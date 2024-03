Nicolás Cabré blanqueó su relación con Rocío Pardo con un romántico mensaje en las redes

Nicolás Cabré y Rocío Pardo, cada vez más cerca

Cuando la temporada teatral de Villa Carlos Paz empezaba su retirada, comenzaron con fuerza los rumores de una relación entre Nicolás Cabré, protagonista de Los Mosqueteros del Rey, con la actriz y bailarina Rocío Pardo. La foto que los mostró juntos reveló una historia que llevaría un tiempo y encendió las alarmas de la prensa y de los curiosos que tenían ante sus ojos una buena pareja para ofrecer en el marco de una temporada tranquila.

Y si bien ambos fueron esquivos hasta el momento, el actor decidió no esconderlo más y le dedicó un tierno mensaje a Rocío en su cuenta de Instagram. A propósito de su cumpleaños, ella publicó un reflexivo posteo en su feed. “Una taza de café, un libro, un momento, una vida. Tu café, tu libro, tu momento, tu vida. Nunca creí en los propósitos antes de empezar un año nuevo, en realidad, no conozco a nadie que los haya cumplido hasta el final. Pero si creo en los propósitos del día a día, y eso me propongo. Porque sí, muchas veces dejé de creer, dejé de buscar, y dejé de esperar. Y justo en ese momento, todo lo que soñaba, estaba. Ahí. Frente a mis ojos. Creo en ese café, en ese libro, en ese momento, en esa vida. Rodeada de familia, amigos, amor. Y qué bien se siente. Qué afortunada que soy”, celebró la bailarina junto a una foto que mostraba un pastel cumpleañeros. Entre los comentarios, se destacó el corazón rojo que le dedicó Cabré y a la que ella le correspondió con uno de color blanco.

El mensaje romántico de NIcolás Cabré para Rocío Pardo en el día de su cumpleaños (Instagram)

El reconocido actor estuvo al frente de uno de los éxitos en la plaza cordobesa, Los mosqueteros del rey, junto a Jorge Suárez, Nicolás Scarpino y Fredy Villarreal. Ella conoce como nadie los rincones de Carlos Paz ya que es la hija de Miguel Pardo, el reconocido productor de la ciudad. Y cuenta con un pasado mediático durante su romance con Ulises Bueno, el hermano del Potro Rodrigo, otro apellido ilustre del espectáculo cordobés.

“El verano los juntó” habían dicho en LAM (América) semanas atrás tras jugar a un enigmático, al mostrar finalmente la foto en la que se pudo ver a Cabré compartiendo una ensalada en un restaurante en las sierras cordobesa junto a Pardo. Vale recordar que desde su separación de Laurita Fernández a finales de 2021, el actor bajó el perfil de sus romances y se lo vio más enfocado en su trabajo y en la crianza de Rufina, la hija de que tuvo con la China Suárez. Y lejos de los flashes, parece haber encontrado nuevamente el amor.

Rocío Pardo habló de su relación con Nicolás Cabré

Al difundirse la noticia, todos quisieron tener la palabra de los involucrados. En Intrusos, fueron a buscar a Rocío, quien bajó presurosa las escaleras y se sorprendió al ver a Pablo Layus, quien cubre históricamente la temporada estival. “Mirá que correr es peor”, señaló el cronista algo agitado, mientras la mujer aceleraba el paso cruzando una avenida y esquivando los vehículos.

Finalmente, la bailarina frenó y le dio algunas declaraciones al cronista. “Ya hablamos, me da vergüenza”, se excusó. ¿Podemos confirmar entonces”, insistió el cronista y como respuesta encontró otra corrida de la joven, esta vez a mayor velocidad para meterse en el subsuelo de una cochera. “¿Comida para Nicolás?”, indagó Layus en el último intento por obtener alguna confirmación, que otra vez fue en vano.

Pero el periodista no se iba a dar por vencido, y cuando Pardo salió a la superficie manejando su vehículo, ahí estaban las cámaras de Intrusos. “Me estabas grabando recién corriendo”, preguntó la bailarina con una sonrisa. Y con el mismo semblante, dijo desconocer el material que estaba circulando en todos los medios. “¿Qué foto? Me tengo que ir...”.

Pero el auto nunca arrancó y finalmente Rocío se dispuso a hablar de su situación sentimental. “¿Qué está pasando con Nico, se están conociendo?”, preguntó Layus, ya sin vueltas. “Estoy muy contenta, chau”, replicó con una sonrisa. “Imagino que él también”, intuyó el movilero. “Chau, chau”, repitió la bailarina, tomándole la mano y con una leve afirmación con su cabeza. “No quiero decir nada... vos sos tremendo”, cerró, apelando una vez más a su complicidad con el periodista y dejando la puerta abierta a ser la protagonista del romance del verano.