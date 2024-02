Yanina Latorre reveló su mensaje enigmático sobre la relación con su esposo, Diego: “¿Se lo creyeron?”

Hace unos días, más precisamente unas horas después del Día de los Enamorados, Yanina Latorre había levantado rumores de crisis con su esposo, Diego Latorre. Todo comenzó cuando la panelista de LAM (América) hizo un posteo que alertó a sus seguidores. “Quiero contarles que con Diego estamos necesitando un aire. Fin del comunicado”, escribió con letras blancas junto al emoji de un corazón roto. En esa oportunidad, Teleshow intentó hablar con la comunicadora, pero ella en ese momento estaba en su programa de radio y prefirió no opinar al respecto.

Te puede interesar: El enigmático posteo de Yanina Latorre que despertó toda clase de especulaciones ¿será cierto o es una broma con algún otro sentido?

Desde ese instante, comenzaron a circular un sinfín de comentarios sobre el estado de la relación de Yanina y Diego y las especulaciones estuvieron a la orden del día. Ese mismo día, la periodista estuvo invitada al programa de streaming “Rumis”, que conducen Leandro Saifir, Cachete Sierra, Lizardo Ponce, Juariu, Lola Latorre y Zaira Nara por el canal de Youtube La Casa. En esa ocasión, Latorre hizo referencia a su disgusto por el Día de San Valentín. Sin filtro, expresó al respecto: “Sacame los pétalos (de rosas) que me secan la con…”.

Acto seguido, Ponce recogió el guante y le preguntó por qué odiaba tanto esa fecha que hacía alusión a los enamorados. “¿Qué hace la gente que no tiene novio/a? Hoy vas a un restaurante y tenés toda gente pelotuda, caliente chorreada, ávida por ir a un telo, mirándose de frente, todos los novios hoy son buenos, te traen bombones, ositos”, respondió con total franqueza. Enseguida agregó: “Y yo quiero ir a comer con una amiga, voy a la mesa de al lado y veo gente feliz. ¿Y si vos no sos feliz? Es un día de mierda, es como el día del amigo que salen todos a ponerse en pedo con la excusa del día del amigo y cagan todos a las novias. Es el día al revés”.

Te puede interesar: Diego Latorre en Random: “No conozco la maldad, si hago algo es a favor mío no en contra de los demás”

De esta manera, lejos de aclarar sus comentarios en sus historias de Instagram, prefirió escribirle a su esposo un mensaje a través de su teléfono. “A los 30 años es más odio que amor. ¿Por qué no me saludaste por el día de los enamorados? Está todo el mundo festejando, estoy en un lugar que hay pétalos, corazones y nada, ni un brillante me regalaste hdp. Te mando un beso”, le envió al exfutbolista.

Yanina Latorre develó el enigmático mensaje sobre su relación con Diego Latorre (Instagram)

Este domingo, la panelista decidió revelar la incógnita. Con una publicación en el feed de su cuenta de Instagram, Yanina posteó un video junto a su pareja. Mientras se los podía ver a los dos en una habitación de su casa, Yanina comenzó a hablar: “¡Amorrr! ¡Tengo una buena noticia!, acá estamos con Diego en casa”. Luego, continuó su explicación. “Fueron días difíciles pero por fin nos dieron el aire que necesitábamos”, reveló al mismo tiempo que mencionaba a la marca de aires acondicionados con la que estaba realizando una publicidad. “La verdad es que es canchero, es divino, es elegante, me combina con todo el ambiente y lo más importante: es que nos va a mantener frescos durante todo el verano”, sentenció dando por terminada la incógnita.

Yanina Latorre reveló el enigmático mensaje sobre la relación con su esposo Diego (Instagram)

“¡Cómo cayeron todos, ¿eh?. No nos separamos, ¿no Latower?”, le preguntó a su marido al mismo tiempo en el que se tomaban de las mano y acariciaban a su perro recostado al lado de Diego. “Estamos más juntos que nunca, pero sí, tenemos que agradecer a la casa de electrodomésticos que nos dio el aire y estamos para mantenernos frescos durante todo el verano”, expresó sonriente junto al conductor de ESPN.