

Este martes se sumó una nueva protagonista a la historia, Marian Farjat habló del hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal en una entrevista con el ciclo EPA! (América). Todo comenzó cuando el conductor Nicolás Magaldi le preguntó: “¿Vos te escribiste con Fede Bal alguna vez?”. La exparticipante de El Hotel de los Famosos 2 (El Trece) le respondió de manera dubitativa: “No, bueno sí pero no…”.

Luego, la influencer explicó: “Hablamos, pero no estuvimos. Creo que debo ser la única con la que no estuvo”. Además, señaló: “Súper respetuoso. Sabe también con quién meterse y con quién no”. Además admitió que ella fue quien le mandó un mensaje al popular actor: “Buena onda. Le hablé, re tonta, para pedirle si me podía pasar el contacto del padre Ignacio de Rosario”.

Los integrantes del magazine no le creían a la invitada y le siguieron insistiendo con el tema. “¿Él te vio así completita como estás y no te tiró un perro?”, le consultó la panelista Eliana Guercio. “No. Por ahí no me di cuenta”, le contestó Marian.

También la mediática aseguró que todavía conservaba el chat y los audios que le mandó Federico. A continuación pasó al aire uno de los mensajes que recibió. “Qué bien que fuiste. Qué alegría que te haya ido bien”, le dijo Bal. “Es un capo este tipo”, agregó. Cuando le preguntaron si hubiera tenido un affaire con Fede, ella dijo que no le gusta y que tiene muy buena relación con Barbie Vélez, la actriz que fue pareja del actor, aunque se separaron en medio de un escándalo, con denuncias cruzadas por violencia.

Recientemente, Cande Tinelli debutó como panelista de LAM (América) y contó una anécdota relacionada al hijo de Carmen Barbieri. Cuando Ángel de Brito le preguntó si estaba soltera, ella fue contundente: “No, libertad absoluta”. “Ah, estás como Fede Bal, que nunca más se va a poner de novio dijo”, preguntó el conductor. “Tampoco eso, yo amo la monogamia, soy re Susanita en todo. Lo banco igual eh, es una forma de vida pero no, ahora estoy sola”, aclaró la hija de Marcelo Tinelli.

Sobre Fede Bal también fue consultada: “¿Vos saliste con él, Cande?”. “Guauu, no. Me invitó una vez a Carlos Paz, pero ni en pedo. Perdón Fede Bal, no te conozco pero sí me invitó, me dijo que me mandaba un helicóptero, me daba a Christian Grey. Un miedo ese helicóptero”, contó graciosa. Mientras las angelitas se burlaban y repetían que al menos el actor pensaba invertir algo de dinero para seducirla ella fue categórica: “No es mi estilo, no lo conozco. Estoy leyendo todo esto que está sucediendo pero no lo conozco. Defiendo a la mujer siempre”.

