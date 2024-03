La divertida salida de Mica Viciconte, Fabián Cubero y sus hijos a un parque de diversiones: “Un finde en familia”

Mica Viciconte y Fabián Cubero disfrutan de un amor fogoso y romántico, acompañados de su bebe Luca y de las hijas del exfutbolista, Indiana, Siena y Allegra, fruto de su relación con Nicole Neumann. Las tres niñas, su padre y la influencer disfrutaron de un parque de diversiones de zona norte del Gran Buenos Aires, en donde se animaron a experimentar todos los juegos, incluida la velocidad de las montañas rusas repletas de aventuras.

Desde sus cuentas de Instagram, Indiana y Allegra compartieron distintas imágenes de la salida junto al resto de su familia y amigos. Las adolescentes de 15 y 13 años dejaron registrado el divertido día con todas las experiencias que vivieron. En esas postales, las dos hijas mayores de Nicole y el exfutbolista dieron a conocer distintas capturas en el parque, donde no se privaron de subirse a todos los juegos, aún a los más riesgosos y a los más aventureros.

Más postales que retratan los momentos de la salida familiar de Fabián Cubero y Mica Viciconte (instagram)

“Un finde en familia”, escribió Indiana en su publicación en las redes sociales, mostrando lo bien que la pasaron juntos. Por su parte, para no quedarse atrás, Allegra también compartió varias postales, con el siguiente titular “no sé cómo me subí”, en la imagen de una de las atracciones más riesgosas del parque, dejando a la vista su propio asombro por animarse a subir a los juegos más audaces.

Allegra e Indiana Cubero compartieron distintas postales en sus redes sociales, dando a conocer la salida familiar que vivieron

Este paseo, que las chicas compartieron con su papá, su hermanito Luca y otra familia amiga, se llevó a cabo antes de que comenzaran las clases, en un nuevo ciclo lectivo. Además, retrató la unidad de las dos familias, Cubero y Viciconte, donde pudieron ensamblar a sus seres queridos, siendo capaces de llevar distintos planes juntos.

Cabe recordar, que unos días antes del paseo al parque de diversiones, la hija mayor de Nicole Neumann decidió seguir los pasos de su madre y abrir su cuenta de Instagram, donde habitualmente da a conocer distintas postales. En efecto, también compartió un momento inolvidable junto a su padre, Fabián. Así fue como se la pudo ver a la adolescente con una pelota de fútbol entre sus manos, y recostada sobre el palo de un arco. De esa manera, la hija mayor del exjugador había llevado a cabo su primera producción de fotos. Con un look totalmente deportivo, se lució en la sesión para una marca de ropa, demostrando que también puede seguir alguna de las pasiones de su madre, el modelaje.

La producción de Indiana Cubero con su papá

No todo es color de rosas para Indiana Cubero

Sin embargo y, a pesar de este contexto familiar alegre, dieron a conocer en Intrusos (América) que Indiana Cubero tuvo un cambio radical en sus estudios. Es que la hija del exfutbolista y la modelo se cambió de colegio y Guido Záffora fue el que dio a conocer las razones detrás de esta contundente decisión. “La cambiaron porque ahora vive con Fabián”, comenzó aclarando el periodista.

A su vez, el panelista reveló que Cubero, junto a su abogado, estarían viendo la posibilidad de que Indiana tenga otra obra social. Desde hace tiempo, la adolescente, distanciada de su mamá, eligió vivir con su papá y con Mica. Por eso, su cotidianeidad, en estos últimos meses, cambió y su rutina también.

A pesar de estos cambios de hábitos, se puede observar cómo la familia disfruta de esta unión y conexión, demostrando esto especialmente en los planes que llevan a cabo, como las salidas entre todos.