El enigmático posteo de Yanina Latorre que despertó toda clase de especulaciones ¿será cierto o es una broma con algún otro sentido?

Yanina y Diego Latorre están casados hace 30 años (IG: @yanilatorre)

Tras un 14 de febrero enfocado en el amor, en el que el romance de San Valentín invadió a todos, Yanina Latorre publicó un enigmático posteo sobre su relación con Diego Latorre. La panelista utilizó las redes sociales para compartir sus sentimientos y así despertó rumores de crisis con su esposo.

Después de casi 30 años de casados y dos hijos, Lola y Dieguito, la periodista tomó una determinación sobre su relación con el deportista. “Quiero contarles que con Diego estamos necesitando un aire. Fin del comunicado”, escribió con letras blancas junto al emoji de un corazón roto. Al respecto, Teleshow se comunicó con la comunicadora, quien prefirió no opinar al respecto.

Las palabras de Yanina se producen horas después del día de los enamorados, una celebración que la panelista rechaza. Así lo resaltó este miércoles cuando fue invitada al programa de streaming “Rumis”, que conducen Leandro Saifir, Cachete Sierra, Lizardo Ponce, Juariu, Lola Latorre y Zaira Nara por el canal de Youtube “La casa”.

El enigmático posteo de Yanina Latorre (Instagram)

Luego de ser recibida, la panelista vio la ambientación que tenía el estudio y dijo: “Sacame los pétalos (de rosas) que me secan la con…”. Inmediatamente, Ponce le preguntó por qué odiaba tanto San Valentín, a lo que ella respondió: “¿Qué hace la gente que no tiene novio/a? Hoy vas a un restaurante y tenés toda gente pelotuda, caliente chorreada, ávida por ir a un telo, mirándose de frente, todos los novios hoy son buenos, te traen bombones, ositos”.

Luego, Latorre también reflexionó sobre la incomodidad de ver el amor de los demás: “Y yo quiero ir a comer con una amiga, voy a la mesa de al lado y veo gente feliz. ¿Y si vos no sos feliz? Es un día de mierda, es como el día del amigo que salen todos a ponerse en pedo con la excusa del día del amigo y cagan todos a las novias. Es el día al revés”.

Al ver su rechazo por este día, la mesa le consultó por qué no le enviaba un mensaje de audio a su esposo Diego Latorre. Pero lejos de ponerle romanticismo al asunto, la panelista tomó su teléfono y le mandó a su pareja: “A los 30 años es más odio que amor. ¿Por qué no me saludaste por el día de los enamorados? Está todo el mundo festejando, estoy en un lugar que hay pétalos, corazones y nada, ni un brillante me regalaste hdp. Te mando un beso”.

Así, Sol Pérez le preguntó por los regalos que podría recibir este día: “¿Si te regala una cosita para una noche fogoza?”. Ante la pregunta, la periodista fue tajante: “Me la re baja. A mi me parece mejor tomarme dos buenos vinos, porque después de 30 años si voy a racionalizar que hace 30 años me como el mismo pi…no lo como más”.

Durante el programa, Yanina también contó sobre su cuenta de Instagram, en la que tiene casi dos millones de seguidores. “No sé por qué me siguen los pibes de 15 años, no sé que me ven, soy una vieja loca, no estoy buena, no muestro el ort.., soy una señora menopáusica, 55 años”, disparó.

A lo largo de su historia junto a Diego Latorre, Yanina lo acompañó en su crecimiento profesional como futbolista. Esto incluyó mudanzas a otros países y ausencias por parte de él en momentos únicos de la vida en familia, una situación habitual entre los deportistas de elite. Veremos si en algunas horas la panelista rompe el silencio en el programa que conduce Ángel de Brito, quién seguramente le hará una entrevista para saber sobre el tema. ¿O será un acción publicitaria, como sospechan algunos de sus seguidores?