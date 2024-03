Las imágenes de la nueva casa de campo de Nicole Neumann y Manu Urcera: “Mi lugar en el mundo”

La nueva casa de campo de Nicole Neumann

En diciembre, Nicole Neumann y Manu Urcera celebraron su boda con una gran fiesta, acompañados por sus amigos y seres queridos. En esta ocasión tan especial, la pareja aprovechó para anunciar la llegada de un bebé. Luego de formalizar su relación, se mudaron a un nueva casa de campo en la que viven rodeados de naturaleza y animales.

Te puede interesar: Manu Urcera rompió el silencio tras ser acusado de maltratar a Indiana Cubero, la hija de Nicole Neumann

“Mi lugar en el mundo”, declaró en sus redes sociales, la conductora que está embarazada de seis meses de un varón. En Instagram, compartió con sus seguidores imágenes y videos de su flamante hogar que está ubicado en un gran predio lleno de árboles. Además, suele recibir las visitas de diferentes animales, como pavos y ovejas, que caminan tranquilamente por la propiedad.

“Pavos por todos lados”, escribió en una de las historias que publicó en su cuenta oficial de Instagram. “Vinieron todos de visita pa’ las casas”, agregó Nicole, entre risas. Incluso se sorprendió cuando uno de los pavos se subió al deck de madera bien cerquita de donde ella estaba. “Y vino más cerca para hacerse el interesante”, señaló.

La nueva casa de campo de Nicole Neumann y Manu Urcera (Instagram)

También en su nueva casa, la influencer tiene la posibilidad de tener su propia huerta que le permite cosechar diferentes tipos de alimento. “Las calabazas de mi huerta”, escribió Neumann, muy orgullosa, al publicar unas fotografías. Desde hace años que mantiene una alimentación vegetariana y suele compartir en sus redes ricas recetas con sus seguidores.

Nicole Neumann tiene su propia huerta (Instagram)

“Amo la lluvia de campo”, afirmó en otra de las publicaciones que realizó desde el nuevo hogar que comparte con Manu y sus hijas, Allegra y Sienna, frutos de su primer matrimonio con Fabián Cubero. El año pasado, Indiana, su primogénita, dejó la casa materna que compartía con sus hermanas para irse a vivir con su papá, su madrastra, Mica Viciconte y el hijo de ambos, Luca.

Nicole Neumann expresó su felicidad por su nueva casa (Instagram)

Nicole Neumann y Manu Urcera se mudaron a una casa de campo, tras celebrar su casamiento (Instagram)

El escándalo del audio de Indiana Cubero:

Te puede interesar: Indiana Cubero abrió sus redes sociales y mostró cómo busca seguir los pasos de Nicole Neumann

Antes de su boda, Neumann se alejó de los medios por los roces con su hija Indiana. Al parecer la joven no tiene un buen vínculo con Ursera. Cabe recordar que el año pasado en Socios del espectáculo, Paula Varela dio a conocer una supuesta frase que el actual marido de la modelo le habría dicho a adolescente mientras vivía con ellos. Como consecuencia de esos dichos, se habría generado un quiebre en la relación con la modelo y la adolescente “decidió alejarse”.

“Al principio (Urcera) era amoroso y, desde que están en la convivencia, él no se banca la cosa de los adolescentes y ha tenido comentarios muy desafortunados para con la menor, que Nicole no ha sabido enfrentar como madre y poner un límite”, había explicado la panelista del programa de El Trece. Luego, reveló una frase que habría dicho el piloto: “Así, la nena decidió alejarse. Por palabras como: ‘Sos una mediocre’ o ‘así no vas a llegar a ningún lado’”.

El piloto de carreras rompió el silencio respecto a esta polémica en una entrevista que concedió a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez/Radio de la Ciudad. “Las denuncias y las mentiras que se inventan -como lo que hablábamos- desde que ya tenemos el nombre del bebé que nunca lo decidimos pero dijeron que sí, hasta esto (las denuncias). Lo tomo como parte del momento en que vivimos”, explicó el esposo de Neumann.

También Manu deslizó la posibilidad de accionar en la Justicia por las mentiras que se filtraron en los medios: “Entiendo que toda mentira, prejuicios, inventos venden. Pero a veces se cruzan los límites y hay que poner un freno”. Luego, agregó: “Hay cosas que se tienen que frenar con las medidas que hay que tomar en el lugar donde hay que hacerlo”.

Finalmente, Urcera habló del esperado nacimiento del bebé: “Estamos contentos, Nikki se está ocupando de todo, de hacer el cuarto, de preparar todo. Estamos viviendo nuestra vida muy contentos, con mucho disfrute y de forma muy emotiva”.

Pavos y ovejas suelen pasear por el nuevo hogar de Nicole Neumann (Instagram)