La China Suárez empezó su cumpleaños junto a Marcos Ginocchio en un evento íntimo: las fotos y videos que lo confirman

Marcos Ginocchio estuvo presente en el cumpleaños de la China Suárez (Teleshow)

Tras el fin de su romance con Rusherking, la China Suárez y Marcos Ginocchio fueron vinculados sentimentalmente en más de una oportunidad. Todo inició en mayo del 2023 luego de que la actriz y el último ganador de Gran Hermano se conocieron en un after y por amigos en común.

A partir de ahí, los rumores de romance no tardaron en llegar. En medio de todas las especulaciones y las conjeturas al respecto, ambos fueron vinculados con otras personas. Lauty Gram se mostró más de una vez con Eugenia y Julieta Poggio confirmó que salió con su excompañero de reality.

Pese a eso, hace unos días fue Ángel de Brito quien confirmó que entre la actriz y el ganador del reality hay onda. “¿Para cuándo Marcos Ginocchio en LAM?”, le preguntaron al periodista en sus redes sociales. “Su chica lo tiene muy entretenido”, fue la frase que usó Angel para contestar y confirmar los indicios de romance entre El Primo y la China. Incluso aclaró que hace poco él estuvo en el cumpleaños de Magnolia, la hija mayor de Benjamín Vicuña y Eugenia.

Así cerraron la mesa del cumpleaños de la China Suárez para que tenga privacidad (Teleshow)

Ahora, trascendió más información que acrecienta las versiones de que ambos están juntos. Este sábado 9 de marzo la actriz cumple 32 años y en la víspera inició los festejos. Según pudo saber Teleshow, la China llegó a la Ferneteria Bar, un reconocido restaurante de Palermo donde la recibieron “con una mesa privada, estilo VIP” y lo hizo acompañada de tres personas: “Su amigo y peluquero Juanma Cativa, su madre Marcela Riveiro y Carito Nolte con quien trabaja y también es muy amiga“.

“La China llegó con un vestido negro y un gorro rosa de esos cowgirl tipo vaquera“, le confirmaron a Infobae. Y a eso de las diez y cuarto de la noche, hubo otro invitado: “Llegó Marcos, el ganador de Gran Hermano, están ellos cinco y cerraron la cortina para que no se vea”, le afirmaron fuentes a este medio.

Marcos Ginocchio y Juanma Cativa en el cumpleaños de la China

Juanma Cativa, Caro Nolte y Marcela Riviero, el núcleo de confianza de la China

En el video en cuestión se puede ver como cerraron el box donde estaba la China Suárez con cortinas verdes hasta el piso para que no se viera nada. También hubo decoraciones con globos rosas y papelitos de colores esparcidos por toda la mesa. “Ya les llevaron la comida y no llegó nadie más“, agregaron testigos confirmando que la China, en principio, solo se juntó con sus seres queridos más íntimos y el Primo para celebrar su nuevo año natalicio aunque según pudo sumar Teleshow, este sábado por la noche hará una fiesta.

Cabe destacar que eso no es todo, a la media hora llegó un video confirmando la presencia del ganador de Gran Hermano mientras iba al baño con Juanma Cativa, el mejor amigo de Eugenia. Y junto con el audiovisual, otra foto de ellos. “A las doce le llevaron una torta a ella de color cremita y en forma de corazón”.

Por último, Juanma Cativa compartió una postal de su amiga donde se confirmó toda la información que había recibido en exclusiva este medio: el look que ella llevaba, la presencia de Marcos y la torta que le habían preparado en el lugar que llevaba la escritura “Piscis baby”, haciendo alusión al signo de la homenajeada.

El look de la China Suárez para iniciar su cumpleaños número 32 (Instagram)

A raíz de esta información muchos fanáticos de ambos empezaron a especular al respecto, un detalle que llamó la atención fue que hasta el jueves el joven estaba en Salta rindiendo parciales por lo que al día siguiente llegó a Buenos Aires y se vio con la actriz. Otros, por lo contrario, se preguntaron qué tipo de vínculo tienen: si amoroso, de amistad o laboral. Más allá de las conjeturas, lo cierto es que una relación entre ambos hay, resta confirmar cuál de estas.

La palabra de la China Suárez y Marcos Ginocchio antes los rumores de romance

La China Suárez habló con Marcos Ginocchio

Previo a esta situación, y en medio de los rumores, la actriz hizo una transmisión en vivo por Instagram en la que invitó a participar a Marcos y las preguntas y comentarios se orientaron hacia el gran tema que los une por estos días. Y si bien los famosos no suelen enfrentar las versiones de romance, en este caso sí quisieron hablar al respecto y lo desmintieron.

Durante el intercambio, la actriz enfatizó que no están juntos y le pidió a sus seguidores que se relajen respecto a las conjeturas sobre su vínculo: “Chicas, dejen de decir ‘no es por ahí, Primo, no es por ahí’ porque no estamos juntos. Así que relájense. Ya lo dije 20 veces”, lanzó la China enojada por la participación del público que condena la supuesta relación. En ese sentido, Marcos respondió: “Pues, claro que no”. Fue en ese instante que la cantante volvió a tomar el micrófono y expresó poniendo un poco de humor a la transmisión: “Bueno, tampoco ‘claro que no’, hijo de pu..., me hacés quedar mal a mí”.