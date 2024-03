Los misteriosos rituales de Furia en GH tras la escandalosa salida de Agostina y la eliminación de Lisandro

El particular pedido de Furia en Gran Hermano tras la eliminación de Lisandro y la salida de Agostina (Video: GH, Telefe)

La última gala de Gran Hermano 2023 marcó un antes y un después en la competencia. En un cabeza a cabeza, Lisandro se quedó afuera de la casa frente a Furia, con casi el doble de votos negativos, y un inesperado momento al aire se vivió cuando Agostina pidió abandonar la competencia aduciendo que Juliana la había amenazado de muerte. Su salida se concretó en la madrugada del lunes, dejando tras de sí un clima súper tenso.

Juliana volvió a quedar en el centro de la escena y sus movimientos no pasaron desapercibidos para quienes siguen la casa 24 horas. La faceta esotérica de la participante no es desconocida y en esta oportunidad realizó un ritual para “limpiar la casa de las malas energías”. Según contaron, pidió a la producción una vela para realizar una depuración.

Las imágenes que trascendieron en las redes muestran una particular imagen de Furia, sentada en el patio con sus compañeros, sosteniendo un plato con una vela mientras la acompañan Bautista, Zoe y Catalina. ¿El detalle de la polémica escena? Aparece con un gorro de Navidad en la cabeza, accesorio que ya se volvió parte de su imagen, como su cabeza completamente rapada y teñida con los colores vibrantes o la decoración de un reno que tomó como su “mascota”.

Lisandro quedó eliminado frente a Furia en Gran Hermano y Agostina sorprendió pidiendo irse de la casa. (Gran Hermano, Telefe)

Pero no fue todo. La intempestiva salida de Agostina, quien según contó Ángel de Brito en su cuenta de X, estaría evaluando radicar una denuncia por amenaza de muerte contra Juliana, en medio de la madrugada y, sumada a la eliminación de Licha, consiguió que Furia saliera a celebrar la partida doble de sus enemigos adentro del juego.

Apenas arrancó el día, tanto la jugadora más polémica junto a Catalina, Joel, Emmanuel e incluso Isabel salieron al patio para gritar juntos: “Buen día, hermosa mañana, ¿verdad?”, en alusión a Guillermo Francella y la frase que popularizó en la película Extermineitors 3. Toda una ironía en medio del clima que se respiraba en el aire.

Otro de los enigmáticos rituales que parecería estar realizando Furia, luego de la noche más escandalosa de la temporada del reality, surgió por un particular pedido que les hizo a sus compañeros después de almorzar. “Va a sonar raro pero no laven nada que yo, por el día de hoy, voy a lavar los platos y dejar la casa limpia. Estoy tan feliz que voy a lavar todo”, pidió en la sobremesa.

Una "macumba" de Furia en Gran Hermano 2023. (Gran Hermano, Telefe)

Aun no se dieron a conocer las imágenes de la oficial de policía saliendo de la casa, sin embargo fue Santiago del Moro quien contó en su ciclo radial lo que pasó en plena madrugada. “Agostina se fue anoche a la madrugada. Cuando ella me dice que se quiere ir, yo le dije ‘te podés ir ahora’”, relató en El Club Del Moro sobre la charla que se dio con la participante quebrada en llanto en el confesionario.

“Toda la gente que está ahí es adulta y Gran Hermano nunca le cerró la puerta a nadie que se quiera ir. Si vos te quedás es porque te bancás las condiciones del juego”, enfatizó, sobre las decisiones que toman los concursantes. “A mí lo que no me gustó fue que era la salida de Licha y se merecía una gran salida porque fue un gran participante. Era su momento y ella lo tapó a él”, se lamentó. “Él se estaba despidiendo de sus amigos, se estaba despidiendo de la casa y ella a los gritos diciendo ‘me voy, me voy’”, lanzó, muy crítico.