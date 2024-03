En medio de su embarazo, Nicole Neumann habló de su relación con Fabián Cubero: “Lo intenté todo”

Nicole Neumann de su embarazo y su relacion con Fabian Cubero (Video: LAM, América)

A casi cuatro meses de dar a luz, Nicole Neumann atraviesa uno de los momentos más felices de su vida: la llegada de su primer hijo varón junto a su esposo, Manu Urcera. La pareja aún no eligió el nombre del pequeño pero la lista de posibilidades es cada vez más chica. Sin embargo, en medio de esa alegría, la modelo sigue lidiando con Fabián Cubero y los problemas que la unen a su expareja.

Así fue como sucedió este jueves cuando la modelo salía de trabajar y fue consultada por el equipo de LAM (América). “Estoy súper bien, tengo fecha para mediados de junio. Y dormir más o menos, porque me levanto mucho al baño. ¿Antojos? No, la verdad que no. No estoy con antojos. Pero en ninguno (de los demás embarazos) fui muy antojera”, comenzó diciendo Neumann sobre su feliz momento.

Luego, Nicole confirmó que están seguros que esperan un varón, aunque todavía no se decidieron por su nombre: “Estamos entre dos o tres ahí, terminando de definir. Fuimos tirando nombres entre los dos. Lo que pasa es que yo le dije ‘elegilo vos’, porque su primer hijo, es hijo varón, entonces me parecía lindo que lo elija él”.

Nicole Neumann mostró cómo es su entrenamiento durante su embarazo (Video: Instagram)

Sobre esa elección, la modelo se sinceró y, si bien no habló de los nombres que barajan, se refirió al estilo de los que tienen en lista: “Polémica no, tampoco creo que sea tan clásico, pero tampoco creo que genere polémica. Y si no, bueno, que la genere. Es algo muy personal y es elección de los padres. Tampoco es una cosa así, tan exótica, me parece. Bueno, vamos a ver con cuál nos quedamos. Pero no son tan exóticos. Tampoco son clásicos, pero tampoco tan exóticos. Siempre buscamos el significado. Porque, viste, es un nombre, algo que vas a cargar toda tu vida. Pero no es que quiera decir algo esotérico ni raro”.

Luego, la influencer fue consultada por la relación con Indiana, su hija mayor. El vínculo entre las dos parece haber mejorado, una prueba fue la producción de fotos que hizo la joven: “Sí, ya me había mandado ella igual. Todo para mostrarme”. Fue entonces cuando el movilero fue un poco más allá y le preguntó por Fabián Cubero, quien posaba con la chica: “¿Recortaste al modelo de al lado?”.

Con algo de enojo en su mirada, Neumann prefirió no entrar en detalles: “No, chicos, nada, de verdad. Yo estoy en un momento de paz total, de amor total. No me interesa para nada entrar en ninguna polémica. No necesito hablar de nadie, vengo a trabajar, que es lo que hago desde que tengo 12 años. El resto no me importa nada. Feliz con mi embarazo y la familia esperando la llegada del nuevo bebé”.

Nicole Neumann habló de su embarazo y su relación con Fabián Cubero (LAM, América)

Por último, al ser consultada por la demanda del exfutbolista, quien reclama la cuota alimentaria de Indiana, Neumann eligió ser escueta y descartó reunirse con Cubero para tratar de solucionar sus problemas: “Lo intenté todo”.

La relación entre la modelo y el exdeportista no atraviesa su mejor etapa. Una prueba fue el último cruce que protagonizaron cuando Mica Viciconte y Fabián Cubero hablaron del audio en el que Manu Urcera critica a Indiana. Del audio me voy a guardar todo lo que pueda llegar a decir, porque no me interesa meterme ahí”, comenzó diciendo la panelista de Telefe en una charla con Socios del Espectáculo (ElTrece)y sumó: “Cuando vos no tenés relación con alguien tampoco vas a pretender mucho. Hay que esperar, no se puede hacer mucho”.

Cabe destacar que Fabián también fue consultado por el mismo tema y el cronista quiso saber si Cubero se comunicó con Manuel al enterarse de esta situación: “No, yo no tengo que hablar con nadie, yo lo único que tengo que hacer es hablar con mi hija, aconsejarla, guiarla, a todas, en este caso puntual fue con Indiana”, contestó en el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.