La divertida salida de Loly Antoniale, muy cerca de un cantante de cuarteto en la noche cordobesa

Loly Antoniale, muy cerca de un cantante de cuarteto en un boliche cordobés

Mientras Loly Antoniale sigue jugando al misterio sobre su vida sentimental, además de su vida alejada del país e instaladísima en Miami, el lugar que eligió para vivir después de su mediática separación de Jorge Rial, no pierde las raíces de su Córdoba natal. La modelo vino al país y en una salida nocturna se mostró súper cerca de un muchacho con el que tiene muchas cosas en común.

Fue la cuenta Gossipeame quien difundió imágenes de Mariana pasándola bien junto a un musculoso morocho, rodeada de gente y en medio de un clima festivo. “La no tan Niña Loly ayer en la noche de Malbec, un boliche de Córdoba. Me cuentan que estaba con un chico, ella decía que era el primo”, comentó la influencer, quien publicó las imágenes.

Sin embargo, fue la misma cuenta quien sembró dudas sobre el parentesco de la ex “chica Sofovich” con el hombre con el que aparece en un plan muy divertido. “El comentario de la ‘gossipera’ fue ‘yo con un primo no bailo así’”, agregó, sobre las imágenes donde aparece Loly vestida con un vestido corto animal print y su melena característica, acompañado por el muchacho en cuestión.

Loly Antoniale

La identidad del misterioso hombre no tardó en ser revelada. Se llama Rodrigo Ali, es cantante y líder de una banda de cuarteto llamada Chipote, que comparte junto a otros dos integrantes. En sus redes sociales aparece luciendo su talento musical, arriba del escenario o tocando solo con una guitarra criolla canciones de cuarteto romántico.

El cuartetero en su cuenta de Instagram también muestra su afición por el gimnasio, como su gusto por las selfies frente a los espejos luciendo sus abdominales y tatuajes. Imágenes que él comparte con sus miles de seguidores, que se suman a los más de 80 mil con los que cuenta la agrupación.

Rodrigo Ali, cantante de la banda de cuarteto Chipote, estuvo junto a Loly Antoniale en la noche cordobesa. (Instagram)

Mariana en una nota reciente con Intrusos contó cómo sus días en Argentina. “Me sienta bien Córdoba. Córdoba con la familia. Estoy feliz, feliz, emocionada. Llegué el jueves pasado… No sé cómo tendré la cara porque me lloré todo. Acabamos de ver Mamma Mía, la verdad que es un espectáculo divino”, contó, tras ver el espectáculo que encabeza Florencia Peña.

En la misma entrevista se refirió a si le gustaría volver a subirse a los escenarios. “Amo el teatro, amo. Siempre, siempre me dan ganas de volver al teatro. Sí, me encanta. Me encantaría volver con Flor de la Ve. ¿Por qué no? Me encantaría, sería genial, ¿se animará Flor? ¡Qué temporadas maravillosas! Extraño. Eso sí que extraño”, confesó, sonriente.

En la nota recordó que su último trabajo en teatro fue cuando estaba en pareja con el exconductor de Intrusos. “Gracias a Dios siempre me tuvieron en cuenta para ofrecerme hacer temporada, pero bueno, por una decisión muy personal, decidí dar un pasito al costado”, confió, mientras lanzaba sugerentes frases sobre su salida del medio artístico argentino. “Siempre prioricé mi paz mental. Por eso fue la decisión de alejarme… Cuando decidí dar un paso al costado fue para priorizar mi vida, mi paz, y así estoy bien. A la gente no le importa”, concluyó.