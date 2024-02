Nicki Nicole volvió a manifestarse tras su escandalosa separación de Peso Pluma: “Una vez más”

Los últimos días de Nicki Nicole no fueron para nada felices ya que la artista se enteró de que Peso Pluma le estaba siendo infiel y decidió ponerle un fin a la relación. La situación se dio después de varios meses que estuvieron juntos y el vínculo entre ambos se rompió luego de que se filtrara en las redes sociales unas imágenes del músico con otra mujer que no era su novia argentina.

El video fue capturado el domingo pasado luego del Super Bowl, en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos donde se vio a Peso Pluma en un casino junto a una joven de la mano y muy cariñosos. A raíz de esto, las especulaciones no tardaron en llegar y quien le puso fin al misterio fue nada más ni nada menos que Nicki, quien rompió el silencio y confirmó su separación con el mexicano: “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, aseguró la cantante dando por concluido el romance que habían oficializado en octubre del 2023.

En ese sentido, este viernes a la madrugada, la artista decidió pronunciarse nuevamente tras el escándalo con su expareja y le dejó un especial mensaje a sus seguidores. Fue a través de su canal de difusión de Instagram donde tiene más de 21 millones de seguidores. Allí, escribió: “Una vez más gracias por el amor que me están haciendo llegar. Los quiero mucho”, comentó la artista sin dar muchos detalles al respecto pero dejando en claro que lee todo lo que le mandan.

El mensaje en cuestión que la artista compartió específicamente a las dos de la mañana, tuvo más de 133 mil me gusta donde sus fanáticos no pudieron comentarle pero sí le dejaron su apoyo. Hasta el momento Peso Pluma es el único involucrado de esta historia que no se proclamó al respecto.

Noticia en desarrollo