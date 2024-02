La furiosa reacción de La China Suárez cuando en un vivo con Marcos Ginocchio les preguntaron si estaban juntos

La China Suárez habló con Marcos Ginocchio por un vivo de Instagram

Fue a mediados del año pasado, se conocieron por amigos en común, compartieron una fiesta y comenzaron a seguirse en las redes sociales. Y, como era de esperar, los usuarios no tardaron en notar este gesto que llamó por demás la atención y hasta permitió especular con un posible acercamiento. Los protagonistas de esta noticia son Eugenia la China Suárez y Marcos Ginocchio.

La actriz y el exparticipante del reality fueron vistos juntos durante un after party organizado por Lizardo Ponce luego de asistir a una fiesta Bresh que tuvo lugar en el predio de GEBA. Según el contenido que él mismo compartió en sus redes sociales, dicho evento privado duró hasta pasadas las 7:30 de la mañana del domingo.

Lo cierto es que después de haberse conocido en aquella fiesta privada y de verse por primera vez, La China y Marcos tuvieron un contundente gesto 2.0: comenzaron a seguirse en Instagram. Aunque, por su parte, fueron precavidos y evitaron publicar fotos juntos de la noche que disfrutaron con amigos en común, lo que disparó las especulaciones, que el paso del tiempo alimentaron.

Marcos Ginocchio y la China Suárez juntos en México (Instagram)

Para noviembre de 2023, ambos volvieron a mostrarse juntos, esta vez en México, cuando se encontraran para asistir al festival de reggaetón más grande de América, tal como ella misma detallara. Durante su estadía en dicho país, la actriz no dudó en compartir varios momentos de su viaje con sus seguidores. Uno de estos fue una cena donde el ex hermanito experimentó por primera vez el sabor de la trufa, un ingrediente de alta gastronomía, y su reacción no fue precisamente de agrado.

Pero allí no terminaría todo, claro, ya que a principios de este mes Marcos realizó una espectacular producción de fotos en el estudio de Gabriel Machado causando furor en las redes sociales y en su fandom. A través de sus historias de Instagram, el reconocido fotógrafo de los famosos mostró un adelanto de lo que fue la sesión, compartiendo contenido exclusivo del back.

Resulta que el fotógrafo también compartió en sus historias de Instagram una visita muy especial: la China Suárez también había pasado por su estudio ese mismo día. Y así los rumores de romance revivieron, ya que paralelamente Eugenia se separó de Lauty Gram, el joven con el que salía. Ante estas versiones, Teleshow averiguó si efectivamente Eugenia y Marcos asistieron juntos al estudio para despejar las versiones de romance o, por lo contrario, sumar información. “No, ellos no se cruzaron. Ella pasó más a la tardecita a saludar y a buscar a Juanma Cativa, no fue ni se vio con Ginocchio”, le afirmaron fuentes muy cercanas a este medio. La mención es para el estilista, una de las personas de confianza de la China, quien peinó a Marcos para la producción.

La actriz y el influencer estuvieron el mismo día en el estudio de Gabriel Machado (Instagram)

Con todo ese bagaje de información, no fue de extrañar que en medio de una transmisión en vivo por Instagram de la China, en la que invitara a participar a Marcos, las preguntas y comentarios no giraran sobre ese tema, tal como lo destacara la cuenta Gossipeame, que reveló extractos de ese encuentro.

Durante el intercambio, enfatizó que no están juntos, pidiendo a sus seguidores que se relajen respecto a las conjeturas sobre su vínculo: “Chicas, dejen de decir ‘no es por ahí, Primo, no es por ahí’ porque no estamos juntos. Así que relájense. Ya lo dije 20 veces”, lanzó la China enojada por la participación del público que condena la supuesta relación. En ese sentido, Marcos respondió: “Pues, claro que no”. Fue en ese instante que la cantante volvió a tomar el micrófono y expresó poniendo un poco de humor a la transmisión: “Bueno, tampoco ‘claro que no’, hijo de pu..., me hacés quedar mal a mí”.