En medio de rumores de romance, Ulises Bueno estrenó el videoclip que protagoniza con Sabrina Rojas

Ulises Bueno - No puedo fingirlo

En las últimas semanas se viene hablando de los rumores de romance entre Ulises Bueno y Sabrina Rojas. Ella, recientemente separada de Luis El Tucu López, estaba disfrutando de su soltería hasta que se habría cruzado en su camino el cuartetero cordobés. Las especulaciones comenzaron luego de que se mostraran juntos arriba del escenario en Villa Carlos Paz, Córdoba, donde ella participó de la obra de teatro Misterio en el Lago.

Al poco tiempo aparecieron unas imágenes de ellos juntos en una cama, abrazados y en una actitud por demás sugestiva, lo cual acrecentó los rumores. Sin embargo, se supo que se trataba del backstage del videoclip de “No puedo fingirlo”, canción que el cordobés grabó junto al grupo de cuarteto DesaKTa2 y de la cual estrenó su videoclip este jueves por la noche. Y en el mismo se la ve a ella vestida de lencería y muy muy cerca de Ulises.

“Borracho de amor me encuentro por vos, caen planetas cada vez que tu me besas, voy directo al sol / estoy loquito, loquito de amor / Me gusta tu piel, tu forma de ser / son tus besos que se apoderan de mi corazón / Me pongo muy loco al mirarte, mi amor”, entonan los cantantes mientras se ven imágenes de Sabrina en actitud sugerente y sexy. ¿Romance en puerta?

Ulises Bueno y Sabrina Rojas, muy cerca

“Yo la quiero mucho a ella. La amo desde el día que la vi, la seguí siempre, tuvo una hermosa pareja, tiene hermosos hijos y si algún día me tocara como nuera la aceptaría perfectamente”, había dicho semanas atrás Betty Olave, mamá de Ulises, cuando fue consultada por este rumor. Al escuchar sus declaraciones, Sabrina comenzó a reirse y se sumó al móvil para hablar con el cronista de Intrusos (América TV) y dio su visión. “La quiero, qué lindo. Esto es lo que tiene venir a Córdoba... Yo te amo de toda la vida. Así que es un placer conocerte y haber conocido a tu hijo”, comentó la actriz dando el visto bueno y acrecentando las versiones de que pasa algo entre ellos.

Paralelamente, el cronista del ciclo que conduce Flor de la V, fue por más e indagó acerca de cómo se conocieron. Por su parte, la actriz reveló de manera exclusiva que pronto trabajarán juntos: “No sé si se podía decir, pero he sido convocada para hacer un video con Ulises así que en breve lo vamos a estar filmando”, sostuvo y se mostró agradecida por la convocatoria.

En ese momento Betty volvió a opinar y aclaró que le gusta la decisión que tomó el artista, o sea su hijo, de haberla convocado. “Me parece bien”, destacó. A lo que Sabrina retrucó: “Me lo merecía. De lo cholula que soy de tu hijo, me lo merecía”.

Betty Olave habló de la posibilidad de que Sabrina Rojas sea su nuera dn medio de los rumores de romance con Ulises Bueno

Por último, Olave la piropeó. “Es tan bella que puede estar en cualquier lado”, agregó apostando a la relación de Ulises con la modelo aunque aclaró que ella no interfiere en esas decisiones. “No, yo no me meto en la vida de mi hijo”, sumó y concluyó: “Ah, sí, la quiere mucho Ulises, le gusta le gusta. Ahora que se dé, yo no tengo la culpa. Ojalá, qué sé yo, que tenga suerte Ulises, ya que está solo”, cerró entre risas.

Cabe destacar que al finalizar la nota, fue el cronista Pablo Layus quien confirmó que los rumores de romance entre ambos datan del inicio de la temporada en Carlos Paz. “Recordemos que Ulises se presentó cuando debutaron con la obra, que le hizo un tema a Sabrina y que la actriz fue a verlo dos veces a sus recitales en Córdoba. Y el día miércoles Ulises saca un videoclip protagonizado por ella”, recordó dándole contexto a las versiones amorosas que rodean a la actriz y al cantante.

Incluso, fue Juariu quien detectó un intercambio en redes sociales que elevó las especulaciones de los fanáticos ya que se pudo ver en el Instagram del cantante que Ulises saludó a su mamá por su cumpleaños y en esa misma publicación Sabrina respondió con emojis de corazones.