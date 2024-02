Mica Viciconte y Fabián Cubero hablaron del audio en el que Manu Urcera critica a Indiana

Mica Viciconte habló del audio donde Manu Urcera habría criticado a Indiana Cubero (Video: Socios del Espectáculo)

Fueron varios meses de paz y armonía en la eterna batalla entre Nicole Neumann y Fabián Cubero y que incluye a sus actuales parejas, Manu Urcera y Mica Viciconte. Pero todo volvió a sacudirse en las últimas horas, cuando la polémica revivió luego de que Mica y Fabián hablaran con la prensa y dieran sus opiniones sobre la relación.

Viciconte fue consultada por el cronista de Socios del espectáculo (El Trece) sobre la familia ensamblada después de aquella versión donde se habló de un supuesto audio en donde Urcera (quien está esperando un bebé con Nicole) criticaba a Indiana Cubero en medio de una discusión. “Del audio me voy a guardar todo lo que pueda llegar a decir, porque no me interesa meterme ahí”, comenzó diciendo la panelista de Telefe y sumó: “Cuando vos no tenés relación con alguien tampoco vas a pretender mucho. Hay que esperar, no se puede hacer mucho”.

Acto seguido, el notero le repreguntó de manera indirecta sobre qué haría ella si su hijo Luca estuviera en una situación así: “No permito que le hablen mal a mi hijo. Es como que yo le hable mal a las hijas de Fabi, no se me ocurre. La pareja que yo elijo tiene que aceptar a mi hijo, a mi paquete, como yo tengo que aceptar el de él. Hay cosas que son súper claras”, señaló picante.

Con respecto a la causa judicial que Fabián Cubero tiene contra Nicole Neumann, Mica contestó: “No puedo hablar mucho de eso, pero siempre resalto que la Justicia lamentablemente es lenta, así que tengo fe de que en algún momento va a accionar y se tendrá que ver qué pasa”.

Fabián Cubero habló de su familia

Cabe destacar que Fabián también fue consultado por el mismo tema y el cronista quiso saber si Cubero se comunicó con Manuel al enterarse de esta situación: “No, yo no tengo que hablar con nadie, yo lo único que tengo que hacer es hablar con mi hija, aconsejarla, guiarla, a todas, en este caso puntual fue con Indiana”, contestó en el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Para finalizar con este asunto, le preguntaron a la guardavidas si ella habló con Indiana, Sienna y Allegra sobre el hijo que esperan Nicole y Urcera. “Yo no hablo nada con las chicas de su hermanito que viene. No hablo nada con ellas de eso”, concluyó sin dar más detalles al respecto. Por su parte, Cubero reconoció que su hija mayor, Indiana, sigue viviendo con ellos y se refirió a la cuota económica que le pasa a la modelo. “Sigue todo como estaba desde un primer momento. No puedo dar muchos detalles al respecto pero sigue todo igual”, reveló.

Cabe destacar que desde hace un tiempo, Fabián con su equipo legal están exigiendo que él deje de enviar una parte de ese dinero porque una de sus hijas vive todo el tiempo con él. “Son temas que nosotros los estamos hablando en las reuniones que tenemos con los abogados pero bueno no puedo dar demasiado detalles”, agregó. Y fue cauto a la hora de imaginar que haya calma y cordialidad entre las partes: “No te puedo decir la verdad porque no lo sé. No estoy pensando en eso hoy en día. Actualmente estoy enfocado en lo que es mi familia con Luca, Mica y mis hijas y en lo que son mis proyectos laborales“.

En medio de la nota, Viciconte también fue consultada por el comienzo del jardín de su hijo. Y en ese sentido el notero quiso saber si con Fabián hablan de darle un hermanito a Luca. “Siempre digo que quiero otro, pero este año es muy complicado”, contestó la mediática sin vueltas confirmando que no se agrandará la familia al menos por el momento. “Es algo que le debe pasar a todo el mundo. Estamos al rojo vivo”.

A continuación, Mica enumeró los argumentos por los que en este momento no tendría más hijos. “Y encima los colegios aumentaron, no son baratos. Todos esos gastos hay que tenerlos en cuenta. Si yo traigo otro bebé al mundo, eso es un gasto más que hoy no sé si estoy cómoda para afrontarlo”.